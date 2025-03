Ο Άντονι Χόπκινς αποκαλύπτει τη ζωή του: Τα δύσκολα παιδικά χρόνια, οι εθισμοί, η λαμπρή καριέρα

Το βιβλίο με τα απομνημονεύματα του Άντονι Χόπκινς θα περιγράφουν τη λαμπρή του καριέρα, τη δύσκολη παιδική του ηλικία και την πορεία του προς τη νηφαλιότητα.

Ο σερ Άντονι Χόπκινς βάζει για πρώτη φορά τη ζωή του σε λέξεις. Σύμφωνα με το People, ο θρυλικός ηθοποιός ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα «ωμό και παθιασμένο» βιβλίο με τα απομνημονεύματα του αργότερα μέσα στη χρονιά.



Το «We Did OK, Kid», όπως είναι ο τίτλος της αυτοβιογραφίας του, θα κυκλοφορήσει στις 4 Νοεμβρίου από τη Summit Books και σε audio book, με τη φωνή του Χόπκινς.



«Μου αρέσει και νομίζω ότι θα αρέσει και σε εσάς», λέει ο σπουδαιός ηθοποιός σε βίντεο που δημοσίευσε. «Διαβάστε το».







Το βιβλίο θα καλύπτει την «λαμπρή κινηματογραφική και θεατρική καριέρα, τη δύσκολη παιδική ηλικία και την πορεία προς τη νηφαλιότητα» του δις βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη. Μάλιστα, δεν πρόκειται να παραλείψει ούτε τις δύσκολες στιγμές, υποσχόμενο «μια βαθιά ειλικρινή ματιά στα χαμηλά σημεία της προσωπικής του ζωής». «Ο εθισμός τού κόστισε τον πρώτο του γάμο, τη σχέση του με το μοναχοπαίδι του και σχεδόν τη ζωή του - το τελευταίο τον ώθησε τελικά προς τη νηφαλιότητα, μια δέσμευση που διατηρεί εδώ και σχεδόν μισό αιώνα».



Καθώς ο Χόπκινς αφηγείται την «επιθυμία του να κινείται σε μια πιο μοναχική ζωή και να αποφεύγει τις επαφές από φόβο μήπως πληγωθεί», παλεύει επίσης με «ερωτήματα θνητότητας και προετοιμάζεται να ανακαλύψει αυτό που ο πατέρας του αποκαλούσε "Το Μεγάλο Μυστικό"».



Το «We Did OK, Kid» θα περιλαμβάνει επίσης «μια ειδική συλλογή προσωπικών φωτογραφιών».



Μιλώντας στο People τον Ιανουάριο του 2024, ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι γράφει τα απομνημονεύματα του, λέγοντας: «Γράφω μια βιογραφία. Είναι μια περίεργη διαδικασία».



«Συνειδητοποίησα πώς είμαι ευλογημένος με ένα πράγμα. Ίσως είναι το μυαλό του ηθοποιού. Έχω όντως αρκετά καλή μνήμη», συνέχισε ο ηθοποιός του The Father. «Θυμάμαι μέρες μηνών μέσα στα χρόνια».



Το βιβλίο «We Did OK, Kid» κυκλοφορεί στις 4 Νοεμβρίου και είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία.