Αυτές είναι οι φετινές προσφoρές του Release Athens

Ο χρόνος για την έναρξη του φετινού Release Athens Festival μετράει πλέον αντίστροφα, καθώς θα υποδεχτεί στις 7 Ιουνίου τους Avenged Sevenfold και Palaye Royale, στην 1η από τις 10 φεστιβαλικές μέρες στην Πλατεία Νερού!



Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Release Athens προσφέρει διήμερες και τριήμερες ειδικές προσφορές (οχτώ στο σύνολο), για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ εξασφαλίζοντας σημαντική έκπτωση που φτάνει μέχρι τα 36 ευρώ!







Πιο αναλυτικά, οι προσφορές αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί ως εξής:



Διήμερο εισιτήριο: Avenged Sevenfold, Palaye Royale & more tba (7/6, Πλατεία Νερού) + Gojira, Lacuna Coil & more tba (19/7, Πλατεία Νερού) 115 ευρώ (όφελος 21 €)



Τριήμερο εισιτήριο: Avenged Sevenfold, Palaye Royale & more tba (7/6, Πλατεία Νερού) + Gojira, Lacuna Coil & more tba (19/7, Πλατεία Νερού) + Dream Theater, Mastodon, Haken (23/7, Πλατεία Νερού) 170 ευρώ (όφελος 34 €)



Διήμερο εισιτήριο: IDLES, Glass Beams & Sprints (18/6 Πλατεία Νερού) + Fontaines DC, Boy Harsher & more (27/6 Πλατεία Νερού) 73 ευρώ (όφελος 25 €)

Διήμερο εισιτήριο: IDLES, Glass Beams & Sprints (18/6 Πλατεία Νερού) + The Prodigy, Pendulum Live, Bob Vylan (4/7 Πλατεία Νερού) 83 ευρώ (όφελος 27 €)

Τριήμερο εισιτήριο: IDLES, Glass Beams & Sprints (18/6 Πλατεία Νερού) + Fontaines DC, Boy Harsher & more (27/6 Πλατεία Νερού) + The Prodigy, Pendulum Live, Bob Vylan (4/7 Πλατεία Νερού) 125 ευρώ (όφελος 35 €)

Τριήμερο εισιτήριο: Idles, Glass Beams & more tba (18/6 Πλατεία Νερού) + Fontaines DC, Boy Harsher, Sprints (27/6 Πλατεία Νερού) + Μorrissey & more tba (16/7 Πλατεία Νερού) 125 ευρώ (όφελος 36 €)

Διήμερο εισιτήριο: London Grammar, Aurora, Klangphonics (11/7 Πλατεία Νερού) + Μorrissey & more tba (16/7 Πλατεία Νερού) 90 ευρώ (όφελος 31 €)

Διήμερο εισιτήριο: London Grammar, Aurora, Klangphonics (11/7 Πλατεία Νερού) + Kylie Minogue, Loreen (18/7 Πλατεία Νερού) 103 ευρώ (όφελος 26 €)







Προσφορές Online / releaseathens.gr/prosfores/



Σημείωση: σε περίπτωση που είσαι ήδη κάτοχος μονοήμερου ή διήμερου εισιτηρίου για οποιαδήποτε από τις παραπάνω ημέρες, μπορείς να ζητήσεις την σχετική αναβάθμιση αποστέλλοντας email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αναφέροντας στον τίτλο το εισιτήριο που έχεις ήδη στην κατοχή σου (π.χ. TICKET UPGRADE / IDLES ή TICKET UPGRADE / LONDON GRAMMAR κοκ.), να το επισυνάψεις να διευκρινίσεις την προσφορά που επιθυμείς.







Διάθεση εισιτηρίων: Τηλεφωνικά στο 211770000 | Online / releaseathens .gr + more.com | Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr