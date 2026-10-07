Απίστυτη περιπέτεια για μία Αμερικανίδα, η οποία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στα Χανιά συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Μια 39χρονη Αμερικανίδα υπήκοος, επαγγελματίας φωτογράφος γάμων, συνελήφθη στα Χανιά με την κατηγορία της κατασκοπείας, καθώς θεωρήθηκε ότι φωτογράφιζε στην περιοχή του Ναυστάθμου Κρήτης στη Σούδα.

Η γυναίκα, η οποία σύμφωνα με το zarpanews.gr επισκέπτεται κάθε χρόνο τα Χανιά για διακοπές, φέρεται να φωτογράφιζε τοπία και διάφορα σημεία του νησιού, χρησιμοποιώντας φωτογραφικές μηχανές με φιλμ. Περνώντας από την περιοχή του Ναυστάθμου, φέρεται να έβγαλε φωτογραφίες, παρά την απαγόρευση, χωρίς ωστόσο να εστιάζει στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Η 39χρονη υποστήριξε ότι δεν είχε αντιληφθεί τις απαγορευτικές πινακίδες για τη λήψη φωτογραφιών. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ η τελική κρίση ανήκει στη Δικαιοσύνη.

Οι τρεις φωτογραφικές μηχανές και ο εξοπλισμός των 12.000 ευρώ

Κατά τη σύλληψή της, η Αμερικανίδα είχε μαζί της μία φωτογραφική μηχανή με φιλμ, ενώ στο αυτοκίνητό της βρέθηκαν συνολικά τρεις μηχανές, δύο ψηφιακές και μία με φιλμ.

Ολόκληρος ο φωτογραφικός εξοπλισμός της κατασχέθηκε και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει σταλεί στα ψηφιακά εργαστήρια της Αστυνομίας στην Αθήνα για περαιτέρω έλεγχο.

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Συνάδελφός της, μιλώντας στο zarpanews.gr, ανέφερε ότι πρόκειται για επαγγελματικό εξοπλισμό αξίας περίπου 12.000 ευρώ και ότι η 39χρονη είχε προγραμματισμένους γάμους στην Αμερική, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύεται από τα σχετικά συμφωνητικά που παρουσίασε στις Αρχές.

Η καταγγελία της φίλης της για την απουσία επαρκούς σήμανσης

Η φίλη της 39χρονης υποστηρίζει ότι η γυναίκα δεν τράβηξε φωτογραφίες στρατιωτικών εγκαταστάσεων και πως το σημείο όπου συνελήφθη βρίσκεται κοντά στο Ναυτικό Νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για περιοχή που είναι γνωστό στους ντόπιους ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η φωτογράφιση, ωστόσο, κατά την ίδια, η σήμανση δεν είναι επαρκής ώστε ένας τουρίστας να αντιληφθεί εύκολα ότι πρόκειται για απαγορευμένη ζώνη.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι στο Αστυνομικό Τμήμα άκουσε από διαφορετικά πρόσωπα πως παρόμοια περιστατικά με τουρίστες είχαν σημειωθεί και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λόγω της ελλιπούς σήμανσης.

Μετά τη σύλληψή της, η 39χρονη οδηγήθηκε αρχικά στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Επειδή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στα κρατητήρια πραγματοποιούνταν εργασίες, μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Βάμου.

Ωστόσο, επειδή στα κρατητήρια υπήρχε και άνδρας, μεταφέρθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα στην Κάντανο, όπου και παρέμεινε μέχρι το πρωί. Στη συνέχεια επέστρεψε στα Χανιά προκειμένου να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στο αυτόφωρο.

Η υπόθεση πήρε τελικά τον δρόμο της τακτικής δικαιοσύνης, με τη δίκη να έχει οριστεί για τις 20 Οκτωβρίου. Η 39χρονη θα πρέπει να επιστρέψει στις ΗΠΑ και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα εκπροσωπηθεί στη δίκη από δικηγόρο.