Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων αποφάσισε την αθώωση τους, καθώς έκρινε ότι δεν είχαν πρόθεση για την τέλεση του αδικήματος.

Χειροπέδες σε τέσσερις Ούγγρους πέρασε την Τετάρτη (07/10) η αστυνομία στα Χανιά, καθώς εντοπίστηκαν να φωτογραφίζουν μαχητικά αεροσκάφη στην περιοχή του Μουζουρά, ωστόσο σήμερα (08/10) δικάστηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου και αφέθηκαν ελέυθεροι.

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, πρόκειται για δύο ζευγάρια Ούγγρων, οι οποίοι είχαν φτάσει στα Χανιά την Κυριακή (04/10) για διακοπές. Με τη βοήθεια διερμηνέα έδωσαν τις δικές τους εξηγήσεις για το πώς βρέθηκαν οι δεκάδες φωτογραφίες στο κινητό της μίας κατηγορούμενης και το δικαστήριο προχώρησε σε απαλλακτική κρίση ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση σύμφωνα με την οποία ναι μεν οι πράξεις τελέστηκαν δημιουργώντας κίνδυνο προσβολής της αμυντικής ικανότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρα μας, ωστόσο, από την αποδεικτική διαδικασία δεν προέκυψε η πρόθεσή τους να τελέσουν το αδίκημα.

Το ChatGPT τους πήγε στον Μουζουρά

Στην απολογία της, η μία κατηγορούμενη υποστήριξε ότι διέμεναν σε ξενοδοχείο στην Αγία Μαρίνα, όταν είδαν μαχητικά αεροσκάφη να παιρνούν και εντυπωσίαστηκαν. Με αφορμή τα μαχητικά, έψαξαν στο AI και ενημερώθηκαν πως οι πτήσεις είναι ένα φαινόμενο πολύ σύνηθες στην περιοχή, καθώς στα Χανιά βρίσκεται η 115 Πτέρυγα Μάχης.

Σε ερώτηση του προέδρου για το εάν γνώριζαν ότι ήταν παράνομο, απάντησε πως η απαγορευτική σήμανση αφορούσε μόνο drone και συνεπώς δεν το κατάλαβαν ενώ για το αν τράβηξε η ίδια φωτογραφίες, απάντησε αρνητικά λέγοντας πως όλες οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από την αδερφή της.

Ο τρίτος κατηορούμενος τόνισε πως τους άρεσαν τα αεροπλάνα γι’ αυτό πήγαν και μάλιστα ξαναπήγαν για να τα φωτογραφίσουν. Σημειώσε ότι όντως υπήρχαν απαγορευτικές πινακίδες σε κάποια σημεία γι’ αυτό και πήγαν στο χωράφι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος ο τέταρτος κατηγορούμενος ανέφερε πως είχε πολλά κύματα στην θάλασσα και αναζητώντας μια άλλη απασχόληση βρέθηκαν στο χωράφι με τις ελιές και φωτογράφιζαν πολεμικά αεροπλάνα.

Και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αφέθησαν ελεύθεροι. Σημειώνεται ότι πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό σύλληψης για κατασκοπεία μέσα σε λίγες μέρες στα Χανιά, μετά την Αμερικανίδα, η οποία δεν είχε δει τις προειδοποιητικές πινακίδες.