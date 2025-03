Ξεκινούν τα γυρίσματα του House of the Dragon: Τι θα δούμε στην 3η σεζόν

Τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν του House of the Dragon θα ξεκινήσουν σε μερικές εβδομάδες.

Ο showrunner του House of the Dragon, Ryan Condal, μοιράστηκε μερικές νέες συναρπαστικές λεπτομέρειες σχετικά με την τρίτη σεζόν του επιτυχημένου spin-off του Game of Thrones στο HBO.



Τα 8 εβδομαδιαία επεισόδια της δεύτερης σεζόν, προβλήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι και τώρα, επτά περίπου μήνες μετά, μαθαίνουμε ότι η παραγωγή του τρίτου κύκλου αναμένεται να ξεκινήσει «σε μερικές εβδομάδες». Όπως αναφέρει ο Condal, η δημιουργική ομάδα έχει ολοκληρώσει τα σενάρια των νέων επεισοδίων. Επιπλέον, προαναγγέλλει την εισαγωγή αρκετών σημαντικών νέων χαρακτήρων, αποκαλύπτοντας ότι οι θαυμαστές θα πρέπει να περιμένουν να δουν «τέσσερα σημαντικά γεγονότα» από το βιβλίο να μεταφέρονται στην οθόνη.

«Ξεκινάμε [τα γυρίσματα] σε δύο εβδομάδες», λέει ο Condal. «Καθώς οι ηθοποιοί ενσαρκώνουν τους χαρακτήρες, γίνεται πολύ πιο εύκολο να γράψεις με πιο ενδιαφέροντα τρόπο, επειδή γνωρίζεις τους πάντες πολύ καλά. Για την 3η σεζόν, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη μορφή και βάθος από την αρχή, επειδή γράφεις για ανθρώπους που γνωρίζεις. Υπάρχουν μερικοί σημαντικοί νέοι χαρακτήρες αυτή τη σεζόν, αλλά το 85% από αυτούς, γνωρίζαμε ήδη ποιοι ήταν, και αυτό απλά κάνει το γράψιμο πολύ πιο ικανοποιητικό» εξηγεί.



«Η 2η σεζόν είναι τεράστια. Η 3η σεζόν είναι μεγαλύτερη, από πολλές απόψεις. Υπάρχουν, με το γρήγορο μέτρημα που έκανα στη σκηνή, τέσσερα σημαντικά γεγονότα από το βιβλίο που θα προσαρμόσουμε και θα υλοποιήσουμε σε τρεις διαστάσεις σε αυτή τη σεζόν. Αυτό είναι πραγματικά συναρπαστικό από την άποψη της έκτασης και της κλίμακας, και νομίζω ότι είναι το πράγμα που η σειρά κάνει πολύ καλά. Τα πράγματα που χτίζουμε είναι απίστευτα. Αλλά αυτό για το οποίο είμαι πιο ενθουσιασμένος, είναι ότι μπορέσαμε να διασκεδάσουμε λίγο αυτή τη σεζόν και υπάρχει ένα εννοιολογικό επεισόδιο, που σημαίνει ότι δεν είναι στην παραδοσιακή γλώσσα αυτού που έχουμε ορίσει ως δομή ενός επεισοδίου του House of the Dragon. Είναι πολύ επικεντρωμένο στους χαρακτήρες, και νομίζω ότι είναι πραγματικά σπουδαίο και είμαι ενθουσιασμένος που θα το δω να υλοποιείται».



{https://youtu.be/YN2H_sKcmGw?si=_lz-SLadZa-DOZ5R}

Το prequel εξιστορεί την άνοδο και την πτώση των Targaryens. Στην τρίτη σεζόν του House of the Dragon θα επιστρέψουν και πάλι οι Emma D'Arcy ως Rhaenyra, Matt Smith ως Daemon, Olivia Cooke ως Alicent, Rhys Ifans ως Otto, Steve Toussaint ως Corlys, Sonoya Mizuno ως Mysaria, Fabien Frankel ως Criston Cole, Harry Collett ως Jace, Tom Glynn-Carney ως Aegon II, Ewan Mitchell ως Aemond, Bethany Antonia ως Baela, Phoebe Campbell ως Rhaena, Phia Saban ως Helaena, Tom Taylor ως Cregan Stark, Tom Bennett ως Ulf White, Freddie Fox ως Ser Gwayne και άλλοι.