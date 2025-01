Nirvana: H επανένωση επί σκηνής και η τραγουδίστρια - έκπληξη

Ένα από τα highligts των προχθεσινών συναυλιών FireAid που έγιναν με σκοπό τη στήριξη από τις φονικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, ήταν η επανένωση των εναπομεινάντων μελών των Nirvana στη σκηνή, παίζοντας ξανά τα τραγούδια του συγκροτήματος.



Η σύνθεση περιελάμβανε τον ντράμερ Dave Grohl, τον μπασίστα Krist Novoselic και τον κιθαρίστα Pat Smear, ενώ το ρόλο του αείμνηστου Kurt Cobain, frontman του συγκρότηματος, ανέλαβαν οι St. Vincent, Kim Gordon και Joan Jett.



Ωστόσο, εκείνη που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν η νεαρή που πήρε το μικρόφωνο για να ερμηνεύσει το τελευταίο τραγούδι στην εμφάνιση των Nirvanam και δεν ήταν άλλη από την 18χρονη κόρη του Dave Grohl, Violet η οποία ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει μια «υπνωτική» εκδοχή του κλάσικου «All Apologies» αφήνοντας τους πάντες άφωνους.





Dave Grohl's daughter Violet sings lead, as Kim Gordon plays bass with the surviving members of Nirvana to perform "All Apologies" at the FireAid benefit concert in Los Angeles pic.twitter.com/PdQOhFAAcg