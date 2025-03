Mάθιου ΜακΚόναχι: Όσα του έμαθαν τα 6 χρόνια αποχής από τις ταινίες

Ο Mάθιου ΜακΚόναχι επιστρέφει στον κινηματογράφο με την ταινία θρίλερ The Rivals of Amziah King.

Ο Mάθιου ΜακΚόναχι μίλησε επιτέλους για την εξαετή αποχή του από τον κινηματογράφο, με αφορμή την επιστροφή του με την ταινία θρίλερ The Rivals of Amziah King της Black Bear Pictures, η οποία μόλις έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο South by Southwest Film & TV Festival 2025. Το σενάριο και η σκηνοθεσία της νέα του ταινίας είναι του Άντριου Πάτερσον (The Vast of Night), ενώ μέχρι στιγμής, η ταινία δεν έχει αποκτήσει επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας στις αίθουσες

Τι δήλωσε ο Mάθιου ΜακΚόναχι για την παύση του από την υποκριτική

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο διάσημος ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ένιωθε νευρικότητα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, καθώς ήταν η πρώτη φορά που επέστρεφε σε κινηματογραφικό πλατό μετά τη συμμετοχή του στην κωμωδία δράσης «The Gentlemen» του Γκάι Ρίτσι το 2019.



{https://youtu.be/2B0RpUGss2c?si=RddHZ9l70LgNzfKs}

Σύμφωνα με τον ΜακΚόναχι, αυτά τα έξι χρόνια διαλείμματος ήταν μια σημαντική περίοδος για τον ίδιο, αφού είχε την ευκαιρία να γράψει τα απομνημονεύματά του, Greenlights, και να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του.

«Είχα ανάγκη να γράψω τη δική μου ιστορία, να σκηνοθετήσω τη δική μου ιστορία στη σελίδα», είπε.

Σχετικά με το γιατί αποφάσισε να επιστρέψει με το The Rivals of Amziah King, ο καταξιωμένος ηθοποιός εξήγησε ότι ένιωσε μια οικεία σύνδεση με την ιστορία της ταινίας αφού διάβασε το σενάριο του Πάτερσον. Επιβεβαίωσε ότι η ενασχόλησή του με το έργο τον βοήθησε πραγματικά να ανακαλύψει ξανά την αγάπη και το πάθος του για την υποκριτική.



«Θυμήθηκα μερικά πράγματα», αποκάλυψε. «Πρώτον, πόσο πολύ απολαμβάνω να παίζω. Δεύτερον, θυμήθηκα, "ε, ΜακΚόναχι, είσαι πολύ καλός σε αυτό". Και τρίτον, θυμήθηκα ότι η υποκριτική είναι διακοπές για μένα, και αυτό που εννοώ με τον όρο διακοπές είναι ότι όταν παίζω, εστιάζω μόνο σε αυτό. Η γυναίκα μου λέει "Έχω τα παιδιά. Είμαστε εντάξει". Αυτό είναι διακοπές. Επειδή δεν κάνω multitasking. Είμαι πλήρως επικεντρωμένος στην εύρεση της αλήθειας του χαρακτήρα μου».



Επιπλέον, ο ηθοποιός του Interstellar αναγνώρισε ότι η συγγραφή των απομνημονευμάτων του 2020 τον βοήθησε σίγουρα να βελτιώσει την τέχνη του ως ηθοποιός. «Τα απομνημονεύματα ήταν εξαιρετικά ειλικρινή και με ανάγκασαν να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου», ανέφερε. «Ξεκαθάρισε πράγματα που σκεφτόμουν επί 35 χρόνια. Και αυτό σε κάνει να συνειδητοποιείς ότι "αυτός είσαι, Μάθιου. Ας το παραδεχτούμε και ας δώσουμε τα χέρια. Μπράβο". Αυτό μου έδωσε ακόμα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, επειδή, ξέρετε, είχα λιγότερα να κρύψω για τον εαυτό μου. Το είχα μοιραστεί. Έτσι, αυτό με διευκόλυνε να είμαι ειλικρινής ως ηθοποιός», καταλήγει.