Δείτε τη Μαρίνα Σάττι πιο τολμηρή από ποτέ να χορεύει «Epano Sto Trapezi»

H Mαρίνα Σάττι στέλνει το δικό της μήνυμα μέσω του νέου τραγουδιού της «EPANO STO TRAPEZI».

Η Μαρίνα Σάττι κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι με τίτλο EPANO STO TRAPEZI για το άλμπουμ P.O.P. II, το οποίο συνοδεύεται από ένα άκρως τολμηρό βίντεο που έκανε πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Την πρεμιέρα του βίντεο στην πλατφόρμα παρακολούθησαν πάνω από 2.500 φαν της τραγουδίστριας η οποία εμφανίζεται πιο σέξι από ποτέ.



Η Μαρίνα Σάττι επιστρέφει λοιπόν με ένα άκρως χορευτικό τραγούδι, που ήδη από τα σχόλια στο ΥouTube βλέπουμε πως έχει ενθουσιάσει ιδιαίτερα τους θαυμαστές της.



Όπως θα δείτε, το βίντεο σπάει την ιλουστρασιόν βιτρίνα του λαμπερού κόσμου της δημοσιότητας και τον αποκαλύπτει, άγριο και ακόρεστο, μέσα από το δικό της καλλιτεχνικό πρίσμα, καθώς επαναλαμβάνει: «Πανικός με πιάνει, το κορμί μου παίζει, Χύνω το ποτό μου στο τραπέζι».



Με μια απογειωτική βαλκανική trans μουσική πρόταση, η Μαρίνα Σάττι δίνει με αφοπλιστική ωμότητα τη δική της μαρτυρία για το σύγχρονο κυνήγι μαγισσών που εκτυλίσσεται στις οθόνες μας, σε μια θαρραλέα αλληγορία για την ανθρωποφαγία των μίντια αλλά και του πληκτρολογίου.



Το σκηνικό, μια –βαρετή– συνέντευξη Τύπου (θα μπορούσε να είναι και εκείνη της Eurovision με το περιβόητο χασμουρητό της), ώσπου μια αποστροφή του λόγου της, σε έναν συμβολισμό αίματος, ξυπνά το ενδιαφέρον και έτσι προσφέρεται τροφή για τα θηρία σε ένα πεινασμένο ακροατήριο. Μια πείνα που γίνεται μεταδοτική και πυροδοτεί το χάος, τόσο που προσιδιάζει σε ρωμαϊκό όργιο και στην ενστικτώδη μέθεξη του φιλοθεάμονος κοινού μπροστά στην πυρά.



Αντιστρέφοντας τους ρόλους, η Μαρίνα Σάττι απομακρύνει την κάμερα από πάνω της και δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα ακροατήριο που σταδιακά γίνεται όχλος, ένα κοπάδι λύκων που κινητοποιούνται από τη μυρωδιά του αίματος.

«Κανένας δε μιλάει

σ’ άλλο κανάλι πάει

κάτι να δει να φάει

τον πόλεμο κοιτάει

το αίμα για νερό διψάει

ντρέπομαι και πώς πονάει

πες μου πόσο κρατάει»



Εκρηκτική και αισθησιακή, ρυθμική, λυρική και προκλητική, η Μαρίνα Σάττι σπέρνει πανικό με ένα διεισδυτικό οπτικοακουστικό κοινωνικό σχόλιο.



Το single «EPANO STO TRAPEZI» έρχεται μετά το radio single ANATOLI και δίνει τον τόνο για το πολυσυλλεκτικό άλμπουμ P.O.P. II, τη δεύτερη ενότητα τραγουδιών που θα έρθει για να ολοκληρώσει την εξερεύνηση της P.O.P. πτυχής της, ρίχνοντας αυλαία σε ένα από τα πιο επιτυχημένα πρότζεκτ στη σύγχρονη ελληνική μουσική.





{https://youtu.be/qvOHAJF5tWA?si=ZRRD2yt32SFnJN1T}





Στίχοι



Θέλω κι άλλα

Παρακάλια

Comedy show

Ειδήσεις ώρα 9

Κλείσ’ το στόμα κι άνοιξε τα μάτια

Panic attack

Γίνομαι κομμάτια

Πανικός με πιάνει, το κορμί μου παίζει

Χύνω το ποτό μου στο τραπέζι

BUCK IT UP - buck it uh’ buck it uh’ buck it up

BUCK IT UP - buck it uh’ buck it uh’ buck it up

Κανένας δε μιλάει

σ’ άλλο κανάλι πάει

κάτι να δει να φάει

τον πόλεμο κοιτάει

το αίμα για νερό διψάει

ντρέπομαι και πώς πονάει

πες μου πόσο κρατάει

όσο αυτό κρατάει

Panic attack

Πανικός με πιάνει το κορμί μου παίζει

Χύνω το ποτό μου στο τραπέζι

Χύνω το ποτό μου στο τραπέζι

Πανικός με πιάνει το κορμί μου παίζει

Bridge

Μια πεταλούδα μακριά

σκεπάζει το ξημέρωμα

με ένα φτερούγισμά της

μαγικά

Πάνω από τα κύματα, Σύννεφα σα ζωγραφιά

I’m a wreck walker

I guess I’m a butterfly

Outro

Μες στη λούπα

Μέσα στη γυάλα

Τα ’χουν όλα, μα θέλουν κι άλλα [x2]

Πανικός με πιάνει το κορμί μου παίζει

Χύνω το ποτό μου στο τραπέζι [x2]



Πληροφορίες

Μουσική: Marina Satti, OGE, Nikos Kodonas

Στίχοι: Anastasios Tsordas, Mikros Kleftis

Video credits

Σκηνοθεσία: FA & FON

Παραγωγή: Riff Raff Films & Nomad Productions

Βρείτε το EPANO STO TRAPEZI σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα