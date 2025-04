Netflix: Η μεγάλη επιστροφή του Black Mirror και η σκοτεινή πλευρά του Kidfluencing

Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που βλέπουμε στο Netflix την εβδομάδα 7-13 Απριλίου.

Έφτασε η ώρα για την πολυαναμενόμενη θριαμβευτική επιστροφή του Black Mirror! Τα νέα επεισόδια κυκλοφορούν στο Netflix την Πέμπτη 10 Απριλίου, και οι φαν δεν βλέπουν την ώρα!



Επίσης, αυτή την εβδομάδα δεν χάνουμε με τίποτα το ντοκιμαντέρ που μας αφορά όλους, «Κακές Επιρροές: Η Σκοτεινή Πλευρά του Kidfluencing» (9/04), όπου έφηβοι και γονείς παρουσιάζουν συγκλονιστικές μαρτυρίες για την κακοποίηση και την εκμετάλλευση στον κόσμο των ανήλικων ινφλουένσερ.

Σειρές του Netflix

My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: Season 5 Part 2

Kυκλοφορεί 8 Απριλίου



Σε μια νέα σειρά συνεντεύξεων, ο Ντέιβ μιλά με τη βραβευμένη με Grammy Μάιλι Σάιρους και τον θρύλο του μπάσκετ Τσαρλς Μπάρκλεϊ για τη ζωή και την καριέρα τους.



Πώς να Πουλήσεις Ναρκωτικά Online (Γρήγορα): Σεζόν 4 (How to Sell Drugs Online [Fast]: Season 4)

Kυκλοφορεί 8 Απριλίου



Έχοντας βγει από τη φυλακή σε έναν κόσμο όπου ο Λένι και ο Νταν ζουν τη ζωή που πάντα ήθελαν, ο Μόριτς σκαρφίζεται ένα περίτεχνο σχέδιο για να επιστρέψει στην κορυφή.



Πιο Βορράς Δεν Γίνεται (North of North)

Kυκλοφορεί 10 Απριλίου



Αποφασισμένη να χαράξει το δικό της μονοπάτι σε μια μικρή πόλη της Αρκτικής, η Σιάια, μια πρόσφατα χωρισμένη μητέρα, παίρνει τολμηρά ρίσκα στη δουλειά και τον έρωτα.

Μαύρος Καθρέφτης: Σεζόν 7 (Black Mirror: Season 7)

Kυκλοφορεί 10 Απριλίου



Η σκοτεινή, σατιρική σειρά ανθολογίας του Τσάρλι Μπρούκερ επιστρέφει με έξι ολοκαίνουργια επεισόδια, συμπεριλαμβανομένου του σίκουελ της περιπέτειας επιστημονικής φαντασίας USS Callister.



{https://youtu.be/1iqra1ojEvM?si=NqNZ2cdd82M9m_ws}

Ταινίες του Netflix

Παγωμένα Καυτά Αγόρια (Frozen Hot Boys)

Kυκλοφορεί 10 Απριλίου



Θέλοντας να ξαναδεί τον πατέρα της, μια δασκάλα σε αναμορφωτήριο πείθει μια παρέα απροσάρμοστων εφήβων να πάρει μέρος σ' έναν διαγωνισμό γλυπτικής στο χιόνι στην Ιαπωνία.



Η Οικογένεια Κουμάλο (Meet the Khumalos)

Kυκλοφορεί 11 Απριλίου



Δύο μητέρες —κάποτε κολλητές φίλες, πλέον εχθροί— ξεκινούν έναν πόλεμο η μία εναντίον της άλλης όταν ανακαλύπτουν ότι τα παιδιά τους είναι παράφορα ερωτευμένα.



{https://youtu.be/zvLMwhL7BBg?si=uAhbDEbarnxJVAiQ}

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Κακές Επιρροές: Η Σκοτεινή Πλευρά του Kidfluencing (Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing)

Kυκλοφορεί 9 Απριλίου

Σε αυτό το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ, έφηβοι και γονείς παρουσιάζουν συγκλονιστικές μαρτυρίες για την κακοποίηση και την εκμετάλλευση στον κόσμο των ανήλικων ινφλουένσερ.

{https://youtu.be/VJ6H2QyeWAE?si=Vi_5VzPrAfT9yJ8n}

Netflix Κ&F

Ακαδημία Μονόκερων: Κεφάλαιο 3 (Unicorn Academy: Chapter 3)

Kυκλοφορεί 9 Απριλίου



Όταν η Λέιλα κάνει ένα λάθος στις καλοκαιρινές της διακοπές που βάζει σε κίνδυνο όλη τη μαγεία του νησιού — και τους μονόκερούς του — οι αναβάτες αναλαμβάνουν δράση.

Μην χάσετε επίσης

05/04/2025

Το Κορίτσι του Μπέβερλι Χιλς - Clueless

Οι Πέντε Θρύλοι - Rise of the Guardians

08/04/2025

Θάρρος Ή Αλήθεια - Blumhouse's Truth or Dare: Extended Director's Cut

10/04/2025

Μαζί... με το Ζόρι - Blended

12/04/2025

Θα Σε Δω στα Όνειρά μου - I'll See You in My Dreams

13/04/2025

Μια Ζωή την Έχουμε - Life or Something Like It