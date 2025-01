Ο Τομ Χόλαντ φέρεται να είναι ο Οδυσσέας στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν και από εμάς είναι όχι

Ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του Deadline σχετικά με τους επόμενους ρόλους του Τομ Χόλαντ, έχει ανάψει φωτιές στα social media, διχάζοντας τους χρήστες.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Μέσου, ο σταρ του Spider-Man, πρόκειται να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, δηλαδή τον Οδυσσέα, στην επερχόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσεια του Ομήρου.







Και κάπου εδώ τα πράγματα αρχίζουν να περιπλέκονται, καθώς όλοι ήταν σίγουροι ότι τον Οδυσσέα πρόκειται να παίξει ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος ηλικιακά είναι και πιο κοντά στον ήρωα του Ομήρου.

Αντίστοιχα, όλοι περιμέναμε ότι ο Χόλαντ θα υποδυθεί τον Τηλέμαχο, γιο του Οδυσσέα.





This is the extent of the source btw, buried in the middle of an article hyping up Holland for starring and producing a John Grisham adaptation. https://t.co/SDAvZbkigP https://t.co/p7BjDRy30i pic.twitter.com/D4rJpceri0