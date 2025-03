Σον Μπέικερ όπως Γουόλτ Ντίσνεϊ: Το ρεκόρ που έσπασε στα Όσκαρ μετά από 70 χρόνια

Ο Σον Μπέικερ, o δεύτερος στην ιστορία των βραβείων που έλαβε τέσσερα ατομικά Όσκαρ.

Ο σκηνοθέτης του Anora, Σον Μπέικερ, σημείωσε έναν προσωπικό θρίαμβο στα φετινά Όσκαρ, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ ενός εκ των σπουδαιότερων ονομάτων του Χόλιγουντ.



Συγκεκριμένα, ο Μπέικερ έγινε o δεύτερος στην ιστορία που έλαβε τέσσερα ατομικά Όσκαρ -χάρη στο Anora- ο πρώτος που το πέτυχε αυτό δεν ήταν άλλος από τον Γουόλτ Ντίσνεϊ.



Ο Μπέικερ κέρδισε τέσσερα από τα πέντε βραβεία για τα οποία ήταν υποψήφια η ταινία: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Καλύτερου Μοντάζ και Πρωτότυπου Σεναρίου. Αυτό το εκπληκτικό επίτευγμα τον καθιστά το δεύτερο άτομο που κέρδισε τέσσερα Όσκαρ σε μια βραδιά και το πρώτο άτομο που το έκανε μετά από 70 χρόνια.







Το 1954, ο Ντίσνεϊ ήταν ο πρώτος που πέτυχε αυτό το ρεκόρ κερδίζοντας τα βραβεία Καλύτερου Ντοκιμαντέρ για την ταινία The Living Desert, Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους για την ταινία The Alaskan Eskimo, Καλύτερου Κινούμενου Σχεδίου Μικρού Μήκους για την ταινία Toot, Whistle, Plunk, and Boom και Καλύτερου Θέματος Μικρού Μήκους για την ταινία Bear Country. Ωστόσο, σε αντίθεση με τον Ντίσνεϊ, ο Μπέικερ κέρδισε όλα τα βραβεία του για μία μόνο ταινία.



Επιπλέον, ο Μπέικερ κέρδισε σε όλες τις κατηγορίες για τις οποίες ήταν υποψήφιος, ενώ το Anora κατάφερε να αποσπάσει και ένα πέμπτο -αναπάντεχο- βραβείο, με το Όσκαρ Α' Γυναίκειου Ρόλου για τη Mάικι Μάντισον.



Σημειώνεται ότι το αουτσάιντερ Anora ξεπέρασε τεράστιες επιτυχίες όπως το Wicked και το Dune: Part Two. Ωστόσο, η επιτυχία αυτής της Gen Z «Pretty Woman», είναι ακόμη πιο εκπληκτική αν αναλογιστεί κανείς ότι ο προϋπολογισμός της ταινίας ήταν μόλις 6 εκατομμύρια δολάρια, που μοιάζει με ψιλά σε σύγκριση με τα σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν για το Dune: Part Two.



Στην ευχαριστήρια ομιλία του, ο Μπέικερ τόνισε, όπως είναι λογικό, τη σημασία της υποστήριξης των ανεξάρτητων στούντιο και ταινιών, προτρέποντας τους κινηματογραφόφιλους να επισκέπτονται τους τοπικούς κινηματογράφους και επαινώντας την αφοσίωση του καστ και του συνεργείου του. Έκλεισε την ομιλία του δηλώνοντας ότι η ιστορική σάρωση του Anora «είναι μια νίκη για όλους τους ανεξάρτητους κινηματογραφιστές - ένας ελπιδοφόρος οιωνός σε μια εποχή υπερδιογκωμένων προϋπολογισμών και αμέτρητων συνδρομών σε υπηρεσίες streaming».