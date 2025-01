Ο Ντέιβιντ Λιντς μέσα από τα λόγια του: «Τι ωραία στιγμή να είσαι ζωντανός αν αγαπάς το θέατρο του παραλόγου»

O Ντέιβιντ Λιντς δεν μένει πια εδώ. Ο σπουδαίος κινηματογραφιστής που ήξερε από τι υλικό είναι φτιαγμένα τα όνειρα -αλλά και οι εφιάλτες- είπε το οριστικό cut, έκλεισε την κάμερα και έριξε τους τίτλους τέλους σε ηλικία 78 ετών.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη σε κάθε σινεφίλ σε όλο τον κόσμο. Τον περασμένο Αύγουστο είχε διαγνωστεί με εμφύσημα ενώ ο ίδιος είχε πει ότι δεν μπορούσε να βγει πλέον από το σπίτι λόγω των πολλαπλών αναπνευστικών προβλημάτων που προκλήθηκαν λόγω από το πολύχρονο κάπνισμα.

Ladies and Gentlemen,



Yes, I have emphysema from my many years of smoking. I have to say that I enjoyed smoking very much, and I do love tobacco - the smell of it, lighting cigarettes on fire, smoking them - but there is a price to pay for this enjoyment, and the price for me is…