Κέιτ Χάντσον: Αυτός είναι ο ρόλος που απέρριψε και θα το μετανιώνει μια ζωή

H Κέιτ Χάντσον ακόμα το φυσάει και δεν κρυώνει που απέρριψε πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκεκριμένη ταινία του 2006.

Η ηθοποιός Κέιτ Χάντσον θυμάται το «όχι» που είπε στον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία The Devil Wears Prada (Ο Διάβολος Φορούσε Prada) και το οποίο μετανιώνει μια ζωή, λέγοντας ότι θα έπρεπε να το είχε κάνει.



Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης στο Capital Breakfast, η ηθοποιός του How To Lose A Guy In 10 Days όταν ρωτήθηκε για ποιον ρόλο που απέρριψε έχει μετανιώσει περισσότερο, η απάντησή της ήρθε ακαριαία αναφέροντας το ρόλο που έπαιξε η Αν Χάθαγουεϊ στην πασίγνωστη ταινία του 2006 με την Μέριλ Στριπ.



Προτού η Χάθαγουεϊ επιλεγεί ως η εκκολαπτόμενος δημοσιογράφη Άντι Σακς στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Λόρεν Βάισμπεργκερ, ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φράνκελ φέρεται να πρότεινε το ρόλο σε ηθοποιούς όπως η Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, η Σκάρλετ Γιόχανσον, η Νάταλι Πόρτμαν και η Κίρστεν Ντάνστ, με τη Χάντσον να λέει ότι είχε ένα θέμα που την εμπόδισε να παίξει.



«Ήταν μια κακή κλήση», παραδέχτηκε. «Ήταν θέμα timing, ήταν ένα από εκείνα τα πράγματα που δεν μπορούσα να το κάνω, και θα έπρεπε να το είχα κάνει να συμβεί». Ενώ η Χάντσον πρόσθεσε ότι «όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο», παραδέχτηκε ότι τελικά «έπρεπε να το είχε κάνει».



{https://youtu.be/rywMmlYWKT4?si=5Rs6m7SNtX64qjXo}



Και θα συμφωνήσουμε μαζί της, καθώς η ταινία έγινε εισπρακτική επιτυχία συγκεντρώνοντας 327 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και απέσπασε δύο Όσκαρ, ενώ μέχρι σήμερα θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς και επιτυχημένους ρόλους της Χάθαγουεϊ.



Στο παρελθόν η Χάθαγουεϊ είχε αποκαλύψει μάλιστα, ότι ήταν η ένατη κατά σειρά επιλογή της παραγωγής για το ρόλο, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν πρέπει να τα παρατάει ποτέ κανείς.



Η Χάντσον λοιπόν, μέχρι σήμερα το φυσάει και δεν κρυώνει (όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός), «Δεν είναι ότι δεν τα κάνεις επειδή δεν θέλεις αλλά επειδή κάνεις κάτι άλλο. Και ήταν χάλια», εξήγησε.



{https://youtu.be/6ZOZwUQKu3E?si=qjDx1KM43pajhbSC}



Στο μεταξύ, όπως έχει αναφερθεί, στα σκαριά βρίσκεται ένα σίκουελ του The Devil Wears Prada, με τη Mέριλ Στριπ και την Έμιλι Μπλαντ να επιστρέφουν για να επαναλάβουν τους ρόλους τους ως Miranda Priestly και Emily Charlton αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Χάθαγουεϊ δεν πρόκειται να επιστρέψει. Ποιος ξέρει λοιπόν, ίσως ποτέ δεν είναι αργά για την Κέιτ Χάντσον...



Σε άλλα νέα, η Κέιτ Χάντσον κυκλοφόρησε σε μία νέα πολυτελή έκδοση το πρώτο της άλμπουμ «Glorious», στο οποίο περιλαμβάνεται η μπαλάντα «Right on Time» που αναφέρεται στη μητέρα της, ηθοποιό Γκόλντι Χόουν.