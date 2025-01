Δείτε όλες τις υποψηφιότητες του Netflix στα Όσκαρ 2025

Δείτε πόσες υποψηφιότητες συγκέντρωσε το Netflix στα φετινά Όσκαρ και πώς τα έχει πάει τις προηγούμενες χρονιές στα βραβεία της Ακαδημίας.

H ταινία «Emilia Perez» του Netflix οδηγεί την κούρσα των φετινών υποψηφιότητων στα Όσκαρ, ενώ η πρωταγωνίστρια του ισπανόφωνου μιούζικαλ, Κάρλα Σοφία Γκασκόν γράφει τη δική της ιστορία καθώς είναι η πρώτη τρανς ηθοποιός που είναι υποψήφια για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.



Ρίχνοντας μια ματιά στη λίστα που ανακοινώθηκε χθες στις 3.30 το μεσημέρι (για την Ελλάδα), μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι το Netflix δεν τα πήγε και άσχημα στις φετινές υποψηφιότητες της Ακαδημίας.



Συγκεκριμένα, η πλατφμόρμα συγκεντρώνει συνολικά 18 υποψηφιότητες -μία λιγότερη από πέρυσι που είχε 19- από έξι τίτλους, 13 εκ των οποίων για το «Emilia Perez» του Ζακ Οντιάρ.



Όσον αφορά την ταινία του Οντιάρ, αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι η μη αγγλόφωνη ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των Όσκαρ.



Άλλοι τίτλοι του Netflix που φιγουράρουν στις φετινές υποψηφιότητες είναι το «The Only Girl in the Orchestra» για Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους, το «Maria» στην κατηγορία της Φωτογραφίας, κ.ά.



Το Netflix είχε μια δυνατή χρονιά στις φετινές διοργανώσεις βραβείων. Στα Emmy, έλαβε 107 υποψηφιότητες σε 35 τίτλους, κερδίζοντας 24 βραβεία. Στις Χρυσές Σφαίρες έλαβε 36 υποψηφιότητες και κέρδισε 7 βραβεία. Πιο πρόσφατα, το Netflix κέρδισε 15 υποψηφιότητες στα BAFTA, με τους νικητές να μην έχουν ακόμη ανακοινωθεί.



{https://youtu.be/D4VYaQ0Ag7o?si=tfpTgr4qleLm515n}

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τις υποψηφιότητες του Netflix στα Όσκαρ 2025

Καλύτερη Ταινία



Emilia Pérez



Διεθνής Ταινία

Emilia Pérez

Ταινία Animation

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

The Only Girl in the Orchestra

Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action

Anuja

Α' Γυναικείος Ρόλος

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Β' Γυναικείος Ρόλος

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Σκηνοθεσία

Emilia Pérez, Jacques Audiard

Διασκευασμένο Σενάριο

Emilia Pérez, Jacques Audiard

Μουσική

Emilia Pérez, Clément Ducol and Camille

Καλύτερο Τραγούδι

“El Mal”, Emilia Pérez

“The Journey”, The Six Triple Eight

“Mi Camino”, Emilia Pérez

Φωτογραφία

Emilia Pérez, Paul Guilhaume

Maria, Ed Lachman

Μακιγιάζ & Κομμώσεις

Emilia Pérez

Μοντάζ

Emilia Pérez, Juliette Welfling

Ήχος

Emilia Pérez

Η πορεία του Netflix στα Όσκαρ