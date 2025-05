Στα σκαριά η τρίτη ταινία «Top Gun»: Τι αποκαλύπτει ο Τομ Κρουζ

Αφού τελείωσε με τις επικίνδυνες αποστολές, ο Τομ Κρουζ ετοιμάζεται να κάνει και πάλι τα αεροπλανικά του.

Το Top Gun 3 είναι στα σκαριά, σύμφωνα με τον Τομ Κρουζ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ήδη «δουλεύει» πάνω σε αυτό.



Το νέο πρότζεκτ έρχεται καθώς ο διάσημος ηθοποιός τελειώνει με τις Επικίνδυνες Αποστολές του, με την όγδοη και τελευταία ταινία Mission: Impossible - The Final Reckoning που θα προβληθεί και στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη στις 22 Μαΐου. Έτσι ο Κρουζ έχει συζητήσει την επιστροφή του σε άλλα πρότζεκτ -συμπεριλαμβανομένου του Top Gun.



{https://youtu.be/qSqVVswa420?si=2Kx0aZVRBa8u7x-y}



Ο ηθοποιός δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση των ιδεών για το πού θα πάει η ιστορία. «Ναι, σκεφτόμαστε και συζητάμε για πολλές διαφορετικές ιστορίες και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και τι είναι δυνατό», δήλωσε στην εκπομπή Today της Αυστραλίας. «Μου πήρε 35 χρόνια για να σκεφτώ το Top Gun: Maverick, οπότε όλα αυτά τα πράγματα πάνω στα οποία δουλεύουμε, συζητάμε για το Days of Thunder και το Top Gun: Maverick», συμπλήρωσε.



Ο Τομ Κρουζ υποδύθηκε τον ρόλο του Captain Pete «Maverick» Mitchell στο Top Gun το 1986, πριν τον επαναλάβει το 2022 στο Top Gun: Maverick.



Σε άλλα νέα, ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι το επερχόμενο Mission: Impossible - The Final Reckoning είναι η τελευταία ταινία της κινηματογραφικής σειράς (όπως άλλωστε υποδηλώνει και ο τίτλος, ενώ σε μια αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στο PEOPLE αναλογιζόμενος όλα αυτά τα -πολλά- χρόνια που πρωταγωνιστούσε στην επιτυχημένη σειρά ταινιών δράσης - δήλωσε ότι αν έπρεπε να τα ξανακάνει όλα από την αρχή, δεν θα άλλαζε τίποτα.

«Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, και αυτό αντιπροσωπεύει όλες τις προσπάθειες όλων όσων συμμετείχαν εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή», λέει. «Το σκέφτηκα και είδα πραγματικά τι χρειάζεται για να γίνουν αυτές οι ταινίες και τι έμαθα για την αφήγηση ιστοριών [στο] συγκεκριμένο είδος», προσθέτει.



Όπως δήλωσε πρόσφατα, ο Τομ Κρουζ θα συνεχίσωει να κάνει ταινίες μέχρι τα 100 του, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει να γυρίζει ταινίες δράσης, δράματα ή κωμωδίες, καθώς τα αγαπάει όλα.