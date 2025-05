Morrissey: 10 αγαπημένα τραγούδια του αμφιλεγόμενου πρώην frontman των Smiths

Ο Morrissey έρχεται στην Αθήνα για να ανέβει στη σκηνή του Release Athens στις 16 Ιουλίου 2025.

Ο Morrissey, ο αινιγματικός και συχνά αμφιλεγόμενος πρώην frontman των Smiths, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους καλλιτέχνες με τη μεγαλύτερη επιρροή στη σύγχρονη ροκ ιστορία. Από τις πρώτες μέρες του με τους Smiths μέχρι την παραγωγική σόλο καριέρα του, οι στίχοι και η χαρακτηριστική φωνή του Morrissey έχουν κατακτήσει τις καρδιές των οπαδών σε όλο τον κόσμο.



Σε αυτό το άρθρο, θα θυμηθούμε 10 από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Morrissey. Από τις μελαγχολικές μπαλάντες μέχρι τα πιο αισιόδοξα και παιχνιδιάρικα κομμάτια, θα εξερευνήσουμε την ποικιλομορφία του ήχου του και τα θέματα που τον έχουν κάνει τόσο αγαπητή φιγούρα στον κόσμο της μουσικής.

Now My Heart Is Full

Το «Now My Heart Is Full» είναι ένα μελαγχολικό αλλά δυνατό κομμάτι από το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Morrissey, «Vauxhall and I». Το τραγούδι αναδεικνύει τη χαρακτηριστική βαρύτονη φωνή του Morrissey, ενώ στιχουργικά πραγματεύεται θέματα μοναξιάς, απομόνωσης και λαχτάρας για αγάπη και σύνδεση. Συνολικά, το «Now My Heart Is Full» είναι μια εκπληκτική επίδειξη του μοναδικού ταλέντου του Morrissey να δημιουργεί βαθιά συναισθηματικά και εσωστρεφή τραγούδια.



{https://youtu.be/GWIa1F9rVNs?si=fYLfLBIZROkJBZTo}





First Of The Gang To Die

Το «First of the Gang to Die» είναι ένα ισχυρό σχόλιο για τη νεανική βία και την καταστροφική φύση της κουλτούρας των συμμοριών, και παραμένει ένα από τα αγαπημένα τραγούδια των οπαδών του μέχρι σήμερα. Το τραγούδι αναδεικνύει την ικανότητα του Morrissey να αντιμετωπίζει κοινωνικά ζητήματα στη μουσική του, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια μελωδία που κολλάει στο κεφάλι σου και μένει αξέχαστη.



{https://youtu.be/w5lAY6oO8YE?si=RWaiPYg8anmHJ5IH}





Suedehead

Το τραγούδι κυκλοφόρησε ως single το 1988 και έχει γίνει συνώνυμο του ίδιου του Morrissey ενώ έχει υιοθετηθεί ακόμη και ως το όνομα του επίσημου fan club του. Συνολικά, το «Suedehead» είναι ένα κλασικό κομμάτι του Morrissey που έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου και παραμένει το αγαπημένο των οπαδών του πάνω από 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.



{https://youtu.be/0AvuweztG4Q?si=aU33Pr5bDYN6Xy26}





Hairdresser On Fire

Το «Hairdresser On Fire» βρίσκεται στο ντεμπούτο σόλο άλμπουμ του Morrissey, «Viva Hate». Πρόκειται για ένα κλασικό κομμάτι του Morrissey που αναδεικνύει την ικανότητά του να συνδυάζει το καυστικό κοινωνικό σχόλιο με μια πιασάρικη μελωδία και μια punk rock στάση. Το τραγούδι παραμένει ένα από τα αγαπημένα των οπαδών και μια απόδειξη της διαρκούς επιρροής του Morrissey στον κόσμο της εναλλακτικής ροκ μουσικής.



{https://youtu.be/o92OJGlChHc?si=KpSdLNW8L1CTLgx9}





The Teachers Are Afraid Of The Pupils

Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Morrissey του 2014, «World Peace Is None of Your Business». Το «The Teachers Are Afraid Of The Pupils» είναι μια ισχυρή δήλωση για τη σημασία της ενδυνάμωσης των μαθητών και της δημιουργίας ενός πιο δίκαιου εκπαιδευτικού συστήματος και αποτελεί ακόμα μια απόδειξη της ικανότητας του Morrissey να χρησιμοποιεί τη μουσική του για να φωτίζει σημαντικά κοινωνικά ζητήματα.



{https://youtu.be/_2cQkHq3qXw?si=FqcrK5bsq0LlxuEX}





All You Need Is Me

Το «All You Need Is Me» είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι από το άλμπουμ του Morrissey του 2008, «Years of Refusal». Το ρεφρέν του τραγουδιού, «All you need is me, to make you feel alive», είναι μια τολμηρή δήλωση της αυτοπεποίθησης και της εμπιστοσύνης του Morrissey στις ικανότητές του ως καλλιτέχνη. Στιχουργικά, το τραγούδι πραγματεύεται θέματα αποξένωσης και τον αγώνα για προσωπική ολοκλήρωση σε έναν κόσμο που συχνά φαίνεται να αδιαφορεί για τις επιθυμίες μας.



{https://youtu.be/9IykuiQdOzY?si=x6e0MCSRGRrtEmf_}





The More You Ignore Me, The Closer I Get

Το «The More You Ignore Me, The Closer I Get» είναι ένα κλασικό κομμάτι του Morrissey που κυκλοφόρησε ως single το 1994. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι ένα λογοπαίγνιο με το γνωστό ρητό «The more you push me away, the closer I get» και οι στίχοι αφηγούνται την ιστορία ενός ατόμου που αποκτά όλο και μεγαλύτερη εμμονή με κάποιον που τον αγνοεί. Το ρεφρέν, «Beware, I bear more grudges than lonely high court judges», είναι μια ειρωνική και έξυπνη δήλωση για τη δυναμική της εξουσίας της ανεκπλήρωτης αγάπης.



{https://youtu.be/sCBIUK7s0MM?si=u_sWXY_hfStDIKzY}





My Love Life

Το «My Love Life» είναι ένα αισιόδοξο και πιασάρικο κομμάτι από το άλμπουμ του Morrissey του 1991, «Kill Uncle». Στιχουργικά, το τραγούδι ασχολείται με τους ρομαντικούς αγώνες του ίδιου του Morrissey, με το ρεφρέν να διακηρύσσει: «Oh, my love life, is getting so bland, there are only so many ways I can make love with my hand». Παρά τον χιουμοριστικό τόνο των στίχων, το «My Love Life» είναι ένα οδυνηρό σχόλιο για τις απογοητεύσεις και τη μοναξιά που μπορεί να έρθει με την αναζήτηση της αγάπης.



{https://youtu.be/WiUZYLm3CqA?si=9bvHQ7NvWYLahSXK}





Glamorous Glue

Το «Glamorous Glue» είναι ένα κομμάτι που ξεχωρίζει από το άλμπουμ του Morrissey του 1992, «Your Arsenal». Το ρεφρέν του τραγουδιού, «We look to Los Angeles for the language we use, London is dead, London is dead», είναι ένα καυστικό σχόλιο για την κατάσταση της σύγχρονης κουλτούρας και τη γοητεία του αμερικανικού γκλάμουρ. Στιχουργικά, το τραγούδι πραγματεύεται θέματα απομόνωσης και απογοήτευσης, με τον Morrissey να θρηνεί για το κενό της σύγχρονης ζωής και τη δυσκολία να βρει κανείς νόημα σε έναν κόσμο που συχνά μοιάζει επιφανειακός και αποσυνδεδεμένος. Σας θυμίζει κάτι;



{https://youtu.be/80sbKxPXzKw?si=QpNSZI8U8KFF7avq}





We Hate It When Our Friends Become Successful

Το βρίσκουμε στο άλμπουμ του Morrissey του 1992, «Your Arsenal». Ο τίτλος του τραγουδιού κλείνει το μάτι στο κοινό αίσθημα ζήλιας που μπορεί να προκύψει όταν ένας φίλος επιτυγχάνει. Στιχουργικά, το τραγούδι πραγματεύεται θέματα φιλοδοξίας και τον αγώνα να βρει κανείς τη θέση του στον κόσμο. Το ρεφρέν, «We hate it when our friends become successful, it ruins our own chances for happiness», είναι μια σαρδόνια δήλωση σχετικά με τη δυναμική της φιλίας και τη δυσκολία να εξισορροπήσουμε τις δικές μας επιθυμίες με την επιτυχία των γύρω μας.



{https://youtu.be/l6g0gDrCUi8?si=QNDzy6UOi8ALitn3}



