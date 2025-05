Οι Shame στο Release Athens μαζί με τους Fontaines D.C.

Οι Shame θα παίξουν στη σκηνή του Release Athens 2025 στις 27 Ιουνίου.

Το Release Athens 2025 υποδέχεται τους Shame, την Παρασκευή 27 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Η πεντάδα από το Νότιο Λονδίνο, αναμφίβολα μία από τις κορυφαίες μπάντες που ξεπήδησαν από τη βρετανική σκηνή τα τελευταία χρόνια, θα πλαισιώσει ιδανικά τους Fontaines D.C. και τους Boy Harsher σε ένα καταιγιστικό showcase της καλύτερης εναλλακτικής μουσικής της εποχής μας.



Οι Shame σχηματίστηκαν το 2014 από τους Charlie Steen (φωνή), Sean Coyle-Smith (κιθάρα), Eddie Green (κιθάρα), Josh Finerty (μπάσο) και Charlie Forbes (drums), πέντε έφηβους που αγαπούσαν τους Fall, τους Television Personalities, τους Wire, τους Stooges, καθώς και τη λογοτεχνία του Irvine Welsh.



Το ντεμπούτο άλμπουμ τους, Songs of Praise (2018), που ηχογράφησαν όταν ήταν μόλις είκοσι ετών, τους τοποθέτησε στην κορυφή ενός συναρπαστικού νέου κύματος βρετανικών συγκροτημάτων που επανερμήνευσαν το post punk στα τέλη των ‘10s.



Το Drunk Tank Pink (2021), σε παραγωγή του James Ford (Arctic Monkeys, Foals, Gorillaz κτλ.) σήμανε τη μουσική τους ωρίμανση και την είσοδό τους στο Top 10 των βρετανικών charts. Εξερευνώντας νέους ήχους -από dance punk ρυθμούς μέχρι highlife επιρροές- απέδειξαν ότι η δημιουργικότητά τους δεν έχει όρια.



Το Food for Worms (2023) αποτελεί την κορυφή αυτής της πορείας. Με τον θρυλικό Flood στην καρέκλα του παραγωγού (U2, Depeche Mode, Smashing Pumpkins κ.α.), οι Shame ηχογράφησαν κάθε κομμάτι ζωντανά, αιχμαλωτίζοντας έτσι την απίστευτη ενέργεια των live εμφανίσεών τους, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι γνωρίζουν πολύ καλά πως να γράφουν σπουδαία τραγούδια.



Μετά την εξαιρετική εμφάνισή τους στο Release Athens 2019, οι Shame επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού για ένα εκρηκτικό show, με σπουδαία κομμάτια όπως τα One Rizla, Concrete, Alphabet, Snow Day, Fingers of Steel και Adderall, σε μια βραδιά αφιερωμένη σε ονόματα που θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια σκηνή μέσα στα επόμενα χρόνια.



{https://youtu.be/ULLsuL0y-Fk?si=wHh2VUnsMbK7bTJ4}



Πληροφορίες

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται προς 50€ και για περιορισμένο αριθμό. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.



Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 120€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:



Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους



Open-bar



Ξεχωριστή πύλη εισόδου



Ιδιωτικό parking



Ξεχωριστές τουαλέτες



Αναμνηστικό δώρο



Παράλληλα, είναι διαθέσιμες τρεις ειδικές προσφορές του Release Athens 2025, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:



- Διήμερο Εισιτήριο / Fontaines D.C., Boy Harsher, Shame (27/6, Πλατεία Νερού) + Idles, Glass Beams, Sprints (18/6, Πλατεία Νερού) προς 73€ (κέρδος 25€)

- Τριήμερο Εισιτήριο / Fontaines D.C., Boy Harsher, Shame (27/6, Πλατεία Νερού) + Idles, Glass Beams, Sprints (18/6, Πλατεία Νερού) + The Prodigy, Pendulum, Bob Vylan (4/7, Πλατεία Νερού) προς 125€ (κέρδος 35€)

- Τριήμερο Εισιτήριο / Fontaines D.C., Boy Harsher, Shame (27/6, Πλατεία Νερού) + Idles, Glass Beams, Sprints (18/6, Πλατεία Νερού) + Morrissey, Supergrass, The Damned (16/7, Πλατεία Νερού) προς 125€ (κέρδος 36€)



Διάθεση εισιτηρίων:



Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr



Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:



Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.



Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.