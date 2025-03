House of the Dragon: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της 3ης σεζόν - Πότε θα κυκλοφορήσει

H τρίτη σεζόν του House of the Dragon θα είναι μεγαλύτερη και τα γυρίσματα θα διαρκέσουν μέχρι τον Οκτώβριο του 2025.

Μετά από μήνες αναμονής, η τρίτη σεζόν του House of the Dragon φέρεται να ξεκίνησε γυρίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Έχει περάσει λιγότερο από ένας χρόνος από τότε που ολοκληρώθηκε η προβολή της δεύτερης σεζόν, αλλά οι θαυμαστές της σειράς περίμεναν με αγωνία να μάθουν νέα για την επιστροφή της, η οποία προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στο ΗΒΟ κάποια στιγμή μέσα στη επόμενη χρονιά.



Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, ο τρίτος κύκλος του House of the Dragon έχει ξεκινήσει τα κύρια γυρίσματα στα Warner Bros. Studios Leavesden, που βρίσκονται στο Watford του Hertfordshire στην Ανατολική Αγγλία. Τεράστια σκηνικά έχουν ήδη κατασκευαστεί και είναι έτοιμα για δράση, όπως φαίνεται σε επιλεγμένες εικόνες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο την τελευταία εβδομάδα. Τα γυρίσματα αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η φάση του post-production. Έτσι, αν όλα πάνε σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η τρίτη σεζόν θα είναι έτοιμη να προβληθεί στο HBO το 2026, χωρίς να υπάρχει ακόμα ένα συγκεκριμένο παράθυρο κυκλοφορίας. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό τα νέα επεισόδια να κυκλοφορήσουν μέσα στο καλοκαίρι του 2026, όπως συνέβη και με την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν τον Ιούνιο του 2024.



Θυμίζουμε ότι η έναρξη των γυρισμάτων του House of the Dragon στις αρχές του 2025 έχει αναφερθεί εδώ και αρκετό καιρό, αλλά τα τελευταία νέα επιβεβαιώνουν αυτό που οι θαυμαστές (και οι ίδιοι οι ηθοποιοί) λαχταρούσαν από τότε που κυκλοφόρησε το φινάλε της δεύτερης σεζόν τον περασμένο Αύγουστο.



{https://youtu.be/YN2H_sKcmGw?si=5qokXej4USbzDx9t}

Τι λέει ο showrunner του «House of the Dragon» για την 3η σεζόν του Ηouse of the Dragon

Μετά από μια περιπετειώδη δεύτερη σεζόν, περιμένετε τα επόμενα επεισόδια του House of the Dragon να ανεβάσουν την ένταση. Ο συνδημιουργός της σειράς και showrunner Ράιαν Κόνταλ, αποκαλύπτει ότι μια πολύ μεγαλύτερη τρίτη σεζόν είναι στον ορίζοντα, λέγοντας ότι θα προσαρμόσει «τέσσερα σημαντικά γεγονότα» των βιβλίων.

Το «House of the Dragon» είναι ένα καθηλωτικό δράμα, αλλά τα διακυβεύματα θα γίνονται όλο και μεγαλύτερα από εδώ και πέρα. ««Η 2η σεζόν είναι τεράστια. Η 3η σεζόν είναι ακόμα μεγαλύτερη, από πολλές απόψεις. Υπάρχουν, με ένα γρήγορο μέτρημα που έκανα στη σκηνή, τέσσερα σημαντικά γεγονότα από το βιβλίο που θα προσαρμόσουμε και θα υλοποιήσουμε σε τρεις διαστάσεις σε αυτή τη σεζόν. Αυτό είναι πραγματικά συναρπαστικό από την άποψη της έκτασης και της κλίμακας, και νομίζω ότι είναι το πράγμα που η σειρά κάνει πολύ καλά. Τα πράγματα που χτίζουμε είναι απίστευτα. Αλλά αυτό για το οποίο είμαι πιο ενθουσιασμένος, είναι ότι μπορέσαμε να διασκεδάσουμε λίγο αυτή τη σεζόν και υπάρχει ένα εννοιολογικό επεισόδιο, που σημαίνει ότι δεν είναι στην παραδοσιακή γλώσσα αυτού που έχουμε ορίσει ως δομή ενός επεισοδίου του House of the Dragon. Είναι πολύ επικεντρωμένο στους χαρακτήρες, και νομίζω ότι είναι πραγματικά σπουδαίο και είμαι ενθουσιασμένος που θα το δω να υλοποιείται».