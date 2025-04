Πάσχα στο Netflix με απαγωγές, ομηρίες και ούφο

Oι νέες σειρές και οι ταινίες που έρχονται στο Netflix από τις 14 έως τις 20 Απριλίου.

O «Γυάλινος Θόλος» είναι το επόμενο binge watching για τους λάτρεις των αστυνομικών θρίλερ. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό σουηδικό θρίλερ που ετοίμαστε για το Netflix η Καμίλα Λάκμπεργκ, η διάσημη Σουηδή συγγραφέας αστυνομικών μπεστ σέλερ και έρχεται στην πλατφόρμα, αύριο Τρίτη 15 Απριλίου.



Με ενδιαφέρον περιμένουμε επίσης και την ταινία iHostage που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα.

Σειρές του Netflix

Γυάλινος Θόλος (The Glass Dome)

Kυκλοφορεί 15 Απριλίου



Όταν η κόρη της φίλης της εξαφανίζεται, η εγκληματολόγος Λέιλα συμμετέχει στην έρευνα κι αντιμετωπίζει το τραύμα που τη στοιχειώνει από τότε που την απήγαγαν ως παιδί.



Σχέδιο ΑΤΙΑ (Project UFO)

Kυκλοφορεί 16 Απριλίου

Ένας τηλεπαρουσιαστής κι ένας ουφολόγος προσπαθούν να ανακαλύψουν την προέλευση μιας υποτιθέμενης θέασης ΑΤΙΑ. Η χώρα διχάζεται εν μέσω αμφιβολιών και εικασιών.



Ράνσομ Κάνιον (Ransom Canyon)

Kυκλοφορεί 17 Απριλίου



Το πάθος ξεχειλίζει σε μια μικρή πόλη του Τέξας, όπου τρεις δυναστείες κτηνοτρόφων αγωνίζονται για τη γη τους, την κληρονομιά τους και τους ανθρώπους που αγαπούν.



{https://youtu.be/2uRW0HpAhls?si=LbHqZtzmdk7JVkWR}

Εγκυκλοπαίδεια της Κωνσταντινούπολης (Istanbul Encyclopedia)

Kυκλοφορεί 17 Απριλίου

Μια φοιτήτρια συγκατοικεί με μια παλιά οικογενειακή φίλη στην Κωνσταντινούπολη, αφήνοντας τον τόπο της για μια πόλη που δοκιμάζει την ταυτότητα και τις πεποιθήσεις της.

Ταινίες του Netflix

iHostage

Kυκλοφορεί 18 Απριλίου



Όταν ένας ένοπλος μπαίνει σε ένα κατάστημα της Apple στο κέντρο του Άμστερνταμ, η αστυνομία πρέπει να λύσει την αντιπαράθεση με προσοχή. Εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα.



Ντοκιμαντέρ του Netflix

Βομβιστική Επίθεση στην Οκλαχόμα: Αμερικανικός Τρόμος (Oklahoma City Bombing: American Terror)

Kυκλοφορεί 18 Απριλίου



Αυτό το ντοκιμαντέρ εξετάζει τη βομβιστική επίθεση του 1995 σε ομοσπονδιακό κτίριο της Οκλαχόμα Σίτι, την πιο πολύνεκρη πράξη εγχώριας τρομοκρατίας στην ιστορία των ΗΠΑ.

Άλλα

WWE WrestleMania: ‎2025‎

Kυκλοφορεί 20 Απριλίου



Οι κορυφαίοι Superstar διεκδικούν ζώνες πρωταθλητή και την είσοδό τους στο πάνθεον του WWE, σε αγώνες που σημαδεύουν καριέρες στο The Grandest Stage of Them All.

Μην χάσετε επίσης

14/04/2025

Ο Βροχοποιός - The Rainmaker

17/04/2025

Σικάγο - Chicago

18/04/2025

Ολέθρια Σύγκρουση - Deep Impact