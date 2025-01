Σάλος με το «The Brutalist»: Η χρήση ΑΙ, οι αντιδράσεις και στο βάθος τα Όσκαρ

Αντιδράσεις προκάλεσε η αποκάλυψη ότι στην ταινία «The Brutalist» χρησιμοποιήθηκε Tεχνητή Νοημοσύνη.

Η ταινία «The Brutalist» έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ο μοντέρ Ντάβιντ Γιάντσο αποκάλυψε ότι χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στην παραγωγή της.



Σε μια συνέντευξή του στο περιοδικό τεχνολογίας Red Shark News, ο Νταβίντ Γιάτσον είπε ότι το λογισμικό κλωνοποίησης φωνής Respeecher χρησιμοποιήθηκε για να κάνει τους ουγγρικούς διαλόγους ανάμεσα στους πρωταγωνιστές Έντριεν Μπρόντι και Φελίσιτι Τζόουνς να ακούγονται πιο αυθεντικοί.



«Η μητρική μου γλώσσα είναι τα ουγγρικά. Ξέρω ότι είναι μια από τις πιο δύσκολες γλώσσες να μάθεις να προφέρεις» είπε ο μοντέρ. «Είναι μια εξαιρετικά μοναδική γλώσσα. Προπονήσαμε τον Μπρόντι και τη Τζόουνς και έκαναν υπέροχη δουλειά, αλλά θέλαμε επίσης να την τελειοποιήσουμε έτσι ώστε οι Ούγγροι να μην εντοπίζουν καμία διαφορά».



Ανέφερε ότι το Respeecher χρησιμοποιήθηκε ως έσχατη λύση αφού είχαν επιχειρηθεί πολλές άλλες μέθοδοι βελτίωσης των διαλόγων.



«Αν προέρχεστε από τον αγγλοσαξονικό κόσμο, ορισμένοι ήχοι μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να κατανοηθούν» συνέχισε ο Νταβίντ Γιάντσο.



{https://youtu.be/GdRXPAHIEW4?si=opDboJyl1U_kAgJf}



H «προπόνηση» και η επανηχογράφηση μέσω ADR (αυτοματοποιημένη αντικατάσταση διαλόγου) τόσο με τους αρχικούς ηθοποιούς όσο και με τους αντικαταστάτες «απλά δεν λειτούργησαν», σημείωσε.



Όπως διευκρίνισε, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης για να συνδυαστεί η δική του ομιλία με τις ερμηνείες του ηθοποιού.



Με το εργαλείο προστέθηκαν μεμονωμένοι ήχοι και γράμματα στον διάλογο στα ουγγρικά των Μπρόντι και Τζόουνς. «Το μεγαλύτερο μέρος του διαλόγου τους στα ουγγρικά έχει ένα μέρος στο οποίο μιλάω. Προσέχαμε πολύ να διατηρήσουμε τις ερμηνείες τους. Κυρίως αντικαθιστά γράμματα εδώ κι εκεί… Είχαμε τόσο πολύ διάλογο στα ουγγρικά που χρειαζόμασταν πραγματικά να επιταχύνουμε τη διαδικασία, διαφορετικά θα ήμασταν ακόμη στη διαδικασία» υποστήριξε.



Οι δηλώσεις του μοντέρ προκάλεσαν αντιδράσεις και εικασίες η αποκάλυψη θα μπορούσε να μειώσει τις πιθανότητες η ταινία να διεκδικήσει βραβεία συμπεριλαμβανομένων των Όσκαρ τον Μάρτιο. Ο σκηνοθέτης Μπρέιντι Κόρμπετ σε δήλωσή του στο Deadline υπερασπίστηκε το κινηματογραφικό του έργο.



«Οι ερμηνείες του Έιντριεν και της Φελίσιτι είναι εντελώς δικές τους. Εργάστηκαν για μήνες με την προπονήτρια διαλέκτων Τανέρα Μάρσαλ για να τελειοποιήσουν τις προφορές τους. Η καινοτόμος τεχνολογία Respeecher χρησιμοποιήθηκε μόνο στην επεξεργασία διαλόγου στην ουγγρική γλώσσα, ειδικά για να βελτιώσει ορισμένα φωνήεντα και γράμματα για ακρίβεια».



«Ήταν μια χειροκίνητη διαδικασία, που έγινε από την ομάδα ήχου μας και το Respeecher μετά την παραγωγή. Ο στόχος ήταν να διατηρηθεί η αυθεντικότητα των ερμηνειών του Έιντριεν και της Φελίσιτι σε άλλη γλώσσα, όχι να αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν και έγινε με απόλυτο σεβασμό στην τέχνη» εξήγησε.



«Η ταινία The Brutalist είναι για την ανθρώπινη πολυπλοκότητα και κάθε πτυχή της δημιουργίας της καθοδηγήθηκε από την ανθρώπινη προσπάθεια, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία. Είμαστε απίστευτα περήφανοι για την ομάδα μας και για όσα έχουν καταφέρει εδώ» τόνισε ο Κόρμπετ.



Θυμίζουμε ότι η ταινία The Brutalist απέσπασε τρεις Χρυσές Σφαίρες: Καλύτερο Δράμα, Σκηνοθεσία και Α’ Ανδρικός Ρόλος για τον Έιντριεν Μπρόντι.