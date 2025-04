Frontpage Project: Πρωτοσέλιδα εφημερίδων «παντρεύονται» με την Τέχνη σε μια εικαστική έκθεση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα»

Τα «πρωτοσέλιδα» λειτουργούν ως καμβάς για τη δημιουργία, τον σχολιασμό, την έκφραση και την καλλιτεχνική τοποθέτηση.

Μια ενδιαφέρουσα ομαδική εικαστική έκθεση της «Πρώτης Σελίδας», της «Πρώτης Είδησης», όπως αυτές εμφανίζονται στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, συνοδευόμενη από δράσεις και συζητήσεις αποτελούν τον άξονα του Frontpage Project που υλοποιείται στη χώρα μας με αφορμή Παγκόσμιας Ημέρας Ελευθερίας του Τύπου 2025.

Το έργο υλοποιείται σε δύο σκέλη, από τις 2 έως τις 11 Μαΐου και στο 3ο δεκαήμερο του μήνα στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου Αθηναίων φέρνοντας κοντά 55 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες των ΜΜΕ, σε έναν διάλογο μεταξύ τέχνης και ειδησεογραφίας. Το FRONTPAGE PROJECT συνδιοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε σύμπραξη με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων – ΑΠΕ-ΜΠΕ, την καλλιτεχνική ομάδα AxionArt, το Ινστιτούτο Μεσογειακής Κουλτούρας και υλοποιείται με την στήριξη του Δήμου Αθηναίων Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.

Το έργο αποτελεί μια εξελισσόμενη διεπιστημονική πρωτοβουλία που διερευνά την επίδραση των πρωτοσέλιδων και των ΜΜΕ στην κοινωνία και τον πολιτισμό, μεταφέροντας την ειδησεογραφία σε ένα καλλιτεχνικό και εννοιολογικό επίπεδο. Περιλαμβάνει εκθέσεις, διαλέξεις, performances, βιντεοπροβολές και μία ‘άσκηση αντιλογίας’, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει νέες ερμηνείες της ενημέρωσης και της δύναμης της εικόνας και του λόγου.

Σκοπός του project είναι η καλλιτεχνική και δυναμική έκφραση που προκύπτει από τη συνεργασία δημιουργών προερχόμενων τόσο από τον χώρο των εικαστικών τεχνών, όσο και από αυτόν της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας ευρύτερα. Οι συμμετέχοντες εμπνέονται από πρωτοσέλιδα εφημερίδων που οι ίδιοι επιλέγουν, καθώς και από εξέχουσες ειδήσεις του εγχώριου και διεθνούς έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου. Τα «πρωτοσέλιδα» αυτά λειτουργούν ως καμβάς για τη δημιουργία, τον σχολιασμό, την έκφραση και την καλλιτεχνική τοποθέτηση.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, στις 3 Μαΐου 2025, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου, με τη συμμετοχή διακεκριμένων δημοσιογράφων, πανεπιστημιακών και ειδικών στον χώρο της Τέχνης, με θέμα:

Τέχνη στην Εποχή των Πρωτοσέλιδων:

Διάλογοι για την Προβολή των Ειδήσεων.

Στο τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί debate μεταξύ φοιτητικών ομάδων με θέμα:

Πέρα από το Πρωτοσέλιδο: Ό,τι Παραμένει Αόρατο

Δημόσια Αντιλογία για τα Μέσα, την Παραπληροφόρηση και την Προβολή των Ειδήσεων

Η έκθεση στην Αθήνα θα αποτελέσει προπομπό για το επόμενο στάδιο της πρωτοβουλίας, που αφορά στη συμμετοχή δημιουργών και επαγγελματιών της επικοινωνίας από την Κεντρική και Νότια Ευρώπη, και θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη, το 2027.

Στο project συμμετέχουν με ερευνητικό και καλλιτεχνικό έργο ακαδημαϊκοί φορείς μεταξύ των οποίων το: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνία και Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής), Τμήμα Καλών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.), Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Σχολή Καλών Τεχνών), European Communication Institute (ECI), Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Μεταπτυχιακό τμήμα), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών), το Πανεπιστήμιο Donau Universität Krems της Αυστρίας και το Mediators Team (Λασκαρίνα Καραγιάννη, Δήμητρα Σάββα, Έφη Σεϊτανίδου, Βάνη Κορωνάκη, Βιβή Βελαέτη).

Στις παράλληλες πρωτοβουλίες συμμετέχει η Ηρωική Πόλη της Νάουσας παρουσιάζοντας τις επερχόμενες δράσεις σε συνεργασία με τους Διοργανωτές του FrontPage και την ΕΣΗΕΜΘ (Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης). Ως μέρος του μνημονίου με το ECI που θα υπογραφεί στις 26.5 και την συνεχιζόμενη πρωτοβουλία Citizen Literacy για την οποία συνεργάζονται το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας, παρουσιάζονται οι Δράσεις του 2026 και 2027 που αφορούν την εκκίνηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για Βαλκάνιους Επικοινωνητές με έδρα την Νάουσα καθώς και επιστημονικές συναντήσεις / Συνέδριο.

Έκθεση 2-10 Μαΐου 2025 – ‘Mελίνα’_________________________________

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες

Oxana Akopov (USA), Σοφία Βλαζάκη, Πέννυ Γκέκα, Βάλια Γκούζια, Γιώργος Γύζης, Θαλασσινή Δουμά, Βασίλης Θέος, Γιώργος Καζάζης, Κυριάκος Καλλής (Cyprus), Άννη Καλτσίδου, Γιώργος Καμπουράκης, Δημήτρης Κατσίκης, Νίκη Καποκάκη, Νιόβη Κρητικού, Πέγκυ Κλιάφα, Κ ω σ τ ή ς, Δήμητρα Μαλταμπέ, Εύα Μαραγκάκη, Ευστρατία Μαχαιρίδη, Παναγιώτης Μητσομπόνος, Μανώλης Μεραμπελιώτης, Χριστίνα Μήτρεντσε, Ευσεβία Μιχαηλίδου, Ισμήνη Μπονάτσου, Τάσος Μπίρης, Έλενα Ναβροζίδου, Δημήτρης Νεοκλέους (Cyprus), Ασπασία Παπαδήμα (Cyprus), Νίκος Ποδιάς, Άρτεμις Ποταμιάνου, Βίκυ Περικλέους (Cyprus), Marina Razheva (Hungary), Liora Redman (USA), Ανδρέας Σάββα (Cyprus), Έφη Σαββίδη (Cyprus), Πάνος Σαραφιανός, Παναγιώτης Σιαγκρής, Ανδρέας Σιτορέγκο, Αννέττα Σπανουδάκη, Βαρβάρα Σπυρούλη, Νίκος Σύννος (Cyprus), Vic Tur/Oxana Akopov (USA), Hourig Torossian (Cyprus), Viktor Vinichenko (Spain), Raed Yassin (Germany/Lebanon), Κωνσταντίνος Τηλιγάδης, Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος, Τάσσος Τριανταφύλλου, Κώστας Τσώλης, Μάκης Φάρος, Δήμητρα Χανιώτη, Γιούλα Χατζηγεωργίου (Cyprus), Κλεοπάτρα Χατζηγιώση, Γιάννης Χρηστίδης (Cyprus), Λάμπρος Ψυρράκης.

Συμπόσιο με θέμα: «Τέχνη στην Εποχή των Πρωτοσέλιδων: Διάλογοι για την Προβολή των Ειδήσεων»

3 Μαίου 2025, 12.00-15.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

12.00 Άννη Καλτσίδου, Καλλιτεχνική περφόρμανς “Eat, Drink and Be Happy”

12.20 Ομιλίες

Συντονισμός /Χαιρετισμοί

Μάριος Νόττας – Εuropean Communication Institute - Head

Άννα Ευσταθίου – Υπεύθυνη Τύπου του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Εύα Μαραγκάκη – Concept – Curator, Διευθύντρια ΑxionArt

Julia Sysalova – Curator, Critic – AICA Member, Vice President - Institute of Mediterranean Culture, ECI Academic Member

Προσκεκλημένοι ομιλητές (αλφαβητικά)

Άννα Αμπαζόγλου, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ, Διδάσκουσα στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ

Γεώργιος Αρχόντας, Διδάκτωρ Πολιτικής Φιλοσοφίας και Οικονομικής Θεωρίας, Διευθυντής Σπουδών στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ECI), Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ)

Πέννυ Γκέκα, Εικαστικός, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό, Α΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Σωτήρης Δαλιάνης, Dr. Καθηγητής Ψηφιακών Συστημάτων και Τεχνητής Νοημοσύνης, Southampton University, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γιώργος Καμπουράκης, Dr Μηχ Καθ. ΕΜΠ πρώην Διευθ. Εργαστηρίου Ακουστικής Επικοινωνίας και τεχνολογίας ΜΜΕ, μέλος διοικούσης ECI

Σπύρος Καπράλος, Δημοσιογράφος, Πολιτικός Αναλυτής, Συντονιστής MA ICEI Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικής Επικοινωνίας NETPOL, Andrassy Universität Budapest, Universität für Weiterbildung Krems

Έφη Κυπριανίδου, Αν. Καθηγήτρια Αισθητικής και Φιλοσοφίας της Τέχνης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Γεώργιος Μάρκου, Δρ., Επίκουρός Καθηγητής στην Ιστορία της Τέχνης, Τμήμα Καλών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Άρτεμις Ποταμιάνου, Eικαστικός-επιμελήτρια, Καλλιτεχνική διευθύντρια Platforms Project, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Γραφιστικής και οπτικής επικοινωνίας ΠΑΔΑ, Σύμβουλος - Διοικητικό Συμβούλιο AICA HELLAS

Φαίη Τζανετουλάκου, Δρ Ιστορίας της Τέχνης, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΘ, Μέλος του Προεδρείου AICA

Πληροφορίες:

Κέντρο Πολιτισμού «ΜΕΛΙΝΑ» - Ηρακλειδών 66, 11851 Αθήνα, 1oς όροφος και ισόγειος χώρος.

Ώρες λειτουργίας:

Opening day – Παρασκευή 2/5/2025 19:00 – 22:00 μ.μ.

Πέμπτη – Παρασκευή – 11:00 π.μ. – 19:00 μ.μ.

Σάββατο - Κυριακή 11:00 – 15:00 μ.μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ