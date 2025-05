Η ιστορία των Judas Priest γίνεται ντοκιμαντέρ

Οι Judas Priest γίνονται ντοκιμαντέρ: Η Sony Music Vision ετοιμάζει την «μπαλάντα» των θρύλων της βρετανικής metal, σε σκηνοθεσία του Σαμ Νταν και του Τομ Μορέλο, για μια 50ετή πορεία που σφυρηλάτησε τον ήχο, την εικόνα - και το πνεύμα - της heavy metal.

Ντοκιμαντέρ για τους θρύλους της βρετανικής metal, Judas Priest, με τίτλο «The Ballad of Judas Priest» είναι στο στάδιο της παραγωγής από τη Sony Music Vision.

Το ντοκιμαντέρ σκηνοθετείται από τον Σαμ Νταν της Banger Films (Metal: A Headbanger’s Journey, Metal Evolution) και τον κιθαρίστα των Rage Against the Machine, Τομ Μορέλο, ο οποίος κάνει σκηνοθετικό ντεμπούτο.

Η ταινία «θα υμνήσει τη διαρκή επίδραση του θρυλικού συγκροτήματος στη μουσική και τον πολιτισμό, με την επιρροή τους να φτάνει πολύ πέρα από τη metal», όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου.

Με αξέχαστους ύμνους και βασικές επιτυχίες όπως τα «Breaking the Law» και «You’ve Got Another Thing Coming», το «The Ballad of Judas Priest» θα αποτυπώσει το πάθος, την ανθεκτικότητα και τη διαχρονική κληρονομιά ενός συγκροτήματος του οποίου η μουσική και η ιστορία συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές, σημειώνεται.

Οι Σαμ Νταν και Τομ Μορέλο επισήμαναν: «Ενώ κάποιοι μπορεί να γνωρίζουν τους Judas Priest για τις τεράστιες επιτυχίες τους που έχουν διαμορφώσει το είδος της heavy metal, υπάρχουν πολλά περισσότερα στην ιστορία τους. Ιχνηλατώντας την απίστευτη 50χρονη διαδρομή τους, αυτή η ταινία θα αποτυπώσει πώς οι Judas Priest όρισαν τον ήχο και την εμφάνιση της metal, αλλά και την έκαναν πιο συμπεριληπτική στην πορεία. Είμαστε ευγνώμονες στο συγκρότημα που μας επέτρεψε μια τόσο άμεση, χωρίς φίλτρα πρόσβαση στη ζωή τους και ανυπομονούμε να φέρουμε αυτήν την ταινία στις μάζες της metal σε όλο τον κόσμο».

Σε δική τους ανακοίνωση, οι Judas Priest πρόσθεσαν: «Ζούμε και αναπνέουμε για τη metal για πάνω από πέντε δεκαετίες και, τέλος, σε αυτό το ντοκιμαντέρ καλούμε την κοινότητά μας να δει επίσημα τη ζωή μας χωρίς λογοκρισία, με τρόπο που δεν έχει παρουσιαστεί ξανά... το ράσο βγαίνει, αποκαλύπτοντας τους Priest σε όλη τους τη metal δόξα!».

Οι Judas Priest ξεκίνησαν από το Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου για να γίνουν παγκόσμιοι θρύλοι της ροκ, αναφέρει η Sony Music Vision. Δεν συνέβαλαν απλώς στη διαμόρφωση της κουλτούρας της heavy metal - τη σφυρηλάτησαν. Ευρέως αναγνωρισμένοι ως πρωτοπόροι του είδους heavy metal τη δεκαετία του 1970, οι Judas Priest έχουν πουλήσει περισσότερα από 50 εκατομμύρια δίσκους και έχουν κυκλοφορήσει 19 άλμπουμ για τη λεγεώνα των αφοσιωμένων θαυμαστών τους σε όλο τον κόσμο. Το 2022, εισήχθησαν στο Rock and Roll Hall of Fame. Με το "Invincible Shield" του 2024, έγιναν το πρώτο heavy metal συγκρότημα που κυκλοφόρησε άλμπουμ με διαφορά 50 ετών. Το άλμπουμ έλαβε ευρεία αναγνώριση, λαμβάνοντας υποψηφιότητα Grammy στην κατηγορία Καλύτερης Metal Ερμηνείας. Το φθινόπωρο, θα τους συνοδεύσει ο Άλις Κουπερ σε περιοδεία σε 22 πόλεις της Βόρειας Αμερικής.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του ντοκιμαντέρ, εκτελεστικοί παραγωγοί του οποίου είναι οι Τομ Μορέλο, Ρικ Κριμ, Σίλα Στέπανεκ και Τζέινι Άντριους δεν έχει ανακοινωθεί.