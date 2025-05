Dream Theater: Η σατανική σύμπτωση με τους Δίδυμους Πύργους και άλλα 10 facts πριν τους δεις live στο Release Athens

Oι Dream Theater ανεβαίνουν στη σκηνή του Release Athens την Τετάρτη 23 Ιουλίου.

Το Release Athens 2025 υποδέχεται τους Dream Theater, την Τετάρτη 23 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Οι Αμερικανοί γιορτάζουν 40 χρόνια ένδοξης πορείας, που σφράγισε ανεξίτηλα το progressive metal, με το μεγαλύτερο show που έχουν πραγματοποιήσει ποτέ!



To εμβληματικό συγκρότημα θα εμφανιστεί στη χώρα μας με ολόκληρο το original lineup, μετά τη μεγάλη επιστροφή του Mike Portnoy.



{https://youtu.be/2IPT60hvGw4?si=ZyDIqigKeeUD_WzR}





10+1 facts που πρέπει να ξέρεις για τους Dream Theater πριν τους δεις live στο Release Athens 2025

#1 Οι Dream Theater σχηματίστηκαν στη Μασαχουσέτη το 1985, όταν ο κιθαρίστας John Petrucci, ο μπασίστας John Myung και ο ντράμερ Mike Portnoy αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα συγκρότημα ενώ φοιτούσαν στο Berklee College of Music.



#2 Το αρχικό όνομα της μπάντας ήταν Majesty. Κάποια μέρα, καθώς περίμεναν στην ουρά για να αγοράσουν εισιτήρια για μία συναυλία των Rush, ο Portnoy είπε πως το τελείωμα του «Bastille Day» των Rush ακούγεται «majestic». Αυτό αρκούσε για να πουν Majesty το δικό τους συγκρότημα.



#3 Ωστόσο, μια jazz μπάντα από το Las Vegas, που επίσης λεγόταν Majesty, τους απείλησε με μήνυση αν δεν άλλαζαν το όνομά τους. Ο πατέρας του Portnoy, πρότεινε για νέο όνομα το Dream Theater, ένα όνομα που ανήκε σε κινηματογράφο στο Monterey της Καλιφόρνια.



#4 Το εμβληματικό logo του συγκροτήματος σχεδιάστηκε την εποχή που αυτό ονομαζόταν Majesty.



#5 Η πρώτη ευρωπαϊκή περιοδεία των Dream Theater πραγματοποιήθηκε το 1993. Ένας από τους σταθμούς του tour ήταν το Marquee του Λονδίνου, όπου ηχογράφησαν τον πρώτο τους live δίσκο, «Live At The Marquee».

#6 Στην αναζήτησή τους για νέο τραγουδιστή το 1990, οι Dream Theater πέρασαν από οντισιόν πάνω από 200 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του πρώην τραγουδιστή των Fates Warning, John Arch.



{https://youtu.be/RMgFEYliN98?si=rRTVmeOKZ4KHVFOf}



#7 Από το 1995 μέχρι και το 2005, κάθε Χριστούγεννα οι Dream Theater μέσω του fan club τους κυκλοφορούσαν ένα special χριστουγεννιάτικο CD, με demo, διασκευές και άλλες σπάνιες ηχογραφήσεις τους.



#8 Οι Dream Theater έχουν διασκευάσει ολόκληρα τα άλμπουμ Master of Puppets των Metallica, Made In Japan των Deep Purple, The Number Of The Beast των Iron Maiden και Dark Side Of The Moon των Pink Floyd.



{https://youtu.be/28MmnThlYOo?si=9rVuGHAGrmdF39h9}



#9 Η πρώτη τους υποψηφιότητα για βραβείο Grammy ήταν για την καλύτερη Hard Rock/Metal ερμηνεία το 2011 για το «On The Backs Of Angels».



{https://youtu.be/T9UnlRZR8tg?si=6SCs-somhP-x2Vgp}



#10 Ο Jordan Rudess έπαιξε την τελευταία νότα στο «In the Name of God» με τη μύτη του!







#10+1 Το πρωτότυπο εξώφυλλο του «Live Scenes From New York» που κυκλοφόρησε στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 απεικόνιζε ένα φλεγόμενο μήλο (Το παρατσούκλι της Νέας Υόρκης είναι Big Apple), τυλιγμένο σε συρματόπλεγμα με φόντο τη Νέα Υόρκη (συμπεριλαμβανομένων των Δίδυμων Πύργων!) να τυλίγεται στις φλόγες. Την ίδια ημέρα έγινε η τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, με αποτέλεσμα η αρχική έκδοση να αποσυρθεί και αργότερα να επανεκδοθεί με διαφορετικό εξώφυλλο. Μερικά αντίτυπα με το αρχικό εξώφυλλο υπάρχουν ακόμη και πλέον είναι συλλεκτικά.





Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία εδώ

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr