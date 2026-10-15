Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου για σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου: Πού θα επιμείνουν οι βροχές;

Βελτιωμένος θα είναι σήμερα Πέμπτη ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις βροχές να περιορίζονται πλέον στα νησιά του Αιγαίου.

Στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές αναμένεται αραιή συννεφιά μέσα στη μέρα και αρκετός ήλιος, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ως προς τις μέγιστες τιμές και θα κυμανθεί κοντά στους 20-21 βαθμούς - στα Δωδεκάνησα έως 24 και στη δυτική Ελλάδα τοπικά έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Κρήτη, πάλι, αναμένονται καταιγίδες το πρωί και βροχές μέχρι το απόγευμα, ενώ τοπικές βροχές μικρής έντασης θα σημειωθούν το πρωί κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα, από τη Λέσβο μέχρι και τη Ρόδο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα πελάγη 4-6, αν και στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως και 7 μποφόρ.

Στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι και αραιή συννεφιά στη συνέχεια, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, που το βράδυ θα πυκνώσουν, ενώ η Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς.