Σταματάει η παραγωγή του Grey's Anatomy

Η σειρά είναι μεταξύ των πολυάριθμων παραγωγών και εκδηλώσεων που που επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές του Λος Άντζελες.

Το Grey's Anatomy σταμάτησε προσωρινά την παραγωγή του, λόγω των φονικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες που έχουν προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων και ανυπολόγιστες ζημιές στο φυσικό περιβάλλον και τον αστικό ιστό.

Σημειώνεται ότι οι πυρκαγιές έχουν οδηγήσει σε προσωρινή παύση γυρισμάτων για αρκετές σειρές όπως οι: Abbott Elementary, Young Sheldon, Georgie & Mandy's First Marriage, Hacks, NCIS και Suits LA.



Σύμφωνα με το Deadline, οι παραγωγές παραμένουν όλες σε αναμονή, αν και τουλάχιστον ένα μεγάλο στούντιο σχεδιάζει να ξαναρχίσει τα γυρίσματα τις επόμενες ημέρες.



Όσον αφορά το Grey's Anatomy, γίνεται αγώνας για να ξαναρχίσουν τα γυρίσματα σε εσωτερικούς χώρους.



Εκτός από τις σειρές, οι πυρκαγιές έχουν οδηγήσει σε ακύρωση αρκετές πρεμιέρες ταινιών (Unstoppable, The Last Show Girl, Wolf Man, Better Man, κ.ά) και ανακοινώσεις βραβείων όπως είναι οι υποψηφιότητες των Όσκαρ που γνώρισαν και δεύτερη αναβολή.



Έτσι, καλώς εχόντων των πραγμάτων, η Ακαδημία θα ανακοινώσει τις φετινές υποψηφιότητες στις 23 Ιανουαρίου.



Παράλληλα, σύμφωνα με το Deadline, η 30η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Critics Choice αναβάλλεται ξανά και τελικά μεταφέρεται για «κάποια στιγμή τον Φεβρουάριο».