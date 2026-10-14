Οι δύο νεαροί, 18 και 22 ετών, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου αντιφασίστα την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα.

Μάλιστα, αρνήθηκαν στις απολογίες τους οι δύο νεαροί που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό – νεοναζιστικό χώρο, ότι είχαν πρόθεση να μαχαιρώσουν τον 32χρονο ο οποίος ήταν γνωστός για την αντιφασιστική του δράση. Ισχυρίστηκαν ότι το θύμα τους χτύπησε πρώτος και πως όλα έγιναν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που είχαν μαζί του.

Συγκεκριμένα, ο 22χρονος φέρεται να υποστήριξε στην ανακρίτρια: «Εμένα με χτύπησε ο 32χρονος στο πρόσωπο με μαχαίρι και προσπάθησα να αμυνθώ. Δεν υπήρχε πρόθεση να χτυπήσουμε κανέναν. Δεν είχα μαχαίρι πάνω μου. Έγινε μια συμπλοκή. Το μαχαίρι το είχε ο 32χρονος. Πάνω στη συμπλοκή έπεσε το μαχαίρι του και έγινε ότι έγινε».

Ο 18χρονος απαντώντας στις ερωτήσεις της ανακρίτριας, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι εκείνη την ημέρα είχε βγει βόλτα με τον συγκατηγορούμενό του και είδαν τον 32χρονο με τον οποίο διαπληκτίστηκαν. Υποστήριξε πως φοβήθηκε και για αυτό προσπάθησε να αμυνθεί. «Ήξερα ότι στις 29 Αυγούστου ο 32χρονος μαζί με άλλα 20-30 άτομα είχαν στήσει ενέδρα και επιτέθηκαν στον 22χρονο. Εκείνη την ημέρα βγήκαμε μια βόλτα και τον βρήκαμε μπροστά μας. Ξεκινήσαμε να μιλάμε και άρχισε ο καβγάς. Ο 32χρονος χτύπησε με αιχμηρό αντικείμενο τον φίλο μου. Εγώ χτύπησα τον 32χρονο στα πόδια, όχι με πρόθεση αφαίρεση ζωής, αλλά για άμυνα και κυρίως για να μπορέσω να πάρω από τα χέρια του τον φίλο μου γιατί γνώριζα ότι ο 32χρονος είναι επαγγελματίας πυγμάχος και φοβήθηκα ακόμα περισσότερο».

Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ

Οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τη μαρτυρία του 32χρονου, τον προσέγγισαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του: «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η επίθεση έγινε την ώρα που ο 32χρονος είχε βγάλει τα δύο σκυλιά του βόλτα. Οι δύο δράστες σταμάτησαν με μηχανάκι δίπλα του κι άρχισαν να διαπληκτίζονται με το θύμα ώσπου ο ένας από αυτούς φώναξε «σφάξ’ τον».

Σύμφωνα με τον 32χρονος ο οποίος μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο, ο ένας από τους δύο κατηγορουμένους που φορούσε κράνος ήταν εκείνος που τους επιτέθηκε πρώτος. «Ο ένας μου είπε είμαι ο τάδε… είμαι φασίστας και κάνω κουμάντο ήταν αυτός ήταν που μου επιτέθηκε πρώτος. Ήταν και αυτός που βρέθηκε κάτω και έλεγε στον άλλον να με μαχαιρώσει. Του λέω: γιατί ήρθες σε μένα και δεν πήγες σε κάποιον άλλον; Μου απάντησε: εσύ είσαι πολλά χρόνια αριστερός και αντιρατσιστής. Εσένα ξέρουμε, σε σένα ήρθαμε».

Σε έρευνα της αστυνομίας στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων εντοπίστηκαν μαχαίρια, σιδερογροθιά, είδη ένδυσης με διακριτικά ομάδας, καθώς επίσης και έντυπο υλικό με εθνικιστικό περιεχόμενο.

Οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων που ξεκίνησαν με μεγάλη καθυστέρηση λόγω της αίτησης εξαίρεσης της ανακρίτριας που κατέθεσαν, ολοκληρώθηκε αργά τη νύχτα. Μετά το τέλος των απολογιών τους, με σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm24fco8r5zt?integrationId=40599y14juihe6ly}