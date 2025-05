5 κορυφαία τραγούδια της Loreen που δεν κέρδισαν στη Eurovision

Η Loreen θα εμφανιστεί στη σκηνή του Release Athens, στην Πλατεία Νερού την Παρασκευή 18 Ιουλίου με headliner την Kylie Minogue.

Έχουμε μπει πλέον για την καλά πια στην εβδομάδα της Eurovision και οι προβλέψεις για τον νικητή που θα αναδειχθεί αυτό το Σαββατόβραδο στη Βασιλεία της Ελβετίας, δίνουν και παίρνουν.



Σε αυτή τη συγκυρία δεν θα μπορούσαμε να μην θυμηθούμε έναν πραγματικό θρύλο του διαγωνισμού, τη μοναδική ερμηνεύτρια (μαζί με τον Johnny Logan), που έχει βρεθεί στην κορυφή της κατάταξης δύο φορές. Η Σουηδή Loreen είναι αναμφισβήτητα μια ανεπανάληπτη περίπτωση στην ιστορία του θεσμού: το 2012 κερδίζει με ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία της διοργάνωσης και 11 χρόνια αργότερα επέστρεψε για να πετύχει το ίδιο κατόρθωμα!



Τα Euphoria και Tattoo είναι πραγματικά anthems που έχουν γίνει συνώνυμα με τη Σουηδή τραγουδίστρια και σίγουρα είναι τα δύο κομμάτια που όλοι περιμένουμε να απολαύσουμε ζωντανά όταν η Loreen ανέβει στη σκηνή του Release Athens 2025, την Παρασκευή 18 Ιουλίου, σε μια μαγική, χορευτική βραδιά με headliner την Kylie Minogue.



Ωστόσο, αυτό αδικεί λίγο τη Loreen. Παρότι αυτά τα δύο κομμάτια δικαιολογημένα απολαμβάνουν τέτοια αναγνώριση, δεν είναι τα μόνα τραγούδια στη δισκογραφία της δις νικήτριας. Με μια καριέρα που πλησιάζει τα 15 χρόνια, η Loreen έχει κυκλοφορήσει μια σειρά από singles που αξίζουν περισσότερη προσοχή. Ας δούμε μερικά από τα καλύτερα!





Statements

Μπορεί η Loreen να έχει κερδίσει 2 φορές στη Eurovison, στην πραγματικότητα όμως μετράει τέσσερις συμμετοχές στο Melodifestivalen - τον ετήσιο διαγωνισμό τραγουδιού που καθορίζει ποιος θα εκπροσωπήσει τη Σουηδία στο διαγωνισμό. Το Statements ήταν η συμμετοχή της το 2016 και μπορεί να μην είναι ένα τραγούδι που ακούς συχνά στο θεσμό, αλλά σίγουρα ανήκει σε ένα μουσικό είδος, στο οποίο η Loreen διαπρέπει.



Paper Light (Higher)

Αυτό είναι το standalone single που προέκυψε μετά από όλο τον σάλο της πρώτης νίκης της στη Eurovision. Αιθέριο και σχεδόν μελαγχολικό, αυτό το τραγούδι σηματοδότησε μια μικρή αλλαγή κατεύθυνσης για τη Loreen και απέδειξε ότι δεν είναι one-trick pony.



Body

Το Body ήταν το πρώτο single του EP της Loreen Nude (2017). Αποφεύγοντας τα χαρακτηριστικά έντονα φωνητικά της, το Body είναι ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια του καταλόγου της.



Neon Lights

Tο Neon Lights κυκλοφόρησε το 2022 και ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά της Loreen: εντυπωσιακά, και ενίοτε μελαγχολικά φωνητικά σε ένα τραγούδι σπάνιας ομορφιάς. Ένα από τα καλύτερά της χωρίς καμία αμφιβολία.



My Heart Is Refusing Me

Ενώ υπάρχει η αίσθηση ότι το My Heart Is Refusing Me είναι σαν το μικρό αδελφάκι του Euphoria, στην πραγματικότητα ήταν η πρώτη συμμετοχή της Loreen στο Melodifestivalen και είναι μέχρι σήμερα ανεξήγητο γιατί δεν ήταν το τραγούδι που έστειλε η Σουηδία στη Eurovision εκείνη τη χρονιά. Ένα αριστουργηματικό dance track με επιβλητικό ρεφρέν που εξακολουθεί να ακούγεται φρέσκο μέχρι σήμερα.



Η Loreen θα εμφανιστεί στην Πλατεία Νερού την Παρασκευή 18 Ιουλίου. Headliner της βραδιάς το απόλυτο pop icon, Kylie Minogue. Για όλες τις πληροφορίες: www.releaseathens.gr