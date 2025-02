SAG Awards 2025: Με το βλέμμα στα Όσκαρ - Οι μεγάλοι νικητές στα βραβεία ηθοποιών

Κονκλάβιο και Ντέμι Μουρ βαδίζουν ολοταχώς προς τα Όσκαρ, μετά και την απονομή των SAG Awards 2025.

Μια εβδομάδα πριν τα φετινά Όσκαρ, το Σωματείο Αμερικάνων Ηθοποιών έδωσε τα βραβεία του (SAG Awards) και μας έδειξε τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε την επόμενη Κυριακή στην 97η Τελετή Απονομής των Βραβείων της Ακαδημίας.



Το «Κονκλάβιο» το οποίο κέρδισε στη σημαντικότερη κατηγορία των SAGs, δηλαδή αυτή για το Καλύτερο Καστ, αποδεικνύεται δυνατό χαρτί, αν αναλογιστεί κανείς και την επικράτησή του στα BAFTA την περασμένη εβδομάδα. Παράλληλα, η Ντέμι Μουρ συνεχίζει να θεωρείται φαβορί κερδίζοντας και εδώ το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «The Substance: To Ελιξίριο της Νιότης». Μεγάλος νικητής και ο Τίμοθι Σαλεμέ που απέσπασε το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου ως Μπομπ Ντίλαν στο «Α Complete Unknown».



{https://youtu.be/eZoBjF58BQ0?si=h08VxbVW4C1vMWur}

Όσον αφορά τις τηλεοπτικές κατηγορίες, το «Shōgun» κέρδισε τέσσερα βραβεία μεταξύ των οποίων Καλύτερου Ηθοποιού για τον Χιρογιούκι Σανάντα και Καλύτερης Ηθοποιού για την Άννα Σαουάι.



{https://youtu.be/EyUimRuG23A?si=ZhCeg5f6xDjuUztY}



Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σωματείο τίμησε την Τζέιν Φόντα με το Βραβείο Σταδιοδρομίας για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.





Δείτε αναλυτικά όλους τους νικητές

Καλύτερο Καστ: Κονκλάβιο

Καλύτερη Ηθοποιός: Ντέμι Μουρ, The Substance: To Ελιξίριο της Νιότης

Καλύτερος Ηθοποιός: Τίμοθι Σαλαμέ, Α Complete Unknown

Β΄ Ανδρικός Ρόλος: Κίραν Κάλκιν, Αληθινός Πόνος

Β΄ Γυναικείος Ρόλος: Ζόι Σαλντάνια, Emilia Perez

Καλύτερο Καστ σε Δραματική Σειρά: Shōgun

Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά: Only Murders in the Building

Καλύτερος Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά: Χιρογιούκι Σανάντα, Shōgun

Καλύτερη Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά: Άννα Σαουάι, Shōgun

Καλύτερος Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά: Μάρτιν Σορτ, Only Murders In The Building

Καλύτερη Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά: Τζιν Σμαρτ, Hacks

Καλύτερος Ηθοποιός σε Τηλεοπτική Σειρά ή Ανθολογία: Κόλιν Φάρελ, The Penguin

Καλύτερη Ηθοποιός σε Τηλεοπτική Σειρά ή Ανθολογία: Τζέσικα Γκάνινγκ, Baby Reindeer