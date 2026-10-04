Η κοπέλα φέρεται να υπέστη ισχυρό σοκ από όσα συνέβησαν και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στο Λαύριο, με θύμα μία 23χρονη έγκυο, η οποία κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για απειλές και παρακολούθηση.

Η γυναίκα, που βρίσκεται στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης και είναι μητέρα ενός παιδιού 3,5 ετών, προσέφυγε στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρίου, καταγγέλλοντας ότι ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε τηλεφωνικά και την παρακολουθούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο άνδρας φέρεται να την ακολούθησε ακόμη και μέχρι την παιδική χαρά, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στην 23χρονη και την οδήγησε να απευθυνθεί στις Αρχές.

Η κοπέλα φέρεται να υπέστη ισχυρό σοκ από όσα συνέβησαν και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λαυρίου της χορήγησαν panic button, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία της.

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Όπως καταγγέλλεται, ο πρώην σύντροφός της εξακολουθεί να επικοινωνεί μαζί της τηλεφωνικά και να την απειλεί, με φόντο προσωπική διαφορά που φέρεται να είχαν στο παρελθόν.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν τον καταγγελλόμενο προκειμένου να εντοπιστεί και να δώσει εξηγήσεις για όσα του αποδίδονται.

Η νέα αυτή υπόθεση έρχεται στο φως λίγες μόλις ώρες μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος 32χρονης γυναίκας στην ίδια περιοχή, για την οποία επίσης είχε καταγγελθεί περιστατικό βίας από πρώην σύντροφό της.

Η υπόθεση της 23χρονης βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του καταγγελλόμενου συνεχίζονται.