«Wednesday»: Αυτός είναι ο νέος σκηνοθέτης και οι τίτλοι των επεισοδίων της 2ης σεζόν

Η δεύτερη σεζόν του Wednesday αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix το φθινόπωρο.

Το 2025 είναι εδώ, πράγμα που σημαίνει ότι η δεύτερη σεζόν του Wednesday βρίσκεται ακόμα πιο κοντά. Όπως γνωρίζουμε, η επιτυχημένη σειρά του Netflix, αναμένεται να επιστρέψει με τη δεύτερη σεζόν της -και όλους τους βασικούς πρωταγωνιστές στις θέσεις τους- το φθινόπωρο του 2025.

Όπως ανακοινώθηκε, η σειρά έχει τελειώσει τα γυρίσματα στην Ιρλανδία πριν από μερικές εβδομάδες, ενώ έχει γίνει γνωστό το μεγαλύτερο μέρος του καστ.







Ωστόσο, μέσα στην περίοδο των γιορτών, ανακαλύψαμε ορισμένους ακόμα ηθοποιούς που θα μπουν στη δεύτερη σεζόν παίζοντας κυρίως υποστηρικτικούς και δεύτερους ρόλους.

Μια από αυτούς είναι η Liv Spencer (KAOS, Knightfall) που θα παίξει έναν χαρακτήρα ονόματι Varicose. Η Neri Zaccardelli θα παίξει τη Stassa, ενώ ο Andrew Macklin (Doctor Who) συμμετέχει ως Gregg Mulligan. Ο Kerry Shale (The Sandman) εντάσσεται στο καστ ως Gabe Packard και η Megan Elle Day (First Dates Ireland) συμμετέχει ως Jennifer Tessbaum στα επεισόδια 3 και 4.



Επίσης, ο Derek Miller και οι Dwayne και Clare Gavin συμμετέχουν σε άγνωστους ρόλους. Επιβεβαιώνεται ακόμα ότι η Gracy Goldman θα επιστρέψει στον ρόλο της Gabriele Barclay σε τέσσερα επεισόδια, μετά το guest που έκανε στον πρώτο κύκλο.



Ακολουθεί λίστα με νέες προσθήκες στο καστ της δεύτερης σεζόν





Steve Buscemi (The Big Lebowski, Boardwalk Empire) στο ρόλο ενός νέου διεθυντή.

Billie Piper (Scoop, I Hate Suzie) θα παίξει την Capri, μια νέα δασκάλα μουσικής.

Evie Templeton (Return to Silent Hill, Lord of Misrule) θα παίξει την Annie.

Owen Painter (Tiny Beautiful Things, The Handmaid’s Tale) θα παίξει τον Karloff.

Noah Taylor (Law & Order: Organized Crime, Park Avenue)

Christopher Lloyd (Addams Family, Back to the Future)

Joanna Lumley (Fool Me Once, Absolutely Fabulous) will θα παίξει τη γιαγιά

Thandiwe Newton (Westworld, Crash) ως Dr. Fairburn

Frances O’Connor (The Missing, The Twelve)

Haley Joel Osment (The Kominsky Method, Somebody I Used to Know)

Heather Matarazzo (The Princess Diaries, Scream) θα παίξει την Joanna και θα εμφανιστεί σε τέσσερα επεισόδια.

Joonas Suotamo

Philip Philmar (The Witcher) ως Augustus Stonehearst

Shaq B. Grant

Jackie Pulford

Tedroy Newell

Θυμίζουμε στο δεύτερο κύκλο θα συμμετέχει και η Lady Gaga, χωρίς να έχεις γίνει γνωστός ο ρόλος της.



Εκτός από τους ηθοποιούς, μάθαμε επίσης τους τίτλους που θα έχουν τα τέσσερα πρώτα επεισόδια της δεύτερης σεζόν και αυτοί είναι οι εξής:

Here We Go Again

If These Woes Could Talk

The Devil You Woe

The Great Outwoes

Συνολικά, ο δεύτερος κύκλος θα περιλαμβάνει οκτώ επεισόδια.



Τέλος, γνωρίζουμε εδώ και αρκετό καιρό ότι ο Τιμ Μπάρτον θα μοιράζεται τα σκηνοθετικά καθήκοντα της δεύτερης σεζόν μαζί με τον Paco Cabezas (The Umbrella Academy, Penny Dreadful: City of Angels) ο οποίος θα σκηνοθετήσει αρκετά επεισόδια.

Μέχρι στιγμής το Netflix δεν έχει ανακοινώσει ακριβή ημερομηνία πρεμιέρας για τη δεύτερη σεζόν του Wednesday.