Όλες οι νέες σειρές και ταινίες που βλέπουμε στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Συγκεντρώνουμε τις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 9-15 Δεκεμβρίου.

Το πασίγνωστο βιβλίο «Εκατό χρόνια μοναξιάς» μεταφέρεται στη μικρή οθόνη και γίνεται τηλεοπτική σειρά στο Netflix. Ο πρώτος κύκλος των 8 επεισοδίων είναι διαθέσιμος στην πλατφόρμα, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου. Μια ημέρα αργότερα (11/12) θα κυκλοφορήσει και η μαύρη κωμωδία «No Good Deed», ενώ στις 13 του μήνα, το Netflix μας βάζει στο πνεύμα των Χριστουγέννων με δύο ταινίες.



Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες σειρές και τις ταινίες που κυκλοφορούν στο Nefllix την εβδομάδα 9-15 Δεκεμβρίου.





Σειρές του Netflix

Fab 5: Σεζόν 9 (Queer Eye: Season 9)

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11/12/2024



Οι Fab 5 καλωσορίζουν ένα νέο μέλος και πηγαίνουν στο Λας Βέγκας για να μεταμορφώσουν νέους εμψυχωτικούς ήρωες μέσα από εκτυφλωτικά makeover.



{https://youtu.be/AhdDieEAGH8?si=Dllvs7C7dHtdlD7m}

Εκατό Χρόνια Μοναξιά: Μέρος 1 (One Hundred Years of Solitude: Part 1)

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11/12/2024

Στη φανταστική πόλη Μακόντο, επτά γενιές της οικογένειας Μπουεντία βιώνουν τον έρωτα και τη λήθη, αδυνατώντας να ξεφύγουν από το παρελθόν — και τη μοίρα τους.



No Good Deed

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 12/12/2024

Τρεις διαφορετικές οικογένειες διεκδικούν την αγορά του ίδιου όμορφου σπιτιού στο Λος Άντζελες, το οποίο πιστεύουν ότι θα λύσει όλα τους τα προβλήματα.

Ταινίες του Netflix

Η Χειραποσκευή (Carry-On)

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 13/12/2024

Ένας πράκτορας ασφαλείας αεροδρομίου προσπαθεί να ξεγελάσει έναν ταξιδιώτη που τον εκβιάζει για να μεταφέρει μια τσάντα σε μια πτήση την παραμονή των Χριστουγέννων.



Επεισοδιακά Χριστούγεννα (Disaster Holiday)

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 13/12/2024

Ένας εργασιομανής πατέρας, που προσπαθεί να έρθει κοντά με τα παιδιά του, πάει στο Ντέρμπαν για μια επαγγελματική συνάντηση με την πρόφαση των οικογενειακών διακοπών.



{https://youtu.be/6LzcJW6XBlQ?si=DSxp2YMY9lzSPQDb}

The Six Triple Eight

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 13/12/2024

Σε αυτό το δράμα του Τάιλερ Πέρι, βλέπουμε το μοναδικό αμιγώς μαύρο γυναικείο τάγμα του αμερικανικού στρατού που στάλθηκε στο εξωτερικό στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.



