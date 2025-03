Netflix: Ανεμοστρόβιλοι, μετεωρίτες και χάος - Όλες οι νέες σειρές και ταινίες της εβδομάδας

Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που βλέπουμε στο Netflix την εβδομάδα 17-23 Μαρτίου.

Όσοι αγαπάτε τα αστυνομικά θρίλερ που κρύβουν μυστήριο, μυστικά και κυνήγι δολοφόνων, τότε οι σειρές που κυκλοφορούν αυτή την εβδομάδα στο Netflix είναι ιδανικές για να κάνετε binge watching.

Παράλληλα, η ταινία Μικρή Σιβηρία ξεδιπλώνει το χάος που δημιουργεί η πτώση ενός μετεωρίτη, ενώ το ντοκιματέρ Ανεμοστρόβιλος: Στο Μάτι του Κυκλώνα, κόβει την ανάσα με το δυνατό και πρωτότυπο υλικό από το 2011, όταν ένας τεράστιος ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε το Τζόπλιν του Μιζούρι.

Σειρές του Netflix

Inside: Σεζόν 2 (Inside: Season 2)

Kυκλοφορεί 17 Μαρτίου



Δημιουργοί περιεχομένου περνούν διάφορες δοκιμασίες με στόχο να κερδίσουν ένα τεράστιο χρηματικό έπαθλο. Μια σειρά ριάλιτι από τους βρετανούς σούπερ σταρ του YouTube, The Sidemen.



Η Κυρία Θάνατος: Σεζόν 2 (Woman of the Dead: Season 2)

Kυκλοφορεί 19 Μαρτίου



Δύο χρόνια μετά την εκδίκηση που πήρε για τον θάνατο του συζύγου της, η Μπλουμ έχει κάπως ηρεμήσει, αλλά τα μυστικά δεν μένουν ποτέ θαμμένα για πολύ.

Στοίχημα τη Ζωή σου (Bet Your Life)

Kυκλοφορεί 20 Μαρτίου



Ένας ξοφλημένος δημοσιογράφος που ασχολείται με το στοίχημα πείθεται να συνεργαστεί με το φάντασμα ενός αυταρχικού μεγιστάνα που απαιτεί να εξιχνιαστεί η δολοφονία του.



{https://youtu.be/6zCo2-x-Xs8?si=ZyE8sc1BjQ05Par9}



The Residence

Kυκλοφορεί 20 Μαρτίου



Όταν ένα δείπνο στον Λευκό Οίκο γίνεται σκηνή εγκλήματος, η ντετέκτιβ Κορντίλια Καπ εξετάζει δεκάδες μέλη του προσωπικού και καλεσμένους για να βρει τον δολοφόνο.



{https://youtu.be/aYC2zCdcKW0?si=DGqqZQAiAJJ0DT2W}

Ταινίες του Netflix

Μικρή Σιβηρία (Little Siberia)

Kυκλοφορεί 21 Μαρτίου



Η πίστη ενός πάστορα ανατρέπεται όταν στη μικρή φινλανδική πόλη του προσγειώνεται ένας μετεωρίτης του οποίου ο αντίκτυπος προκαλεί χάος και εγκληματικές προθέσεις.

{https://youtu.be/-nStDZkEfnU?si=AkStpXNWw-Gavo68}

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Ανεμοστρόβιλος: Στο Μάτι του Κυκλώνα (Twister: Caught in the Storm)

Kυκλοφορεί 19 Μαρτίου



Ένας τεράστιος ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε το Τζόπλιν του Μιζούρι τον Μάιο του 2011. Μέσα από δυνατό πρωτότυπο υλικό, αυτό το ντοκιμαντέρ μπαίνει μέσα στο φονικό φαινόμενο.



{https://youtu.be/2o0eLtapwr0?si=HSTSLPVIp_D3-774}

Netflix Κ & F

Οδός CoComelon: Σεζόν 4 (CoComelon Lane: Season 4)

Kυκλοφορεί 17 Μαρτίου



Ακολουθήστε τον Τζέι Τζέι και τους φίλους του σε διάφορες περιπέτειες που ενθαρρύνουν τη φαντασία, την εξερεύνηση νέων εμπειριών, τον εορτασμό σπουδαίων στιγμών και άλλα!

Επίσης, στις 18 Μαρτίου, κυκλοφορεί η ταινία «Το Μεγάλο Σορτάρισμα» (The Big Short).