4 Non Blondes: Το θρυλικό συγκρότημα των 90s επανενώνεται μετά από 30 χρόνια

Οι 4 Non Blondes θα δώσουν την πρώτη τους συναυλία μαζί, μετά τη διάλυσή τους το 1994.

Όσοι ζήσατε την εφηβεία σας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90, σίγουρα θα θυμάστε τους 4 Non Blondes που το 1993 μας είχαν χαρίσει το τεράστιο χιτ της εποχής με τίτλο «What's Up?».



Το συγκρότημα από το Σαν Φρανσίσκο ήταν ενεργό από το 1989 έως το 1994 και το μοναδικό τους άλμπουμ με τίτλο «Bigger, Better, Faster, More!» πούλησε ενάμισι εκατομμύριο αντίτυπα παγκοσμίως και παρέμεινε επί 59 εβδομάδες στο Billboard 200.



Το 1994 η τραγουδίστρια των 4 Non Blondes, Λίντα Πέρι αποχώρησε από το γκρουπ οδηγώντας στη διάλυσή τους.



{https://youtu.be/6NXnxTNIWkc?si=xZt1LIDYLxzS980V}



Τώρα, 31 χρόνια μετά, μαθαίνουμε ότι οι 4 Non Blondes ενώνονται ξανά και αυτομάτως μας μεταφέρουν πίσω στα χρόνια της εφηβείας μας!



Συγκεκριμένα, το BottleRock Napa Valley Festival ανακοίνωσε το line-up του για το επερχόμενο τριήμερο φεστιβάλ τον Μάιο. Ανάμεσα στα συγκροτήματα που παίζουν είναι και 4 Non Blondes!







Από τότε που διαλύθηκε το συγκρότημα, δεν έχουν παίξει ξανά μαζί live, εκτός από μια σύντομη εμφάνιση για μια συναυλία στήριξης στο Λος Άντζελες το 2014.



Η επερχόμενη συναυλία στο BottleRock θα σηματοδοτήσει την πρώτη τους επίσημη συναυλία μετά τη διάλυσή τους.



Μιλώντας στην Άλισον Χάνγκερφορντ, η Λίντα Πέρι εξήγησε γιατί τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για μια επανένωση: «Δεν είναι, αλλά αισθάνομαι καλά στο μυαλό μου και στην καρδιά μου. Κατάφερα να βγάλω αυτή την ενέργεια, γιατί θέλω το 2025 να είναι η χρονιά μου. Θέλω να είμαι η δική μου χρονιά γιατί νιώθω ότι έχω φυτέψει σπόρους παντού και βλέπω τα δεντράκια μου να μεγαλώνουν».



Πρόσθεσε ότι το BottleRock της πρότεινε μια συναυλία των 4 Non Blondes γεγονός που ενθουσίασε και τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ. Όλοι μαζί πρόκειται να ξεκινήσουν τις πρόβες στο Σαν Φρανσίσκο χωρίς να έχουν κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο στο μυαλό τους.



Η Πέρι είπε επίσης ότι πριν από τη διάλυσή τους το 1994, το συγκρότημα είχε ηχογραφήσει ένα δεύτερο άλμπουμ, αλλά «ας το αφήσουμε ως εκεί».



Μιλώντας για τη διάλυση του συγκροτήματος, ανέφερε: «Ήμουν σε πολύ άσχημη φάση εκείνη την περίοδο, γιατί τα συναισθήματά μου πληγώνονται τόσο εύκολα. Και έτσι έφυγα από την μπάντα επειδή τα συναισθήματά μου συνέχιζαν να πληγώνονται και δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω».



{https://youtu.be/5CaspU7_liU?si=3StHKk8ZWP85Lz9U}