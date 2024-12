Κρίστοφερ Νόλαν: Θα μεταφέρει την «Οδύσσεια» του Ομήρου στον κινηματογράφο - Το εκπληκτικό καστ

Ο Κρίστοφερ Νόλαν ετοιμάζεται να μεταφέρει την Οδύσσεια του Ομήρου στον κινηματογράφο. Η είδηση επιβεβαιώθηκε επίσημα από τη Universal Pictures, βάζοντας έτσι τέλος στα σενάρια και τις εικασίες σχετικά με την επόμενη ταινία του σκηνοθέτη.

Και αν αυτό δεν φτάνει για να σας εντυπωσιάσει, τότε σίγουρα θα το κάνει το γεγονός ότι ο σκηνοθέτης έχει ήδη συγκεντρώσει ένα εκπληκτικό all star καστ ηθοποιών, μεταξύ των οποίων είναι οι: Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν, Ρόμπερτ Πάτινσον, Αν Χάθαγουεϊ, Λουπίτα Ντιόνγκο, ενώ αναμένονται κι άλλα όνοματα.

Το σενάριο της επερχόμενης ταινίας θα γράψει ο ίδιος ο βραβευμένος σκηνοθέτης ο οποίος βρίσκεται και στην παραγωγή μαζί με τη σύζυγό του, Έμα Τόμας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις προσδοκίες της Universal, η ταινία -καλώς εχόντων των πραγμάτων- θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου 2026.

Στην ανάρτηση του στούντιο στα social media σημειώνεται σχετικά: «Η επόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν είναι το "The Odyssey", ένα μυθικό έπος γεμάτο δράση, που θα γυριστεί σε διάφορα μέρη του κόσμου χρησιμοποιώντας νέα IMAX τεχνολογία. Η ταινία φέρνει το θεμελιώδες έπος του Ομήρου στις οθόνες Imax για πρώτη φορά και θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο στις 17 Ιουλίου του 2026».





Christopher Nolan’s next film ‘The Odyssey’ is a mythic action epic shot across the world using brand new IMAX film technology. The film brings Homer’s foundational saga to IMAX film screens for the first time and opens in theaters everywhere on July 17, 2026.