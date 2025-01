Xιου Γκραντ: Ποια ταινία του θέλει να ξεχάσει και γιατί σταμάτησε τις ρομαντικές κωμωδίες

Ο Χιου Γκραντ αποκάλυψε τον λόγο που για αρκετά χρόνια σταμάτησε τις ρομαντικές κωμωδίες, προτού επιστρέψει φέτος με νέο σίκουελ του «Bridget Jones».

Ο Χιου Γκραντ αποκάλυψε την ταινία που έβαλε τέλος στη σχέση του με τις ρομαντικές κωμωδίες, γνωστές και ως rom-coms. Επιπλέον, δεν δίστασε να παραδεχτεί για τη φήμη του ότι «από ήρωας [έφτασε] στο απόλυτο μηδέν μέσα σε ένα δευτερόλεπτο». Ο Βρετανός ηθοποιός συνέχισε με ακόμα πιο αποκαλυπτική διάθεση, αναφέροντας την ταινία στην οποία αισθάνεται ότι δεν ήταν καλός.



Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Variety, ο Χιου Γκραντ ρωτήθηκε γιατί απομακρύνθηκε από τις ρομαντικές κωμωδίες – το είδος που εκτόξευσε την καριέρα του με επιτυχίες όπως το «Τέσσερις Γάμοι και Μια Κηδεία» και το «Μια Βραδιά στο Νότινγκ Χιλ».

«Απλώς πέθανε» εξήγησε. «Μεγάλωνα, ας το παραδεχτούμε. Μετά έκανα και μία που ήταν εντελώς αποτυχημένη, και ήταν καταπληκτικό. Ξέρεις, από ήρωας πας στο απόλυτο μηδέν μέσα σε ένα δευτερόλεπτο».



Όταν ρωτήθηκε σε ποια ταινία αναφέρεται, ο ηθοποιός ξεκίνησε λέγοντας ότι «δεν βρήκε το κοινό που της άξιζε» και στη συνέχεια αποκάλυψε ότι «λέγεται, Did You Hear About the Morgans?».



{https://youtu.be/jzoy1JYRsIk?si=D_7kVVLfpdZNVA_P}

Για την ιστορία, η ταινία κυκλοφόρησε το 2009 με συμπρωταγωνιστές τους Χιου Γκραντ και Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Οι δυο τους έπαιζαν ένα αποξενωμένο ζευγάρι που αναγκάστηκαν να μπουν υπό καθεστώς προστασίας όταν έγιναν μάρτυρες ενός φόνου.

Η ταινία γνώρισε όντως την απόλυτη αποτυχία με σκορ 12% στο Rotten Tomatoes, αν και ο Γκραντ είπε ότι «Ήταν πολύ γοητευτικό για μένα».



Μια άλλη ταινία που ο ηθοποιός θέλει να ξεχάσει είναι το Nine Months, μια κωμωδία του 1995 όπου υποδύεται έναν μέλλοντα πατέρα. «Επιτρέψτε μου να τονίσω, ότι όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτή την ταινία, με εξαίρεση εμένα, ήταν λαμπροί και ταλαντούχοι», είπε ο Χιου Γκραντ αναφερόμενος στους συμπρωταγωνιστές του: Τζούλιαν Μουρ, Τζεφ Γκόλντμπλουμ και Ρόμπιν Ουίλιαμς.



{https://youtu.be/QO5XN9kh1Ic?si=SQD5pwSTlPMJPthC}

«Mόνο εγώ απογοήτευσα» σχολίασε αποκαλύπτοντας ότι η εν λόγω ταινία απαγορεύεται στο σπίτι του. «Η γυναίκα μου (Άννα Ελίζαμπεθ Έμπερσταϊν) θέλει να το παρακολουθήσει, αλλά της το έχω απαγορεύσει. Έχω βάλει γονικό έλεγχο στην οθόνη για να μην μπορείτε να το δείτε», είπε.



Παρ' όλα αυτά ο Γκραντ πρόκειται φέτος να επιστρέψει στα rom-coms που τον καθιέρωσαν με το σίκουελ «Bridget Jones: Mad About The Boy».