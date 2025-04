Έρχεται το Terra Vibe Festival για τους fans της ηλεκτρονικής μουσικής

Το Σάββατο 12 Ιουλίου το Terra Vibe μετατρέπεται σε κλαμπ.

Στις 12 Ιουλίου η Xlalala Presents ανατρέπει για άλλη μία φορά τα δεδομένα και σας προσκαλεί να γίνετε ένα με το beat στο καταπράσινο Terra Vibe Festival.

Το clubbing δραπετεύει από τις σκοτεινές αίθουσες και μεταφέρεται στους ανοιχτούς χώρους! Μετατρέπεται σε συλλογική τελετουργία, όπου κυριαρχεί η ελευθερία της έκφρασης και ο χορός μπαίνει πάνω απ' όλα.

To Terra Vibe Festival προσκαλεί τους fans της ηλεκτρονικής μουσικής σε μια νύχτα όπου ο ρυθμός και η θετική ενέργεια θα συναντηθούν σε ένα ηχητικό big bang, δημιουργώντας μια εμπειρία ξέφρενης γιορτής μέσα στη φύση!

Το πάρτυ θα ξεκινήσει από νωρίς με DJs έκπληξη, μέχρι ο ατμοσφαιρικός Franky Wah να αναλάβει τα decks οδηγώντας τα πλήθη σε μία ατελείωτη σωματική και συναισθηματική έκρηξη. Ακολουθούν οι Radio Hell - η σύμπραξη των αξεπέραστων DJ Hell και Radio Slave που συνταράζει τα dance floors της Ευρώπης - που μας υπόσχονται ένα πρωτόγνωρο trip to the stars... μια προκλητική techno μέθεξη.

Radio Hell : Ρυθμός x 2

Όταν δύο κορυφαίες προσωπικότητες της ηλεκτρονικής μουσικής αποφασίζουν να συμπράξουν, αλλάζουν το τοπίο της dance κουλτούρας. Ο DJ Hell και ο Radio Slave ενώνουν τις δυνάμεις τους και ως Radio Hell, ανοίγουνένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής και μας οδηγούν σε ένα εκστατικό ταξίδι.



Ο DJ Hell είναι ο πολυσχιδής ιδρυτής της International Deejay Gigolo, επιμελητής του Museum of Modern Electronic Music, και έχει υπάρξει resident DJ σε εμβληματικά clubs όπως το Tresor, το E-Werk και το Watergate. Ως καταξιωμένος παραγωγός, φέρνει την αισθητική του EBM και του '90s Italo στον ήχο του Radio Hell. Έχει χαράξει τη δική του διαδρομή συνδέοντας τη μουσική με τη φωτογραφία, την τέχνη, το design και τη μόδα. Έχει συνεργαστεί με τον Sven Marquardt, τον Tom of Finland και τον οίκο Balenciaga, ενώ παράλληλα έχει πραγματοποιήσει σχετικές διαλέξεις στο Munich Chamber of Architects.

Από την άλλη, ο Radio Slave, κατά κόσμον Matt Edwards, είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς techno παραγωγούς της εποχής μας. Γνωστός για διαχρονικά anthems όπως τα Grindhouse, Don't Stop No Sleep και Another Club προσθέτει την κοφτερή του ρυθμική προσέγγιση στους Radio Hell. Η συνεργασία του με τον Joel Martin ως Quiet Village και η σόλο δουλειά του έχουν αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές. Ως remixer, θεωρείται ένας από τους πιο καινοτόμους και περιζήτητους της live σκηνής, ενώ το ασταμάτητο ταλέντο του στη δημιουργία ασυγκράτητων grooves μετατρέπει κάθε set του σε μια αυθεντική techno εμπειρία.

Για να γιορτάσει την 200η κυκλοφορία της, η Rekids, ένα από τα πιο σημαντικά labels της ηλεκτρονικής μουσικής, κυκλοφόρησε μία συνεργασία – ορόσημο των DJ Hell και Radio Slave, δημιουργώντας έτσι τους Radio Hell. Το διπλό EP που κυκλοφόρησαν περιλάμβανε το Radio Hell, έναν θρίαμβο της electro-infused techno, γεμάτο ενέργεια και ρυθμική ένταση και το Lost Souls, ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι που συνδυάζει μελωδία και ένταση, σχεδιασμένο για... κολασμένα dancefloors.

Franky Wah : Ο αλχημιστής των beats

Ο Franky Wah δεν είναι απλώς DJ ή παραγωγός—είναι καλλιτέχνης που ζει και αναπνέει για τη μουσική.

Γεννημένος στο Yorkshire, μυήθηκε στη dance σκηνή μέσα από το West Coast hip-hop και αργότερα από τη house και την trance. Κομμάτια όπως το Saltwater του Chicane τον ενέπνευσαν να δημιουργήσει έναν ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στο underground και το mainstream.

Ξεκίνησε με ένα παλιό laptop σε ένα υπόστεγο στον κήπο του. Η αφοσίωσή του απέδωσε σύντομα καρπούς, οδηγώντας τον στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου και αποκτώντας την υποστήριξη κορυφαίων ονομάτων της σκηνής.



Ο ήχος του συνδυάζει trance, breakbeat, afro-house και techno, με κομμάτια όπως τα Get Me High, Come Together και Hide να ξεχωρίζουν για το συναίσθημά τους και την κινηματογραφική τους ένταση.





Η διεθνής αναγνώριση ήρθε το 2020 με το Come Together, που χαρακτηρίστηκε «ύμνος της καραντίνας» από το BBC Radio 1 και παρέμεινε έξι εβδομάδες στη λίστα A-List.

Ίδρυσε τη SHÈN Recordings, πλατφόρμα ελευθερίας και δημιουργικότητας, με καλλιτέχνες όπως οι Sasha, Cristoph και Shadow Child. Το 2023 η SHÈN έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στην Ίμπιζα με 16 εβδομάδες residency.

Επέκτεινε το όραμά του και στον χώρο της μόδας με τη SHÈN Presents Clothing, μια σειρά που συνδυάζει άνεση και στυλ για ravers, εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία του.

Στις 12 Ιουλίου, το Terra Vibe Festival μας καλεί να γίνουμε μέρος ενός οπτικοακουστικού θεάματος, να ανέβουμε όλοι, μαζί με τους διάσημους Dj's, στο κύμα του χορού, να σερφάρουμε στον ασταμάτητο ρυθμό σε μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη, σαν ένα non stop χορευτικό όνειρο.

Στις 12 Ιουλίου η φάση είναι Terra Vibe.

Πληροφορίες εισιτηρίων

Η προπώληση θα ξεκινήσει άμεσα

Ηλεκτρονικά: more.com

Ticket House: Πανεπιστημίου 42, Αθήνα. Κάθε Σάββατο 10:30-14:30

Music Corner: Πανεπιστημίου 56, Αθήνα

Τιμές εισιτηρίων

Α' φάση 38,50 ευρώ

Β' φάση 44,00 ευρώ

Γ' φάση 49,50 ευρώ

ON STAGE VIP ticket: 100 ευρώ