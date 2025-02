Ο «Σατανάς» Τζόνι Ντεπ θέλει να σώσει τον κόσμο - Όσα θέλεις να ξέρεις για τη νέα του ταινία

Ο «Σατανάς» Τζόνι Ντεπ θέλει να σώσε τον κόσμο στη νέα κωμωδία «Carnival».

H ταινία Carnival του Τέρι Γκίλιαμ με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ και ένα all star cast ηθοποιών βρίσκεται στα σκαριά. Συγκεκριμένα η ταινία πρόκειται να ξεκινήσει γυρίσματα τον Απρίλιο στην Τσινετσιτά απασχολώντας πάνω από 3.000 άτομα στο συνεργείο, άρα μιλάμε για ένα blockbuster.



Ο Τέρι Γκίλιαμ, ο οποίος στο παρελθόν έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες «Monty Python and the Holy Grail», «12 Monkeys» και «Fear and Loathing in Las Vegas» έχει πει ότι η επερχόμενη ταινία του θα είναι και το «κύκνειο άσμα» του.



Θυμίζουμε ότι η ταινία είχε αρχικό τίτλο «The Carnival at the End of Days» προγού γίνει απλώς «Carnival» και εκτός από τον Τζόνι Ντεπ, πρωταγωνιστούν επίσης οι: Τζεφ Μπρίτζες, Τζέισον Μομόα, Άσα Μπάτερφιλντ και Έμα Λερντ.



Όπως είχε γίνει γνωστό, ο Τζόνι Ντεπ θα υποδυθεί τον Σατανά, ο Τζεφ Μπρίτζες τον Θεό, ο Μπάτερφιλντ τον Αδάμ, ενώ η Λερντ πιθανότατα θα είναι η Εύα.



Σε μια πρόσφατη συνέντευξη σε γαλλικό μέσο, ο Γκίλιαμ είχε πει ότι έγραψε το σενάριο του «Carnival» μαζί με τον πρωτοεμφανιζόμενο Κρίστοφερ Μπρετ Μπέιλι. Το πρότζεκτ παρουσιάστηκε πρόσφατα στο EFM του Βερολίνου, όπου προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών αγοραστών. Ωστόσο, η ταινία δεν έχει ακόμα διανομή στις ΗΠΑ.



Ο Γκίλιαμ είχε δηλώσει προηγουμένως για την υπόθεση της ταινίας, μέσω του Variety: «Ο Θεός εξαφανίζει την ανθρωπότητα και ο μόνος χαρακτήρας που θέλει να τη σώσει είναι ο Σατανάς και ο Τζόνι Ντεπ υποδύεται τον Σατανά. Πρόκειται για μια απλή ιστορία του Θεού που εξαφανίζει την ανθρωπότητα επειδή κατέστρεψε τον όμορφο κήπο του, τη Γη ... Υπάρχει μόνο ένας χαρακτήρας που προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα και αυτός είναι ο Σατανάς, επειδή χωρίς την ανθρωπότητα έχασε τη δουλειά του και ως ένας αιώνιος χαρακτήρας, το να ζεις χωρίς δουλειά είναι τρομερό. Έτσι, βρίσκει μερικούς νέους ανθρώπους και προσπαθεί να πείσει τον Θεό ότι αυτοί οι νέοι άνθρωποι είναι ο νέος Αδάμ και η Εύα. Ο Θεός εξακολουθεί να θέλει να εξαλείψει την ανθρωπότητα. Είναι μια κωμωδία».



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία κυκλοφορίας της στα σινεμά.