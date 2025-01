Μόλις μάθαμε ποιο ακριβώς θα είναι το φινάλε των Simpsons

Ο showrunner των Simpsons, Ματ Σέλμαν, σε πρόσφατη συνέντευξή του, αναφέρθηκε στο πώς θα μπορούσε να τελειώσει η θρυική αμερικανική σειρά, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο σίγουρα δεν θα γινόταν με τον παραδοσιακό τρόπο.



Η κωμική σειρά κινουμένων σχεδίων είναι στον αέρα από το 1989, ενώ η 36η σεζόν της έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο 36ος κύκλος ξεκίνησε κάπως αναπάντεχα και συγκεκριμένα με το επεισόδιο που είχε τίτλο «Τα γενέθλια του Bart», και το οποίο περιστράφηκε γύρω από ένα πιθανό φινάλε της σειράς, που ξάφνιασε τους θεατές- με την ιδέα να αναπτύσσεται από τον Σέλμαν ως απάντηση σε ερωτήσεις που είχε να αντιμετωπίσει κατά καιρούς.

Did that REALLY just happen?! Watch the Season 36 premiere of #TheSimpsons now on @hulu . pic.twitter.com/5wpuYTRwO0



Tο επεισόδιο δημιουργήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και περιλαμβάνει διάφορες δραματικές προσπάθειες να ολοκληρωθεί η ιστορία της σειράς και που θα ταίριαζαν σε ένα αποχαιρετισμό, όπως ο θάνατος του κυρίου Burns, το κλείσιμο του Moe's ή η συνταξιοδότηση του διευθυντή Skinner. Στην ουσία, το επεισόδιο αποτελεί παρωδία των δραματικών κλισέ που συναντάμε στα περισσότερα φινάλε σειρών.

It's the episode fans have waited for since 1989...#TheSimpsons Season 36 premieres this Sunday on @FOXTV, next day on @hulu. pic.twitter.com/0pj8RdlDoR