75ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου: Αυτό είναι το επίσημο πρόγραμμα

Το 75ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου θα διεξαχθεί από τις 13 ως τις 23 Φεβρουαρίου.

Παρουσιάστηκε σήμερα το επίσημο πρόγραμμα του 75ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, το οποίο έχει και ελληνικό ενδιαφέρον καθώς η ταινία του πολυβραβευμένου Βασίλη Κεκάτου, «Οι Άγριες Μέρες μας» θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα.

Το 75ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου θα διεξαχθεί από τις 13 ως τις 23 Φεβρουαρίου ενώ φέτος η τιμητική Χρυσή Άρκτος θα απονεμηθεί στη σπουδαία Τίλντα Σουίντον.

Σημειώνεται ότι στην φετινή Berlinale συμμετέχουν ταινίες από 78 χώρες σε όλα τα τμήματα. Στο διαγωνιστικό τμήμα συμμετέχουν 19 ταινίες και ανάμεσά τους είναι η νέα συνεργασία του Μισέλ Φράνκο με την Τζέσικα Τσαστέιν στο «Dreams» ενώ επιστρέφει και ο νικητής της Χρυσής Άρκτου του 2021, Ράντου Ζούντε με το «Kontinental ’25». Την αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει η ταινία του Τομ Τίκβερ «The Light» ενώ στο φεστιβάλ του Βερολίνου θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα η ταινία «Αγριες Μέρες μας» του Βασίλη Κεκάτου. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη, που θα διαγωνιστεί στο τμήμα Generation της 75ης Berlinale.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου

Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα

Ari της Λεονόρ Σεράιγ

Blue Moon του Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ

The Safe House του Λάιονελ Μπάιερ

Dreams του Μάικλ Φράνκο

Dreams (Sex Love) του Ντάγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ

What Does that Nature Say to You του Χονγκ Σανγκ-σου

Hot Milk της Ρεμπέκα Λένκιεβιτς

If I Had Legs I’d Kick You της Μαίρη Μπρόνστεϊν

Kontinental ’25 του Ράντου Τζούντε

The Message του Ιβάν Φαντ

Mother’s Baby της Τζοάννα Μόντερ

The Blue Trail του Γκάμπριελ Μασκάρο

Reflection In A Dead Diamond των Ελέν Κατέτ και Μπρόνο Φορτζάνι

Living The Land του Χούο Μενγκ

Timestamp της Κατερίνα Γκορνοστάι

The Ice Tower της Λουσίλ Χαντζαλιλοβίκ

What Marielle Knows του Φρέντερικ Χάμπαλεκ

Girls On Wire της Βίβιαν Κου

Yunan του Αμίρ Φάχερ Ελντίν

Διαγωνιστικό Τμήμα: Perspectives

The Settlement του Μοχάμεντ Ρασάντ

Shadowbox των Τάνουσρι Ντας, Σαουμγιανάντα Σάχι

BLKNWS: Terms & Conditions του ΚΑλίλ Τζόζεφ

Where the Night Stands Still του Λίρικ Ντέλα Κρουζ

The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box) του Ερνέστο Μαρτίνες Μπούσιο

Two Times João Liberada της Πόλα Τομάς Μαρκές

Eel του Τσου Τσουν-Ντενγκ

How to Be Normal and the Oddness of the Other World του Φλοριάν Ποχλάτκο

Little Trouble Girls της Ούρσκα Ντζούκιτς

Mad Bills to Pay του Τζόελ Αλφόνσο Βάργκας

Growing Down του Μπάλιντ Ντάνιελ Σος

Punching The World της Κονστάνζ Κλάουε

We believe You των Αρνό Ντουφές και Σαρλότ Ντεβιγέρ

That Summer In Paris της Βαλεντίν Καντίκ

Berlinale Special Gala

After This Death του Λούτσιο Κάστρο

A Complete Unknown του Τζέιμς Μάνγκολντ

Late Shift της Πέτρα Μπιοντίνα Βόλπε

Islands της Γιαν Ολι Γκέρστερ

Köln 75 του Ιντο Φλακ

The Light του Τομ Τίκβερ

Lurker του Αλεξ Ράσελ

Mickey 17 του Μπονγκ Τζουν-Χο

The Thing With Feathers του Ντίλαν Σάουθερν

Berlinale Special

Ancestral Visions of the Future του Λέμοχανγκ Τζαρεμάια Μοζέσε

Das Deutsche Volk του Μαρσίν Βερζόφσκι

Honey Bunch των Μάντελαϊν Σιμς-Φιούερ και Ντάστι Μανσινέλι

All I Had Was Nothingness του Γκυγιάμ Ρίμποτ

No Beast. So Fierce.του Μπουρχάν Κουρμπάνι

Leibniz – Chronicle of a Lost Painting των Εντγκαρ Ράιτς και Ανατόλ Σούστερ

The Best Mother in the World της Αννα Μούιλερτ

A Letter To David του Τομ Σοβάλ

My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow της Τζούλια Λόκτεβ

The Old Woman With The Knife του Μιν Κιου-ντονγκ

Shoah του Κλοντ Λανζμάν

Berlinale Special - Τιμητική Χρυσή Άρκτος

Friendship’s Death του Πίτερ Βόλεν

Berlinale Special Series Gala

The Narrow Road to the Deep North του Τζάστιν Κουρζέλ

Διαγωνιστικό Τμήμα: Generation (14plus)

Beneath Which Rivers Flow του Αλί Γιαχιά

Christy του Μπρένταν Κάντι

Daye: The Tale of Daye’s Family του Καρίμ ελ Σενάγουι

Fantas by Χαλίμα Ελκχατάμπι

Hora do recreio της Λουτσία Μουράτ

Οι Αγριες Μέρες μας του Βασίλη Κεκάτου

Paternal Leave της Αλίσα Γιουνγκ

Sandbag Dam της Τσενέκ Τσερνίκ Τσανάκ

Sunshine της Αντουανέτ Ζαντόν

Sunset over America του Ματίας Ρόχας Βαλένσια

Têtes Brûlées της Μάγια Ατζμία Ιντε Ζελάμα

Underage του Κάρου Αλβες ντε Σούζα

Village Rockstars 2 της Ρίμα Ντας

Wrong Husband του Ζαχαρίας Κούνουκ

Διαγνωστικό Τμήμα: Generation (Κplus)

A Story About Fire της Λι Γουενιού

Circusboy των Τζούλια Λέμκε και Αννα Κοχ

Little Rebels Cinema Club του Κοζί Ριζάλ

Maya, Give Me a Title του Μισέλ Γκοντρί

On a Sunday at Eleven της Αλίσια Κ. Χάρρις

Only on Earth της Ρόμπιν Πετρέ

Seaside Serendipity του Σατόκο Γιοκοχάμα

Space Cadet του Ερικ Σαν

Tales From the Magic Garden των Ντέιβιντ Σούκουπ, Πάτρικ Πας, Λεόν Βίντμαρ, Ζαν-Κλοντ Ροζέκ

The Leap του Ρομπέρτο Ταρατσόνα

The Nature of Invisible Things της Ραφαέλα Καμέλο

White Ochre της Μαρλίκα Περντισάντ

Panorama

1001 Frames της Μέρνους Αλιαγκαέ

Bedrock της Κίνγκα Μιχάλσκα

Beginnings της Τζανέτ Νόρνταλ

Confidante των Τζάγλα Ζεντζίρτζι, Γκιγιόμ Τζιοβανέτι

Delicious της Νέλε Μιούλερ-Στόφεν

Dreamers της Τζόι Γκαχόρο-Ακμπότζοτορ

Dreams in Nightmaresτης Σατάρα Μισέλ Φορντ

The Good Sister της Σάρα Μίρο Φίσερ

The Heart Is a Muscle του Ιμράν Χαμντουλάι

Home Sweet Home του Φρέλε Πέτερσεν

Hysteria του Μεχμέτ Ακίφ Μπουγιουκαταλάι

The Incredible Snow Woman του Σεμπαστιέν Μπετεντέρ

I Want It All της Λουτσία Σμιντ

Khartoum των Ανάς Σαΐντ, Ράουια Αλχάγκ, Ιμπραχίμ Σνούπι, Τιμέα Μ. Αχμεντ, Φιλ Κοξ

Lesbian Space Princess των Εμμα Χοφ Χομπς, Λίλα Βαργκέζε

Letters from Wolf Street του Αρζούν Τάλουαρ

The Longing του Τοσίζο Φουτζιγουάρα

Looking for Langston του Ισαάκ Ζουλιέν

Magic Farm της Αμαλία Ουλμάν

The Moelln Letters της Μαρτίνα Πρίσνερ

Monk in Pieces του Μπίλι Σναμπάρ

Olmo του Φερνάντο Ειμπκε

Once Again… (Statues Never Die) του Ισαάκ Ζουλιέν

Other People’s Money των Γιάν Σόμπουργκ, Ντάστιν Λους, Κάσπαρ Μουνκ

Paul του Ντενί Κοτέ

Peter Hujar’s Day του Αιρα Σακς

Queerpanorama by του Τζουν Λι

Silent Sparks του Πινγκ Τσου

Sorda τηε Εβα Λιμπερτάντ

The Ugly Stepsister της Εμιλυ Μπλίχφελντ

Under the Flags, the Sun του Χουάνχο Περέιρα

Welcome Home Baby του Αντρέας Προχάσκα

Yalla Parkour της Αρίμπ Ζουαϊτέρ

Zikaden της Ινα Βάισε.