Προχωρούν άμεσα οι εκταφές μετά την παραγγελία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας κ. Αικατερίνη Παπαϊωάννου.

Μπορεί να χρειάστηκε να περάσει ένας (1) ολόκληρος χρόνος από την έγκριση των εκταφών των σορών των θυμάτων των Τεμπών, μπορεί να χρειάστηκε να χαθεί χρόνος σε αλληλογραφία, μπορεί κυβερνητικοί παράγοντες να υπονόησαν ότι οι γονείς ευθύνονται που δεν γίνονται οι εκταφές και οι ειδικές εξετάσεις, εντούτοις η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας κ. Αικατερίνη Παπαϊωάννου – επιτέλους – παραγγέλνει προς τους πραγματογνώμονες που η ίδια όρισε να προχωρήσουν άμεσα στις εκταφές.

Για την ακρίβεια, παραγγέλνει στους πραγματογνώμονες να προσδιορίσουν άμεσα συγκεκριμένη ημερομηνία εκταφής σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Να θυμίσουμε ότι επτά οικογένειες θυμάτων έχουν ζητήσει εκταφές των σορών των ανθρώπων τους και εξειδικευμένες εξετάσεις τις οποίες ρητώς περιέγραψαν σε έγγραφο προς την Εισαγγελία Λάρισας εδώ και ένα χρόνο.

Έχει βρεθεί εργαστήριο

Οι πραγματογνώμονες ήδη έχουν βρει εργαστήριο στην Ολλανδία το οποίο μπορεί να αντεπεξέλθει στις ειδικές εξετάσεις, Στην παραγγελία της η κ. Παπαϊωάννου ζητά να προσδιοριστεί και το ακριβές κόστος του εργαστηρίου της Ολλανδίας, ωστόσο ένα σημείο της παραγγελίας ενδεχομένως χρειαστεί αποσαφήνιση. Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Η διερεύνηση και διευθέτηση του οικονομικού ζητήματος να πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις λοιπές προπαρασκευαστικές ενέργειες, ώστε να μην προκληθεί περαιτέρω καθυστέρηση στην εκτέλεση των βουλευμάτων, χωρίς, πάντως, να αναληφθεί οικονομική δέσμευση πριν από την ολοκλήρωση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων».

Πάντως η κ. Παπαϊωάννου που εδώ και ένα χρόνο κρατά το θέμα σε εκκρεμότητα θέτει προθεσμία στην παραγγελία της 5 μέρες προκειμένου να ενημερωθεί επί των συγκεκριμένων ενεργειών στις οποίες θα προβούν οι πραγματογνώμονες αλλά εκτίμηση της δαπάνης.

Ασαφές ωστόσο παραμένει και το σημείο του χρονικού προσδιορισμού των εκταφών, καθώς στην παραγγελία της η κ. Παπαϊωάννου αναφέρει τα εξής: «Σε περίπτωση που ο προσδιορισμός συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν έχει ακόμη καταστεί εφικτός, να γνωστοποιηθούν οι ειδικότεροι λόγοι που το εμποδίζουν, καθώς και οι ενέργειες που απαιτούνται για την άρση των σχετικών κωλυμάτων».

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