Φινάλε για το «Dune»: Η τρίτη ταινία θα είναι η τελευταία

Το Dune: Messiah θα είναι το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας, όπως επιβεβαίωσε ο σκηνοθέτης, Ντενί Βιλνέβ.

Ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ επιβεβαίωσε ότι το τρίτο μέρος του Dune (Part Three) θα είναι σίγουρα η τελευταία του ταινία στη σειρά, καθώς η συνέχεια «θα γινόταν ανθυγιεινή».



Επίσης, αποκάλυψε ότι ακόμη και μετά τη δημιουργία των δύο πρώτων ταινιών που ήταν αρκετά απαιτητικά πρότζεκτ, εξακολουθεί να θέλει να επιστρέψει στον κόσμο του Arrakis.



Σε μια συνέντευξη στο The Wrap, ο Βιλνέβ ρωτήθηκε τι ξεχωρίζει περισσότερο όταν ανατρέχει στην εμπειρία του από τη δημιουργία του Dune: Part Two.



«Νομίζω ότι η μεγαλύτερη έκπληξη για εμένα είναι ότι δεν θέλω να ξεφύγω από τον Arrakis», είπε και εξηγώντα ότι συνεχίζει να τον εμπνέει δημιουργικά.



«Ακόμα με εμπνέει να επιστρέφω. Αυτό είναι το πράγμα που με εξέπληξε περισσότερο. Ένιωσα ότι μετά το δεύτερο μέρος, θα χρειαζόμουν ένα διάλειμμα. Σκέφτηκα ότι θα ήθελα να πάω να γράψω μερικές ταινίες ή να κάνω μερικά πράγματα πριν επιστρέψω στο Dune: Messiah. Αλλά οι εικόνες που συνέχιζαν να έρχονται στο μυαλό μου, η όρεξη παραμένει ανέπαφη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη έκπληξη. Θέλω ακόμα να επιστρέψω στο Arrakis».



Στην ερώτηση αν θα επιστρέψει για «μόνο μια φορά ακόμα», απαντά: «Ναι. Μετά από αυτό, θα γινόταν ανθυγιεινό».



{https://youtu.be/Way9Dexny3w?si=RVyvKx170mGxWwgx}

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί, η τρίτη ταινία αναμένεται να συνεχίσει την ιστορία του Paul Atreides (Τιμοτέ Σαλαμέ).



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πότε θα ξεκινήσει η παραγωγή στο Dune: Part Three, αλλά το στούντιο σκοπεύει να το κυλοφορήσει πριν από το επόμενο πρότζεκτ του Βιλνέβ που είναι η κινηματογραφική προσαρμογή του υποψήφιου για Πούλιτζερ βιβλίου «Nuclear War: A Scenario», της Άνι Γιάκομπσεν.