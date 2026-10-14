Το όχημα εντοπίστηκε στην ορεινή Θεσπρωτία, με τους αστυνομικούς να το σταματούν στη Δωδώνη Ιωαννίνων.

Χειροπέδες σε έναν ημεδαπό πέρασαν το μεσημέρι της Τετάρτης (14/10) αστυνομικοί στη Δωδώνη Ιωαννίνων, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών εντόπισαν τον κατηγορούμενο να μεταβαίνει με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο σε ορεινή περιοχή της Θεσπρωτίας. Κατά την επιστροφή του, ακινητοποίησαν το όχημά του στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Δωδώνης. Σε έλεγχο που πραγματοποίησαν εντόπισαν και κατάσχεσαν 63 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 70 κιλών και 80 γραμμαρίων.

Το εκτιμώμενο χρηματικό όφελος από τη διακίνηση της κατασχεθείσας ποσότητας ναρκωτικών ανέρχεται έως και το ποσό των 210.240 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.