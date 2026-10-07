Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ένας Τελωνειακός υπάλληλος, ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 100.000 ευρώ.

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (06/10) στη Νάξο, με την τους «αδιάφθορους» της Ελληνικής Αστυνομίας να προχωρούν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία ναυτιλιακών καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων.

Συνολικά συνελήφθησαν επτά άτομα. Πρόκειται για έξι ιδιώτες, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στην οργάνωση, καθώς και έναν υπάλληλο Τελωνείου. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και μία ακόμη υπάλληλος Τελωνείου.

Η έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα και, σύμφωνα με τα στοιχεία της ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η συγκεκριμένη δραστηριότητα φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν οι παράνομες μεταγγίσεις ατελών ναυτιλιακών καυσίμων από σκάφη που δικαιούνταν φορολογική απαλλαγή προς άλλα σκάφη που δεν είχαν αντίστοιχο δικαίωμα.

Η διαδικασία γινόταν με τη χρήση ειδικής αντλίας και εύκαμπτου σωλήνα. Με αυτόν τον τρόπο ποσότητες πετρελαίου μεταφέρονταν από το ένα σκάφος στο άλλο, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλονται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ο ΦΠΑ.

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Οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 13 περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων μέσω τέτοιων μεταγγίσεων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας καταγράφηκαν τουλάχιστον 15 περιπτώσεις δωροληψίας τελωνειακών υπαλλήλων. Σύμφωνα με τα στοιχεία κατά τη διάρκεια νόμιμων ανεφοδιασμών σκαφών καταβάλλονταν χρηματικά ποσά από 10 έως 30 ευρώ σε τελωνειακούς υπαλλήλους.

Ο ρόλος των εμπλεκομένων

Η έρευνα κατέδειξε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι τα μέλη της ομάδας είχαν διακριτούς ρόλους.

Ένας 80χρονος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία των εταιρειών που διαχειρίζονταν τέσσερα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη και ένα αλιευτικό, ενώ ένας 50χρονος κυβερνήτης σκάφους φέρεται να είχε αναλάβει τον επιχειρησιακό συντονισμό, δίνοντας οδηγίες για τον χρόνο και τις ποσότητες των μεταγγίσεων.

Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη ένας 28χρονος κυβερνήτης σκάφους, ένας 42χρονος μέλος πληρώματος, μία 53χρονη που φέρεται να είχε αναλάβει τη διοικητική και οικονομική διαχείριση των εταιρειών και ένας 63χρονος κυβερνήτης σκάφους.

Εντοπίστηκαν τη στιγμή της παράνομης μετάγγισης

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στη Νάξο, οι άνδρες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων εντόπισαν τρεις από τους εμπλεκόμενους να πραγματοποιούν παράνομη μετάγγιση καυσίμου μεταξύ δύο σκαφών που βρίσκονταν ελλιμενισμένα σε μαρίνα του νησιού.

Σε συνεργασία με τη Δίωξη Λαθρεμπορίου της ΑΑΔΕ πραγματοποιήθηκε έλεγχος στα δύο σκάφη. Όπως διαπιστώθηκε, βρισκόταν σε λειτουργία αντλία, η οποία ήταν συνδεδεμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρει ατελές ναυτιλιακό καύσιμο από τις δεξαμενές του ενός σκάφους στις δεξαμενές του άλλου.

Η καταμέτρηση που ακολούθησε έδειξε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν μεταφερθεί 3.650 λίτρα ναυτιλιακού καυσίμου.

Ακολούθησαν οι συλλήψεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες και σκάφη με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ και επιθεωρητών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα από τους ελέγχους στα εμπλεκόμενα σκάφη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκαν μη εγκεκριμένες μετασκευές, διαφορές μεταξύ των εγκατεστημένων κινητήρων και των στοιχείων που αναγράφονταν στα σχετικά έγγραφα, καθώς και προβλήματα στις δεξαμενές καυσίμων και στο δίκτυο πυρασφάλειας.

Μάλιστα, σε μία από τις περιπτώσεις, οι επιθεωρητές του Λιμενικού διαπίστωσαν παραβάσεις που, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μπορούσαν να δημιουργήσουν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη ζωή των επιβαινόντων.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες σε σπίτια και σκάφη, αλλά και στην κατοχή των συλληφθέντων, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

4 πήλινα αγγεία, τα οποία εμπίπτουν στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων,

πλήθος φυσιγγίων,\

2 πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι,

μία σιδερογροθιά,

102.865 ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, έκθεση, παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και του Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου, δωροδοκία και δωροληψία υπαλλήλου, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αρχαιοτήτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.