Η επιχείρηση, που ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του ίδιου έτους, στο περιθώριο της στρατιωτικής άσκησης «Ζευς», ήταν ενταγμένη σε ένα ευρύτερο πλέγμα ενεργειών που θα αποσταθεροποιούσαν το ελληνικό πολιτικό σύστημα και θα οδηγούσαν στην επιβολή της δικτατορίας.

Η έκρηξη της νάρκης στον Γοργοπόταμο, στις 29 Νοέμβρη1964, αποτελεί ένα από τα πιο τραγικά και πολιτικά αμφιλεγόμενα γεγονότα της μεταπολεμικής ελληνικής ιστορίας. Κατά τη διάρκεια του επίσημου εορτασμού της 22ης επετείου από την ανατίναξη της γέφυρας, μια ισχυρή έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο δεκατριών ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη.

Η τραγωδία ανέδειξε τις βαθιές πολιτικές αντιθέσεις που εξακολουθούσαν να χαρακτηρίζουν τη χώρα, σχεδόν δεκαπέντε χρόνια μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου.Το γεγονός συνδέθηκε με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από τη μνήμη της Κατοχής και του Εμφυλίου, αντιπαραθέσεις που οξύνθηκαν από τα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την προέλευση της νάρκης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξερράγη.

Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα το 1964

Το 1964 ήταν μια χρονιά σημαντικών πολιτικών εξελίξεων. Μετά τις εκλογές της 16ης Φλεβάρη, στην εξουσία βρισκόταν η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου, με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Η νέα κυβέρνηση επιχείρησε να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις διακρίσεις που είχαν διαμορφωθεί κατά τη μετεμφυλιακή περίοδο. Μετά τη λήξη του Εμφύλιου Πόλεμου, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παρέμενε παράνομο, πολλά στελέχη του βρίσκονταν στην εξορία ή στην πολιτική προσφυγιά, ενώ όσοι παρέμεναν στην Ελλάδα αντιμετώπιζαν διώξεις, παρακολουθήσεις και περιορισμούς στην προσωπική ζωή και φυσικά στην πολιτική τους δράση.

Η Αριστερά, ωστόσο, ανασυγκροτήθηκε κυρίως μέσα από την Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ), η οποία ιδρύθηκε το 1951. Σημαντικός σταθμός υπήρξαν οι εκλογές του 1958, όταν η ΕΔΑ αναδείχθηκε δεύτερο κόμμα, συγκεντρώνοντας περίπου το 25% των ψήφων. Η εκλογική της επιτυχία έδειξε ότι παρά τις διώξεις ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας εξακολουθούσε να υποστηρίζει τις αριστερές πολιτικές ιδέες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στις εκλογές του 1961 το μετεμεφυλιακό κράτος, το Παλάτι και ο αμερικανικός παράγοντας απάντησαν με το σχέδιο «Περικλής», στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο μετέπειτα δικτάτορας Γ. Παπαδόπουλος. Με απροκάλυπτη περέμβαση στρατού, αστυνομίας και παρακρατικών οι εκλογές έμειναν στην ιστορία ως εκλογές «βίας και νοθείας», η έκφραση «ψήφισαν και τα δέντρα» παραπέμπει σε αυτές.

Κόντρα σε τέτοιες πρακτικές εκφράστηκε μια νέα δυναμική, ιδιαίτερα μέσα από τη δράση της νεολαίας, των φοιτητών και των κοινωνικών κινημάτων. Τα αιτήματα για δημοκρατία, ελευθερία, ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη συνδέθηκαν με την αντίδραση στον αυταρχισμό και στην αστυνομική καταστολή. Παράλληλα, οι διεκδικήσεις για την παιδεία, όπως το αίτημα να διατεθεί το 15% του κρατικού προϋπολογισμού στην εκπαίδευση, κινητοποίησαν μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς.

Καταλυτική επίδραση είχε η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, βουλευτή της ΕΔΑ και αγωνιστή του κινήματος ειρήνης, στη Θεσσαλονίκη τον Μάη του 1963. Η δολοφονία του προκάλεσε μεγάλη κοινωνική αναστάτωση και ενίσχυσε τις κινητοποιήσεις ενάντια στην πολιτική βία και την παρακρατική δράση.

Μέσα από αυτήν τη διαδικασία γεννήθηκε η Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη, η οποία αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους φορείς της αριστερής νεολαίας. Δραστηριοποιήθηκε σε πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις, οργανώνοντας εκδηλώσεις ειρήνης, εξορμήσεις στην ύπαιθρο, πολιτιστικούς συλλόγους και κινητοποιήσεις για τα δικαιώματα των νέων. Η δράση της συνέβαλε στην πολιτικοποίηση μιας νέας γενιάς και στη διεύρυνση της κοινωνικής παρουσίας της Αριστεράς.

Η νίκη της Ένωσης Κέντρου στις εκλογές του Φλεβάρη 1964 ( με τη στήριξη της ΕΔΑ) δημιούργησαν προσδοκίες για μεγαλύτερες πολιτικές ελευθερίες και για περιορισμό των μετεμφυλιακών διακρίσεων. Ωστόσο, η ΕΔΑ εξακολουθούσε να αντιμετωπίζεται με εχθρότητα τόσο από το «βαθύ κράτος» όσο και από την κυβέρνηση, στο πλαίσιο του «διμέτωπου αγώνα» του Γ. Παπανδρέου.

Η μοιραία ημέρα

Μέσα σε αυτό το κλίμα πραγματοποιήθηκε και ο εορτασμός του Γοργοποτάμου στις 29 Νοέμβρη 1964. Ήταν ο πρώτος εορτασμός της επετείου με κυβερνητική ευθύνη και συμμετοχή εκπροσώπων διαφορετικών πολιτικών χώρων. Η εκδήλωση φιλοδοξούσε να αναδείξει την κοινή δράση του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ και να αποτελέσει μια συμβολική προσπάθεια συμφιλίωσης καθώς μέχρι τότε οι αγωνιστές του ΕΑΜ- ΕΛΑΣ διώκονταν ανελέητα και από το κρατος κι από τους παρακρατικούς μηχανισμούς.

Συγκεντρώθηκαν στον Γοργοπόταμο χιλιάδες άνθρωποι για να τιμήσουν την επέτειο της ανατίναξης της γέφυρας. Ανάμεσα στους παρευρισκομένους βρίσκονταν χιλιάδες αγωνιστές, εκπρόσωποι του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ, πολιτικοί, αξιωματικοί, εκπρόσωποι των κρατικών αρχών και απλοί πολίτες με τις οικογένειές τους. Στην εκδήλωση παρευρισκόταν και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Μιχάλης Παπακωνσταντίνου.

Από την αρχή υπήρξαν εντάσεις σχετικά με τη συμμετοχή των αντιστασιακών και τη θέση τους στον χώρο. Το περιστατικό προκάλεσε διαμαρτυρίες από τους συγκεντρωμένους και ανέδειξε τις δυσκολίες της προσπάθειας πολιτικής συμφιλίωσης. Τελικά, ύστερα από παρεμβάσεις και καθυστερήσεις, οι αντιστασιακοί έγιναν δεκτοί και η τελετή πραγματοποιήθηκε. Όταν όμως το επίσημο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε και οι αρχές άρχισαν να αποχωρούν, ο χώρος κατακλύστηκε από το πλήθος που ήθελε να φτάσει κοντά στο ιστορικό γεφύρι.

Στη 1:22 μ.μ. σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε μικρή απόσταση από το κενοτάφιο. Η έκρηξη προκάλεσε πανικό και μεγάλη αναστάτωση. Οι συγκεντρωμένοι αρχικά δεν γνώριζαν τι είχε συμβεί, ενώ κυκλοφόρησαν φήμες ότι επρόκειτο για οργανωμένη επίθεση με πολιτικά κίνητρα. Ο απολογισμός ήταν τραγικός: 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν. Οι αναφορές για τον αριθμό των τραυματιών διαφέρουν ανάλογα με την πηγή. Το «Βήμα» αναφέρει 45 τραυματίες, η «Καθημερινή» 51, ενώ άλλες αναφορές κάνουν λόγο για περίπου 80.

Ο αντιστασιακός Φοίβος Τσέκερης σε περιγραφή των γεγονότων σημείωνε: «…Τη μέρα εκείνη πάνω από 10.000 κόσμος απ’ όλη την Ελλάδα είχαν προσέλθει στον τόπο της εκδήλωσης. Κανείς δε φανταζόταν το κακό που θα ακολουθούσε. Μια δυνατή έκρηξη τους συντάραξε όλους. 13 σκοτώθηκαν και 45 τραυματίστηκαν. Επρόκειτο για νάρκη αμερικανικής παραγωγής πρόσφατα κατασκευασμένης και όχι «ξεχασμένης» από τον πόλεμο, όπως παρουσιάστηκε αρχικά. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι οι πολιτικοί που παραβρίσκονταν, μετά τις ομιλίες τους έφυγαν εσπευσμένα, σχεδόν φυγαδεύτηκαν, πριν σκάσει η νάρκη…»

Η προέλευση της νάρκης και οι διαφορετικές εκδοχές

Το σημαντικότερο και πιο αμφιλεγόμενο ζήτημα της υπόθεσης ήταν η προέλευση της νάρκης που εξερράγη. Η επίσημη κρατική εκδοχή υποστήριζε ότι επρόκειτο για παλιά νάρκη, η οποία είχε παραμείνει στην περιοχή από την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου. Μετά την τραγωδία πραγματοποιήθηκε έρευνα από στρατιωτική επιτροπή πραγματογνωμόνων, της οποίας πρόεδρος ήταν ο ταξίαρχος Χρήστος Παπαηλιού. Η επιτροπή εξέτασε τα ευρήματα και κατέληξε ότι η νάρκη ανήκε στα παλαιότερα ναρκοπέδια της περιοχής. Το πόρισμα υποστήριζε ότι η έκρηξη δεν συνδεόταν με πρόσφατη οργανωμένη ενέργεια, αλλά προκλήθηκε από την ύπαρξη παλαιού πολεμικού υλικού.

Σύμφωνα με το πόρισμα της στρατιωτικής επιτροπής πραγματογνωμόνων, στην περιοχή του Γοργοποτάμου είχαν τοποθετηθεί ναρκοπέδια κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου. Ένα ναρκοπέδιο βρισκόταν στη δυτική πλευρά της γέφυρας το 1948 και ένα άλλο στην ανατολική πλευρά το 1949. Η επιτροπή υποστήριξε ότι η νάρκη που εξερράγη το 1964 αποτελούσε κατάλοιπο αυτών των παλαιότερων ναρκοπεδίων και ότι το γεγονός ήταν ατύχημα.

Η εκδοχή αυτή, ωστόσο, αμφισβητήθηκε. Ένα βασικό ερώτημα ήταν πώς μπορούσε να υπάρχει ακόμη επικίνδυνο πολεμικό υλικό σε μια περιοχή που είχε αποτελέσει αντικείμενο εργασιών αποναρκοθέτησης. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που αναφέρονται σε μεταγενέστερες δημοσιεύσεις, είχαν προηγηθεί εκκαθαρίσεις του ναρκοπεδίου το 1951, το 1955 και το 1957. Αυτό ενίσχυσε τις αμφιβολίες για το αν η νάρκη είχε πράγματι παραμείνει εκεί από την εποχή του Εμφυλίου ή αν είχε τοποθετηθεί αργότερα.

Φυσικά, εκτός από τη μέρα του επίσημου γιορτασμού, δίπλα στο κενοτάφιο, όλα αυτά τα χρόνια χιλιάδες και χιλιάδες άνθρωποι είχαν περάσει από τον περιορισμένο αυτόν χώρο λόγω μνήμης, περιέργειας ή και για οποιονδήποτε άλλον λόγο. Ήταν απίθανο τόσα χρόνια ούτε ένας ή μία να μην ακούπησε το φονικό αυτό όπλο αν, όπως υποστήριζε το κράτος, ήταν εκεί από τη δεκαετία του 1940.

Η Αριστερά υποστήριξε από την αρχή ότι η έκρηξη συνδεόταν με παρακρατικούς μηχανισμούς, ήταν μία οργανωμένη προβοκάτσια. Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, στόχος θα μπορούσε να ήταν η υπονόμευση της εκδήλωσης, η πρόκληση αναταραχής και η αποδυνάμωση της προσπάθειας πολιτικής συμφιλίωσης. Από την άλλη πλευρά, από τον χώρο της Δεξιάς διατυπώθηκαν κατηγορίες ότι η έκρηξη ήταν σκηνοθετημένη από κομμουνιστές (!), με σκοπό να εκτεθεί η κυβέρνηση και να παρουσιαστεί το κράτος ως ανίκανο να προστατεύσει τους πολίτες.

Η αμφισβήτηση πήρε διστάσεις κατακραυγής όταν δημοσιεύτηκε αναφορά σε έγγραφο της αμερικανικής πρεσβείας, με ημερομηνία 18 Ιούνη 1965, το οποίο φέρεται να συνέδεε τα γεγονότα με την επιχείρηση ARROW-1 και τη CIA. Το έγγραφο υποστήριζε ότι η έκρηξη είχε οργανωθεί από πράκτορες που είχαν έρθει από τη Δυτική Γερμανία. Η αμερικανική πρεσβεία χαρακτήρισε το έγγραφο πλαστό και αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στα γεγονότα, αντίδραση αναμενόμενη.

Ο δημοσιογράφος Γιάννης Ράγκος, στο βιβλίο του «Η Νάρκη» που κυκλοφόρησε το 2000, αποκαλύπτει πως το καλοκαίρι του 1963 οργανώθηκε από Έλληνες αξιωματικούς και πράκτορες της CIA, μία «μυστική επιχείρηση» τοποθέτησης ναρκών στην περιοχή γύρω από τη γέφυρα του Γοργοποτάμου. Η επιχείρηση, που ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του ίδιου έτους, στο περιθώριο της στρατιωτικής άσκησης «Ζευς», ήταν ενταγμένη σε ένα ευρύτερο πλέγμα ενεργειών που θα αποσταθεροποιούσαν το ελληνικό πολιτικό σύστημα και θα οδηγούσαν στην επιβολή της δικτατορίας. Σε ειδικό παράρτημα δημοσιεύονται σπάνιες φωτογραφίες και σκηνές από την ταινία του κινηματογραφιστή Γ. Χαντζόπουλου, που απαθανάτισε τυχαία την έκρηξη και τις στιγμές που ακολούθησαν.

Στην πραγματικότητα, κανένας επίσημος κρατικός φορέας δεν επιθυμούσε να πέσει φως στην υπόθεση. Τεχνηέντως, ο Τύπος και οι πολιτικοί της «εθνικοφρόνου παρατάξεως» χρησιμοποίησαν την έκρηξη για να εντείνουν το αντικομμουνιστικό μένος και την προπαγάνδα για τον κίνδυνο που παραμόνευε από την ενδυνάμωση της ΕΔΑ. Μερικούς μήνες αργότερα, τον Ιούλη του 1965, η κυβέρνηση Παπανδρέου θα αναγκαστεί σε παραίτηση και η χώρα θα βυθιστεί σε μία δίνη πολιτικών ανωμαλιών, που θα κορυφωθεί με τη δικτατορία των Συνταγματαρχών και την προδοσία της Κύπρου.

Οι διώξεις και η δίκη στη Λαμία

Για να μη μείνει καμιά αμφιβολία για τις επιδιώξεις όσων οργάνωσαν την τραγωδία, στο συγκεκριμένο κράτος, σε δίκη οδηγήθηκαν τα θύματα, οι αγωνιστές. Μετά την έκρηξη ακολούθησαν επεισόδια ανάμεσα σε συγκεντρωμένους και αστυνομικές δυνάμεις. Οι εντάσεις δεν περιορίστηκαν στην ημέρα του εορτασμού, αλλά συνεχίστηκαν και στη δικαστική αντιμετώπιση της υπόθεσης. Συνολικά δεκαοκτώ άτομα οδηγήθηκαν σε δίκη. Ανάμεσά τους βρίσκονταν γνωστοί αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, όπως ο στρατηγός Αυγερόπουλος του ΕΛΑΣ και ο δημοκρατικός στρατηγός Κοσίντας του ΕΔΕΣ. Οι κατηγορίες περιλάμβαναν αντίσταση κατά της αρχής, στάση και παραβάσεις του νόμου 942/1946, ο οποίος αφορούσε την αναμόχλευση πολιτικών παθών!

Η δίκη άρχισε στη Λαμία στις 26 Μάη 1965. Στις 17 Ιούνη το δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφασή του: δώδεκα κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης έως τρία χρόνια, ενώ έξι αθωώθηκαν. Η δικαστική εξέλιξη προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς οι διώξεις στρέφονταν εναντίον ανθρώπων που είχαν συμμετάσχει στην Αντίσταση, ενώ τα βασικά ερωτήματα για την ίδια την έκρηξη παρέμεναν αναπάντητα.

Επίλογος

Η τραγωδία του Γοργοποτάμου το 1964 άφησε βαθύ αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Ο τόπος που είχε συνδεθεί με μία από τις σημαντικότερες πράξεις της Εθνικής Αντίστασης μετατράπηκε σε δολοφονική παγίδα. Το γεγονός ανέδειξε την απόφαση του «βαθέος κράτους», του παρακράτους της Δεξιάς, να εμποδίσει με κάθε τρόπο την προσπάθεια στοιχειώδους αποκατάστασης της δημοκρατικής ομαλότητας που επιχειρούσε η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου. Να υπενθυμίσουμε πως επρόκειτο για μια κυβέρνηση που είχε εκλεγεί λίγους μήνες πριν, ακριβώς με την υπόσχεση αυτή, με ποσοστό 53%!

Δυστυχώς, αντί να στηριχθεί σε αυτό το ποσοστό, αλλά και στην αξιοσημείωτη παρουσία και δράση της αριστεράς κινήθηκε στην αντίθετη κατεύθυνση. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς επιχειρούσε να προωθήσει αυτή τη διαδικασία η κυβέρνηση και προσωπικά ο Γεώργιος Παπανδρέου. Η επιλογή του «διμέτωπου», η εξίσωση ουσιαστικά της αριστεράς και των αγωνιστών της αντίστασης με τους παρακρατικούς δοσίλογους, τους συνεργάτες των Ναζί, ουσιαστικά αποθράσυνε το «βαθύ κράτος». Η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου άφησε άθικτα τα στηρίγματα του παρακράτους στον στρατό, την αστυνομία και τη δικαιοσύνη, υποτάχθηκε πλήρως στα κελεύσματα του «υπαρατλαντικού συμμάχου».

Το έχουμε δει πολλές φορές, και όχι μόνο στην ελληνική ιστορία. Κάθε φορά που ακολουθείται η τακτική του κατευνασμού και του συμβιβασμού με το «βαθύ κράτος» και τα εξωτερικά στηρίγματά του, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αντίθετο αποτέλεσμα. Λίγες ημέρες μόνο από τη δίκη της Λαμίας, το «Ιουλιανό» πραξικόπημα του Παλατιού και των Αμερικανών θα ανατρέψει την κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου και η συνέχεια είναι γνωστή...

(Ο Σπύρος Αλεξίου είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας)