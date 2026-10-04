Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις Αρχές.

Κλειστοί δρόμοι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται από νωρίς το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Πειραιά λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Συγκεκριμένα, στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας «Greece Race for the Cure 2026» που περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων και περίπατο 2 χιλιομέτρων.

Η εκκίνηση θα δοθεί από το Πεδίον του Άρεως, στην περιοχή της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Οι συμμετέχοντες θα κινηθούν μέσω της λεωφόρου Αλεξάνδρας, της Πατησίων, της Ακαδημίας και της Αμερικής, προτού επιστρέψουν προς το Πεδίον του Άρεως για τον τερματισμό. Οι δρόμοι που περιλαμβάνονται στη διαδρομή θα παραμείνουν αποκλεισμένοι από τις πρωινές ώρες έως και νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής.

Οι οδηγοί που πρόκειται να μετακινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας καλούνται να λάβουν υπόψη τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές.

Κλειστοί δρόμοι και στον Πειραιά

Λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «RUN GREECE ΠΕΙΡΑΙΑ» , την Κυριακή 4/10/2026 και κατά τις ώρες 07.00΄ έως 13.00΄, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κατωτέρω οδικό δίκτυο, περιοχής Δήμου Πειραιά:

Γρ. Λαμπράκη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ακτής Μουτσοπούλου και Πειραιώς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ακτή Μουτσοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γρ. Λαμπράκη και Χαρ. Τρικούπη.

Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου (λεωφορειόδρομος), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σαχτούρη – Λεωφ. Αφεντούλη και Ελ. Βενιζέλου.

34ου Συντάγματος Πεζικού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ομ. Σκυλίτση.

Ευαγγελιστρίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομ. Σκυλίτση και Γρ. Λαμπράκη.

Πύλης, στο τμήμα της των οδών Γρ. Λαμπράκη και Τζαβέλλα.

Λεωφ. Αλεξ. Παπαναστασίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πύλης και της Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β΄.

Λεωφ. Βασ. Παύλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Β΄ και της οδού Τζωρτζ Λόυδ.

Ακτή Κουντουριώτου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζωρτζ Λόυδ και Πλωτάρχου Μπλέσσα.

Ακτή Μουτσοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πλωτάρχου Μπλέσσα και Γρ. Λαμπράκη.