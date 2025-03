Νέες ταινίες σινεμά: H εφιαλτική κούρσα με τον Άντονι Χόπκινς και η παραμυθένια Χιονάτη

Οι 11 νέες ταινίες που θα δούμε στα σινεμά αυτή την εβδομάδα.

Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε πέντε, αλλά 11 νέες ταινίες κάνουν την πρώτη τους έξοδο στους κινηματογράφους, σήμερα Πέμπτη 20 Μαρτίου. Ψυχολογικά θρίλερ, παραμυθένια blockbuster, ντοκιμαντέρ, ταινίες για σινεφίλ, από όλα έχει ο πλούσιος κινηματογραφικός μπαξές της εβδομάδας.



Η δική μας πρόβλεψη πάντως, είναι ότι το Locked, το ψυχολογικό θρίλερ με τους Άντονι Χόπκινς και τον Μπιλ Σκάρσγκαρντ και το live action reboot της Χιονάτης, θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον των Ελλήνων θεατών. Ίδωμεν...

Locked

Ο παραγωγός Σαμ Ράιμι (Evil Dead, Drag Me to Hell) επιστρέφει με ένα αδυσώπητο θρίλερ τρόμου. Όταν ο Έντι (Μπιλ Σκάρσγκαρντ) παίρνει τη λάθος απόφαση να διαρρήξει ένα πολυτελές SUV, πέφτει στη θανάσιμη παγίδα που έχει στήσει ο Γουίλιαμ (Άντονι Χόπκινς).



Ο Γουίλιαμ είναι ένας αυτοαποκαλούμενος εκδικητής που απονέμει τη δική του διαστρεβλωμένη δικαιοσύνη. Χωρίς κανένα μέσο διαφυγής, ο Έντι πρέπει να παλέψει για να επιβιώσει σε μια βόλτα όπου η διαφυγή είναι μια ψευδαίσθηση, η επιβίωση ένας εφιάλτης και η δικαιοσύνη αλλάζει ταχύτητα.



Με πρωταγωνιστές τον αξεπέραστο και δις βραβευμένο με Όσκαρ Άντονι Χόπκινς και τον Μπιλ Σκάρσγκαρντ (It, The Crow, Nosferatu).



{https://youtu.be/12SknqyNGzo?si=MoHhVH3CJIl_BCs1}

Χιονάτη (Snow White)

H live action εκδοχή της Χιονάτης αναβιώνει την αρχική, κλασική ταινία της Disney του 1937.



Στο ρόλο της Χιονάτης η Ρέιτσελ Ζέγκλερ και στο ρόλο της κακιάς μητριάς η Γκαλ Γκαντότ.



{https://youtu.be/5WiRRJVzcf8?si=lRf5rFckYnMh9JLM}

Μια φορά κι έναν καιρό, υπήρχε ένα βασίλειο στην άκρη ενός μαγικού δάσους, που έσφυζε από ομορφιά και φως. Το βασίλειο κυβερνούσαν οι γονείς μιας κόρης που ονομαζόταν Χιονάτη. Μετά τον πρόωρο θάνατο της βασίλισσας, ο βασιλιάς ξαναπαντρεύεται, και παρόλο που η νέα μητριά της Χιονάτης είναι χαρισματική και όμορφη, έχει μια μοχθηρή καρδιά και μισεί τη θετή της κόρη.



Σύντομα, η κακιά βασίλισσα αναλαμβάνει την εξουσία του βασιλείου και αποκαλύπτει την ανελέητη της φύση. Όταν ο μαγικός της καθρέφτης αποκαλύπτει πως η Χιονάτη είναι η ομορφότερη σε όλη τη χώρα, η βασίλισσα εξοργίζεται και καταστρώνει ένα σχέδιο για να ξεφορτωθεί την πριγκίπισσα. Η Χιονάτη δραπετεύει από το κάστρο για να γλιτώσει από την οργή της κακιάς βασίλισσας και συναντά κάποια πλάσματα του δάσους, τα οποία την οδηγούν σε ένα γραφικό μικρό σπίτι. Εκεί ζουν ο Ντροπαλός, ο Σοφός, ο Χαζούλης, ο Γκρινιάρης, ο Χαρούμενος, ο Υπναράς και ο Συναχωμένος, που περνούν τις μέρες τους σκάβοντας για πολύτιμους λίθους στα κοντινά ορυχεία.



Μέσα σε αυτό το μαγικό δάσος, η Χιονάτη συναντά τον Τζόναθαν, έναν νεαρό που θέλει να επαναστατήσει ενάντια στη μοναρχία. Γοητευμένος από την ομορφιά και την καλοσύνη της, ο Τζόναθαν συμμαχεί με τους μαγικούς της φίλους, δίνοντας στη Χιονάτη τη δύναμη και το κουράγιο να αντιμετωπίσει την Κακιά Βασίλισσα.

Νοβοκαΐνη (Novocaine)

Είναι γιορτές στο ηλιόλουστο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια και ο βοηθός διευθυντή τράπεζας Nathan Caine (Jack Quaid) αισθάνεται ιδιαίτερα μόνος αυτή την εορταστική περίοδο... ώσπου περνάει τη νύχτα με τη Sherry (Άμπερ Μίνταντερ), μια από τις ταμίες της τράπεζας, με την οποία είναι ερωτευμένος εδώ και καιρό. Όμως, την παραμονή των Χριστουγέννων, η τράπεζά τους γίνεται στόχος ληστείας.



Όταν οι ληστές παίρνουν τη Sherry ως όμηρο, ο Nate αποφασίζει να σώσει τη γυναίκα των ονείρων του από τον τρομερό κίνδυνο που αντιμετωπίζει. Υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα. Ο Nate ζει με μια σπάνια γενετική διαταραχή που καθιστά αδύνατον όσοι πάσχουν από αυτή να νιώσουν πόνο, αλλά δεν μπορούν επίσης να νιώσουν αν κάτι είναι ζεστό ή κρύο κι έτσι έπρεπε να ζει σε έναν απίστευτα περιορισμένο κόσμο, ελέγχοντας ό,τι κάνει για να μην τραυματίσει τον εαυτό του. Αλλά τώρα πρέπει να βρει έναν τρόπο να αποδεχτεί την κατάστασή του και να τη χρησιμοποιήσει προς όφελός του, αν πρόκειται να σώσει τη Sherry.



{https://youtu.be/u_ikqZ_3VP4?si=QhKJ4bK6iEAFN2GP}





Η Εξουσία της Κούκλας (The Rule of Jenny Pen)

Ένας σεβαστός αλλά αυταρχικός δικαστής, ο Στέφαν Μόρτενσεν (Τζέφρεϊ Ρας), παθαίνει εγκεφαλικό και εισάγεται σε έναν οίκο ευγηρίας, ανήμπορος και ευάλωτος. Εκεί, έρχεται αντιμέτωπος με τον Ντέιβ Κρίλι (Τζον Λίθγκοου), έναν ψυχοπαθή τρόφιμο που τρομοκρατεί κρυφά τους υπόλοιπους με μια σαδιστική κούκλα - ένα διεστραμμένο εργαλείο φόβου και βασανισμού.

Αυτό που ξεκινά ως μια φαινομενικά παιδιάστικη κακοποίηση, γρήγορα κλιμακώνεται σε μια αληθινή ατμόσφαιρα τρόμου. Καθώς οι ισχυρισμοί του Μόρτενσεν αγνοούνται και κανείς δεν τολμά να αντιδράσει, ο ίδιος αποφασίζει να αναμετρηθεί με τον Κρίλι, σε μια σκοτεινή μάχη όπου η δικαιοσύνη και η παράνοια συγκρούονται με φρικιαστικές συνέπειες.



{https://youtu.be/TmneyUYXRFI?si=daEHYgnofNtJGBDK}





September Says

Η Αριάν Λαμπέντ υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας της, μιας κινηματογραφικής διασκευής του γοτθικού μυθιστορήματος Sisters της Ντέιζι Τζόνσον (της νεότερης υποψήφιας για το λογοτεχνικό βραβείο Man Booker).



Χτίζοντας μια ατμόσφαιρα μυστηρίου που στοιχειώνει τον θεατή, η ταινία αφηγείται την ιστορία δύο δεμένων αδελφών που έχουν δημιουργήσει τον δικό τους κόσμο, ένα συναρπαστικό και σκοτεινό σύμπαν. Η συγκινητική και καθηλωτική εξερεύνηση της εφηβείας ζωντανεύει με τις ερμηνείες των πρωταγωνιστριών.



Οι δύο αδελφές Τζουλάι και Σεπτέμπερ είναι αχώριστες, παρόλο που είναι πολύ διαφορετικές. Η Σεπτέμπερ είναι προστατευτική και επιφυλακτική απέναντι στους άλλους, ενώ η Τζουλάι είναι ανοιχτή και διακατέχεται από περιέργεια για τον κόσμο. Η δυναμική μεταξύ τους είναι πηγή ανησυχίας για τη μητέρα τους, η οποία τις μεγαλώνει μόνη της και δεν ξέρει πώς να τις διαχειριστεί. Όταν η Σεπτέμπερ παίρνει αποβολή από το σχολείο, η Τζουλάι πρέπει να τα βγάλει πέρα μόνη της και αρχίζει να διεκδικεί την ανεξαρτησία της – κάτι που δεν περνά απαρατήρητο από τη Σεπτέμπερ.



Η ένταση μεταξύ των τριών γυναικών κλιμακώνεται όταν αυτές βρίσκουν καταφύγιο σε ένα παλιό εξοχικό σπίτι στην Ιρλανδία. Εκεί, η Τζουλάι αντιλαμβάνεται ότι η σχέση της με την αδελφή της αλλάζει με τρόπους που δεν μπορεί να κατανοήσει ή να ελέγξει πλήρως. Μια σειρά από σουρεαλιστικές συναντήσεις δοκιμάζουν τα όρια της οικογένειας.



{https://youtu.be/SBMkq4TbPbA?si=E3k5HqqyD1Fu7Mox}





Σε Μία Άγνωστη Χώρα (To a Land Unknown)

Ο Chatila και ο Reda μαζεύουν χρήματα για να αγοράσουν πλαστά διαβατήρια και να φύγουν επιτέλους από την Αθήνα.



Όταν ο Reda χάνει τα χρήματά τους λόγω του επικίνδυνου εθισμού του στα ναρκωτικά, ο Chatila καταστρώνει ένα ακραίο σχέδιο πριν να είναι πολύ αργά.



{https://youtu.be/Md0PlaYTfOU?si=aGMr7SiY1RoCEzR9}





Αναμνήσεις Ενός Σαλιγκαριού (Memoir of a Snail)

Από τον βραβευμένο με Όσκαρ σεναριογράφο και σκηνοθέτη Άνταμ Έλιοτ («Μαίρη και Μαξ»), άλλο ένα 100% χειροποίητο claymation που βάζει σε πρώτο πλάνο μια ζωή κλεισμένη σε καβούκι, ποτισμένη με ζοφερό χιούμορ και στιγμές αγνής, ειλικρινούς συγκίνησης.



{https://youtu.be/7RADVPbmP2k?si=1wFk80Tfyqy2sh94}





Οικουμενική Γλώσσα (Universal Language)

Σε μια μυστηριώδη, αλλόκοτη περιοχή, κάπου ανάμεσα στην Τεχεράνη και το Γουίνιπεγκ, οι ζωές διαφόρων χαρακτήρων μπλέκονται με παράξενους και απρόβλεπτους τρόπους.



Οι μαθήτριες Νεγκίν και Ναζγκολ ανακαλύπτουν χρήματα θαμμένα κάτω από τον πάγο και αποφασίζουν να τα κάνουν δικά τους. Την ίδια στιγμή, ο Μασούντ οδηγεί μια ομάδα τουριστών που μοιάζουν ολοένα και πιο μπερδεμένοι καθώς περιηγούνται στα αξιοθέατα του Γουίνιπεγκ. Παράλληλα, ο Μάθιου αποφασίζει να παραιτηθεί από τη μονότονη δουλειά του σε μια κυβερνητική υπηρεσία του Κεμπέκ και ξεκινά ένα αινιγματικό ταξίδι για να βρει τη μητέρα του.



Χώρος, χρόνος και ταυτότητες περιπλέκονται, αλληλεπιδρούν και ενώνονται, δημιουργώντας μια σουρεαλιστική κωμωδία γεμάτη παρεξηγήσεις και αλλεπάλληλες ανατροπές.



{https://youtu.be/xaSb49b8csw?si=CkMoFIfXuhwzyWYK}





Wishbone

Ο Κώστας, εργάζεται εδώ και μερικούς μήνες ως φύλακας σε δημόσιο νοσοκομείο. Τα χρήματα δεν είναι σπουδαία, ζει ακόμα στο σπίτι της μητέρας του, στο παιδικό του δωμάτιο με τις εφηβικές αφίσες στον τοίχο. Βγαίνει με τη Στέλλα που σπουδάζει λογιστική και κάνουν έρωτα στο μίζερο δωμάτιο της φοιτητικής εστίας της. Ονειρεύεται μια γρήγορη μοτοσικλέτα. Έτσι και αλλιώς τα χρήματα δεν φτάνουν ούτε για αυτό. Όμως νοιώθει πως η ζωή τούς ανήκει, γιατί είναι νέοι.

Μέχρι που ο μεγαλύτερος αδελφός του καταρρέει ξαφνικά μπροστά στα μάτια του. Τώρα έχει να φροντίσει την εξάχρονη ανιψιά του τη μικρή Νίκη, αλλά και να βρει χρήματα για να σώσει το σπίτι τους από τα χρέη. Ψάχνει απεγνωσμένα για μετρητά έστω και λίγα, και δεν μπορεί να τα βρει πουθενά.

Μια ακτίνα φωτός διαπερνά το κατάμαυρο σκοτάδι. Ο Νώντας, 50χρονος συνάδελφος του και τραυματιοφορέας, θέλει να τον καλωσορίσει στη δική του οικογένεια, ένα νοσοκομειακό κύκλωμα που στήνει υποθέσεις ιατρικής αμέλειας. Το τίμημα, όμως, θα είναι μεγάλο.



{https://youtu.be/IT9uk6kc3HY?si=F-BNJn7zQpnZMSwg}





Αλύγιστος Νίκος

Ένα ντοκουμέντο για τον Νίκο Ζαχαριάδη, με μεγάλο αρχειακό υλικό, που ανέλαβε να υλοποιήσει ο Ρώσος ποιητής, λογοτέχνης και ιστορικός Ντμίτριϊ Μιζγκούλιν, με τη συνεργασία του γιου του Νίκου Ζαχαριάδη, Σήφη (Ιωσήφ) Ζαχαριάδη, και αξιοποιώντας αναμνήσεις του επιστήθιου φίλου και συναγωνιστή του Νίκου Ζαχαριάδη, Αλέξη Πάρνη.



Το ντοκιμαντέρ περιέχει ιστορικές μαρτυρίες, αναλύσεις, προσωπικές στιγμές. Από το ξεκίνημά του, την πορεία του ως ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, μέχρι την καθαίρεσή του και την εξορία του στο Σουργκουτ της Ρωσίας, μαζί με τον γιο του Σήφη και την αποκατάστασή του στις 16/7/2011 από την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ.



{https://youtu.be/sBdFqkLhp0o?si=CC_KbEnWs4qmOHzM}





Σύλβια Ρόμπυν

«Το Σύλβια έχει ομοιότητες με το Σοφία, το Ρόμπυν είναι από τον Ρομπέν των Δασών». Υπάρχει αρχή αλλά όχι μέση και τέλος στις διαρκείς μεταμορφώσεις, ανακαλύψεις, αυτοπροσδιορισμούς και επανεφευρέσεις του εαυτού στην πορεία της ανάδυσης και της κατασκευής τού τι είμαστε, ποιο είναι το φύλο μας, πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το έξω και τους άλλους. Το σώμα και οι επιθυμίες μας μπορούν να χωρέσουνε σε λέξεις; Kαι ποιες είναι αυτές κάθε φορά; Για τη Σύλβια το μεγαλύτερο πράγμα θα ήταν να μπορεί να μιλάει και να υπάρχει κάποιος να την ακούει. Τα φώτα μιας μοναχικής παράστασης αναβοσβήνουν και φωτίζουν τα σκοτάδια.



{https://youtu.be/5UxwnAGc16w?si=-GrIrJw2xui9Iipm}