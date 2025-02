Ο Λίαμ Νίσον απέρριψε γνωστό ρόλο στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και είχε λόγο

Αν και ο Πίτερ Τζάκσον τον ήθελε διακαώς στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ο Λίαμ Νίσον αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση.

Ο Λίαμ Νίσον είναι δικαίως ένας από τους πιο δημοφιλείς και ταλαντούχους ηθοποιούς του Χόλιγουντ με δεκάδες ρόλους στο ενεργητικό του. Ο σταρ του Taken και της Λίστας του Σίντλερ, εκτός από τις αυτόνομες κινηματογραφικές παραγωγές έχει πρωταγωνιστήσει επίσης σε αρκετά franchise όπως αυτό του The Chronicles of Narnia, δανείζοντας τη φωνή του στον Άσλαν και στο Star Wars όπου υποδύθηκε τον Qui-Gon Jinn.



Μάλιστα, λίγο έλειψε να τον δούμε και σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα franchise στην ιστορία του κινηματογράφου. Ο λόγος για τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών του Πίτερ Τζάκσον.



Συγκεκριμένα, ο Λίαμ Νίσον πέρασε από κάστινγκ για το ρόλο του Μπόρομιρ, τον γενναίο πολεμιστή της Γκόντορ, ωστόσο ο ηθοποιός αποφάσισε να απορρίψει το ρόλο, γεγονός που προκαλεί μεγάλη εντύπωση.



{https://youtu.be/sqjfq5gsfYk?si=_qVCnSAXUNkcftao}





Ο λόγος ο Λίαμ Νίσον δεν ήθελε να ταξιδέψει στη Μέση Γη

Ανατρέχοντας στην εκτεταμένη εμπειρία του σε διάφορα είδη και franchise, η ανάληψη του ρόλου του Μπόρομιρ στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών θα έπρεπε να είναι ένα εύκολο «ναι» για τον Νίσον. Μάλιστα, ο Πίτερ Τζάκσον έχει δηλώσει ότι ο ηθοποιός ήταν η πρώτη του επιλογή για το ρόλο του Μπόρομιρ. Γιατί, λοιπόν, αρνήθηκε;

Όπως φαίνεται, όλο το φταίξιμο πέφτει πάνω στο Star Wars. Ο Ιρλανδός ηθοποιός αρνήθηκε τελικά το ρόλο λόγω ενός παλαιότερου: του Qui-Gon Jinn.



Ο Qui-Gon Jinn, ήταν ένας αξιοσέβαστος δάσκαλος των Jedi που ανακάλυψε τον Anakin Skywalker. Ο χαρακτήρας μας πρωτοσυστήθηκε το 1999 με το Star Wars: Episode I - The Phantom Menace. Αν και ο Qui-Gon σκοτώθηκε γρήγορα από τον Darth Maul, χωρίς να εμφανιστεί ποτέ ξανά σε άλλη μεγάλη ταινία Star Wars, ο Νίσον κατάφερε να επαναλάβει τον ρόλο αργότερα, σε ένα επεισόδιο της σειράς κινουμένων σχεδίων Tales of the Jedi της Disney+ ως Force Ghost.



{https://youtu.be/3Yaug3Xh7oQ?si=8T-51XhPnO0QVld_}



Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, δεν ήθελε να ενσαρκώσει άλλον έναν χαρακτήρα που πεθαίνει νωρίς στο franchise. Αν αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν του άρεσαν οι σκηνές θανάτου ή επειδή ήθελε να παίξει χαρακτήρες που θα μπορούσε να περάσει περισσότερο χρόνο μαζί τους ή απλώς δεν ήθελε να ξανακάνει το ίδιο πράγμα, δεν είναι σαφές και ξεκάθαρο.



Τελικά, ο ρόλος το Μπόρομιρ πήγε στον Σον Μπιν. Πολλοί γνωρίζουν τον ηθοποιό περισσότερο ως Ned Stark του Game of Thrones (ο οποίος ειρωνικά βρίσκει επίσης γρήγορο θάνατο), αλλά ο Μπόρομιρ ίσως είναι ένας από τους πιο θρυλικούς ρόλους του Μπιν.



Αν και ο χαρακτήρας πεθαίνει νωρίς στην πρώτη ταινία, «Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού», η επίδραση του Μπιν στο κοινό ήταν σημαντική. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Νίσον έχασε την ευκαιρία, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι εκείνη την εποχή γύριζε την υποψήφια για Όσκαρ ταινία «Συμμορίες της Νέας Υόρκης». Ακόμα κι αν ο Μπόρομιρ ζει ως κληρονομιά του Μπιν, ο Νίσον σίγουρα δημιούργησε τη δική του.