Μάθαμε πότε κυκλοφορεί το νέο θρίλερ του Λούκα Γκουαντανίνο με την Τζούλια Ρόμπερτς

Η Τζούλια Ρόμπερτς είναι η πρωταγωνίστρια στο νέο ψυχολογικό θρίλερ του Λούκα Γκουαντανίνο, με τίτλο «After the Hunt».

Η ταινία «After the Hunt» του Λούκα Γκουαντανίνο με πρωταγωνιστές την Τζούλια Ρόμπερτς, την Έγιο Εντέμπιρι και τον Άντριου Γκάρφιλντ, θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους το φθινόπωρο.



Η Amazon MGM έδωσε στην ταινία μια προνομιακή ημερομηνία κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της περιόδου των βραβείων και συγκεκριμένα μία περιορισμένη προβολή στις αμερικανικές αίθουσες στις 10 Οκτωβρίου, πριν την ευρεία διανομή στις 17 Οκτωβρίου.



Το «After the Hunt» θα κάνει πρεμιέρα την ίδια ημερομηνία με το θρίλερ της Blumhouse «The Black Phone 2» με τον Ίθαν Χοκ και την κωμωδία «Good Fortune« της Lionsgate, με πρωταγωνιστές τους Αζίζ Ανσάρι, Κιάνου Ριβς και Σεθ Ρόγκεν.



Το ψυχολογικό δράμα ακολουθεί την Ρόμπερτς στο ρόλο μιας καθηγήτριας κολεγίου που «βρίσκεται σε ένα προσωπικό και επαγγελματικό σταυροδρόμι, όταν μια μαθήτρια (Εντέμπιρι) κατηγορεί έναν από τους συναδέλφους της (Γκάρφιλντ)», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη. Την ίδια στιγμή «ένα σκοτεινό μυστικό από το δικό της παρελθόν απειλεί να έρθει στο φως». Το καστ συμπληρώνουν οι Μάικλ Στούλμπαργκ και Κλόε Σεβινί.



Η πρωτοεμφανιζόμενη σεναριογράφος Νόρα Γκάρετ έγραψε το σενάριο και θα είναι εκτελεστική παραγωγός μαζί με την Κάρεν Λούντερ για την Imagine Entertainment και τους Τζάστιν Γουίλκς και Άλις Ντόσον.



Το «After the Hunt» συμπληρώνει την κινηματογραφική λίστα της Amazon MGM για το 2025 μετά το «The Accountant 2» με πρωταγωνιστή τον Μπεν Άφλεκ και το «A Working Man» με τους Τζέισον Στέιθαμ και Ντέιβιντ Αγιέρ, σύμφωνα με το Variety.