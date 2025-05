Kylie Minogue: 5 διαχρονικά κομμάτια που καθόρισαν την καριέρα της

Release Athens 2025 υποδέχεται την Kylie Minogue, την Παρασκευή 18 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού!

Η Kylie Minogue είναι κάτι παραπάνω από μια pop σταρ. Είναι fashion icon, queer σύμβολο και μία από τις πιο σταθερές παρουσίες της pop σκηνής εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Από τα 80s μέχρι σήμερα, δεν σταματά να επανεφευρίσκει τον εαυτό της — και κάθε φορά επιστρέφει πιο φρέσκια, πιο εντυπωσιακή και πάντα με απόλυτα χορευτικές προθέσεις.



Πριν λίγο καιρό, η Kylie ξεκίνησε την παγκόσμια «Tension Tour» και έρχεται να επιβεβαιώσει πως η «πριγκίπισσα της pop» ξέρει καλύτερα από όλους πώς να στήσει ένα show γεμάτο λάμψη, συγκίνηση και ενέργεια.



Μέχρι να την απολαύσουμε το καλοκαίρι στο Release Athens, ας ρίξουμε μια ματιά στα 5 πιο εμβληματικά κομμάτια της καριέρας της:



1. Can't Get You Out of My Head (2001)

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα pop τραγούδια όλων των εποχών. Με τον επιβλητικό, μινιμαλιστικό ρυθμό του και το «la la la» που κόλλησε σε κάθε… εγκέφαλο εκείνης της εποχής και έπειτα, αυτό το κομμάτι εκτόξευσε την Kylie σε παγκόσμιο superstardom. Ακόμη και σήμερα, ακούγεται φρέσκο και κομψό.

{https://youtu.be/c18441Eh_WE?si=iKi0yUVaYYE-FrJN}

2.Spinning Around (2000)

Η μεγάλη επιστροφή της Kylie στα charts και στα dance floors. Μια αισιόδοξη, disco-pop δήλωση ελευθερίας που συνοδεύτηκε από ένα αξέχαστο videoclip (και τα διάσημα gold hot pants). Αυτό το κομμάτι σήμανε την αρχή της δεύτερης «χρυσής εποχής» της καριέρας της.



{https://www.youtube.com/watch?v=t1DWBKk5xHQ}

3. Love at First Sight (2002)



Ένα τραγούδι που ισορροπεί μεταξύ pop και electronica, με uplifting στίχους και ένα ρεφρέν που απογειώνει. Αγαπημένο του κοινού και σταθερό highlight σε κάθε live εμφάνιση της.



{https://www.youtube.com/watch?v=wf421JsG004}

4. All the Lovers (2010)



Ένα κομμάτι που υμνεί την αγάπη και την ενότητα, μέσα από ένα mid-tempo, αισθησιακό ρυθμό.



Το video έγινε viral για τη ρομαντική (και inclusive) αισθητική του, και η Kylie απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο διαχρονικά relevant μπορεί να είναι.

{https://www.youtube.com/watch?v=frv6FOt1BNI}

5. Padam Padam (2023)



Το πιο πρόσφατο hit που έγινε... meme, anthem και TikTok trend μέσα σε λίγες μέρες.



Το Padam Padam δεν είναι απλώς ένα catchy κομμάτι, αλλά η απόδειξη ότι η Kylie —στα 55 της— μπορεί να δημιουργεί το soundtrack του σήμερα. Με το Tension album να συνοδεύεται από εξαιρετικές κριτικές, αυτό το τραγούδι λειτουργεί ως το απόλυτο opening για μια νέα, πιο ηλεκτρονική εποχή στην καριέρα της.



{https://youtu.be/p6Cnazi_Fi0?si=ITlESexB0JHgLhVj}

Αν είστε έτοιμοι για παλμό, pop αδρεναλίνη και ασταμάτητο χορό - η 18η Ιουλίου ειναι η μέρα σας. Kylie Minogue μαζί με Loreen υπόσχονται το πιο λαμπερό show του καλοκαιριού στο Release Athens 2025.



Εξασφαλίστε το εισιτήριό σας στο releaseathens.gr

Λίγα λόγια για τη μεγάλη συναυλία της Kylie Minogue στο Release Athens 2025

Το Release Athens 2025 υποδέχεται την Kylie Minogue, την Παρασκευή 18 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Η Αυστραλή superstar και απόλυτο pop icon της παγκόσμιας σκηνής, από τα τέλη των 80s μέχρι σήμερα, έρχεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της σαρωτικής Tension Tour, της μεγαλύτερης περιοδείας που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία 15 χρόνια, με απανωτά sold-out στις μεγαλύτερες αρένες σε ολόκληρο τον κόσμο!







Η Kylie Minogue ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός αλλά η λάμψη και το χάρισμά της δεν μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα από τον φανταχτερό κόσμο της pop, με αποτέλεσμα να βρεθεί σχεδόν αστραπιαία στην κορυφή του στερεώματος της μουσικής βιομηχανίας. Πλέον, με περισσότερες από 80 εκατομμύρια πωλήσεις στο ενεργητικό της, αποτελεί όχι μόνο την πιο επιτυχημένη καλλιτέχνιδα όλων των εποχών στην Αυστραλία αλλά κι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον πλανήτη, παραμένοντας στην επικαιρότητα χάρη στην αδιαμφισβήτητη ικανότητά της να εξελίσσεται.



Με την κυκλοφορία του Tension II, τον περασμένο Οκτώβριο, έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα που καταφέρνει να έχει τουλάχιστον ένα νο. 1 δίσκο στα UK charts σε κάθε δεκαετία, από τα 80s μέχρι σήμερα. Το μεγαλύτερο, όμως, κατόρθωμά της είναι, χωρίς αμφιβολία, η συνεχιζόμενη εξέλιξη και η διάθεση της να πειραματιστεί με διαφορετικά είδη: από την teen pop του I Should Be So Lucky και τη διασκευή στο The Loco-Motion, στον πιο εναλλακτικό ήχο των 90s όπου συνεργάστηκε, μεταξύ πολλών άλλων, με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως οι Pet Shop Boys, οι Manic Street Preachers και ο Nick Cave, κυκλοφορώντας αξεπέραστα τραγούδια όπως τα Confide In Me και Where The Wild Roses Grow, για να φτάσει στις αρχές του 21ου αιώνα σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της με την κυκλοφορία του διαχρονικού single Can’t Get You Out Of My Head, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των charts σε περισσότερες από 40 χώρες, ξεπερνώντας τα 5 εκατομμύρια πωλήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο.



Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η Kylie Minogue συνεχίζει τη θριαμβευτική της πορεία με την ίδια ένταση και σήμερα, αφού το 2024 κατάφερε να πάρει το βραβείο Global Icon στα Brit Awards, να κερδίσει το 2ο Grammy της καριέρας της με το super hit Padam Padam, στην κατηγορία Best Pop Dance Recording, και φυσικά να γράψει ιστορία με την εμφάνιση της στο Hyde Park, μπροστά σε 60.000 φανατικούς οπαδούς κάθε ηλικίας, η οποία χαρακτηρίστηκε ως μια «λαμπρή γιορτή pop τελειότητας» (The Guardian) και επιβεβαίωσε «την αδιαμφισβήτητη θέση της στην κορυφή της pop μουσικής» (Rolling Stone).



Την Παρασκευή 18 Ιουλίου, η Princess of Pop έρχεται στην Αθήνα με ένα φαντασμαγορικό show και ένα setlist γεμάτο τραγούδια που έχουν επηρεάσει την πορεία της σύγχρονης μουσικής τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Ετοιμαστείτε για ατελείωτο χορό, σε μια βραδιά που θα θυμόμαστε για καιρό!

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:



Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, γίνεται διαθέσιμη μια ακόμα ειδική προσφορά του Release Athens 2025, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση: Kylie Minogue & more tba (18/7, Πλατεία Νερού) + London Grammar & more tba (11/7, Πλατεία Νερού)



Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.