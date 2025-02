Τζεφ Μπέζος - Το νέο αφεντικό του 007 και η αντίδραση του τελευταίου Τζέιμς Μποντ

Η Amazon αναλαμβάνει πλέον τον δημιουργικό έλεγχο των ταινιών Τζέιμς Μποντ με τους φαν να ανησυχούν για το μέλλον του 007.

«Ποιον θα επιλέγατε να ενσαρκώσει τον επόμενο Μποντ;», ρωτάει μέσω ανάρτησής του τους χρήστες των social media ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος.



Όπως έγινε χθες γνωστό, τα αμερικανικά στούντιο Amazon MGM θα αναλάβουν τον δημιουργικό έλεγχο του κινηματογραφικού franchise Τζέιμς Μποντ, έπειτα από μία συμφωνία μεταξύ των ιστορικών παραγωγών ταινιών, την οικογένεια Μπρόκολι, που θα συνεχίσουν να εμπλέκονται. Τα ετεροθαλή αδέλφια Μάικλ Γουίλσον και Μπάρμπαρα Μπρόκολι αποσύρονται από την απευθείας παραγωγή των ταινιών με πρωταγωνιστή τον διάσημο Βρετανό κατάσκοπο, όμως θα παραμείνουν συνιδιοκτήτες του franchise μαζί με την Amazon MGM, διευκρινίζεται στο δελτίο Τύπου.





Αυτή η συμφωνία συνιστά τεράστια αλλαγή για ένα από τα επιδραστικότερα saga στην ιστορία του κινηματογράφου και δίνει στον αμερικανικό κολοσσό την εξουσία να φανταστεί το μέλλον του franchise, έπειτα από δεκαετίες στενού ελέγχου από την οικογένεια Μπρόκολι.



Τα αδέλφια έχουν υπό τον έλεγχό τους το κατασκοπευτικό έπος από την ταινία «GoldenEye», που κυκλοφόρησε το 1995, αφότου ο πατέρας της Μπρόκολι, Άλμπερτ, τους άφησε τα ηνία. Ο Μάικλ Γουίλσον και η Μπάρμπαρα Μπρόκολι επέβλεψαν πολλές από τις σημαντικότερες ταινίες του franchise, ιδίως το «Skyfall», με έσοδα ένα δισεκατομμύριο δολάρια το 2012 και το κάστινγκ των ηθοποιών, μεταξύ αυτών τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Η Amazon, ο αμερικανικός κολοσσός διανομής, εξαγόρασε το μυθικό στούντιο του Χόλιγουντ MGM το 2022 έναντι 8,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε μια συμφωνία που περιελάμβανε τον κατάλογο των παλιών ταινιών του James Bond.

«Νιώθουμε τιμή που συνεχίζουμε αυτήν τη θαυμάσια κληρονομιά», δήλωσε σε ένα δελτίο Τύπου ο Μάικ Χόπκινς, επικεφαλής της Amazon MGM και της υπηρεσίας streaming Amazon Prime.

Οι οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκαν, ούτε ένα χρονοδιάγραμμα για μια ενδεχόμενη επόμενη ταινία ή έναν διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ που θα ενσαρκώσει τον Τζέιμς Μποντ.

Ο Κρεγκ αποσύρθηκε από τον ρόλο του θρυλικού πράκτορα της MI6 το 2021 και την κυκλοφορία του «No Time to Die». Και παρά τις εικασίες, κανένας αντικαταστάτης δεν έχει έκτοτε ανακοινωθεί για να ενσαρκώσει την προσωπικότητα που φαντάστηκε ο συγγραφέας Ίαν Φλέμινγκ.



Ο Ντάνιελ Κρεγκ, σχολίασε τη νέα ιστορική εξέλιξη, δηλώνοντας στο The Hollywood Reporter: «Ο σεβασμός, ο θαυμασμός και η αγάπη μου για τη Μπάρμπαρα και τον Μάικλ παραμένουν σταθεροί και αμείωτοι. Εύχομαι στον Μάικλ μια μακρά, ξεκούραστη (και επάξια) συνταξιοδότηση και ό,τι εγχειρήματα κάνει η Μπάρμπαρα, ξέρω ότι θα είναι θεαματικά και ελπίζω να είμαι μέρος τους».